Teresa Rodríguez y su compromiso ético: será candidata a la Junta de Andalucía por tercera vez

Cuando llegó a la política la portavoz de Adelante Andalucía y líder de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, se comprometió a estar solo ocho años. "Volveré a ser profesora en ocho años: si no, no podré saber cómo vive la gente", aseguró en un mitin en marzo de 2015 en un colegio de Cádiz la primera vez que se presentaba como cabeza de cartel a unas elecciones. Lo hizo bajo las siglas de Podemos.

Ahora, a punto de cumplir ese periodo autoimpuesto, matiza su promesa. Tras varios meses rehusando el asunto, ayer fue nombrada por unanimidad como candidata a la Presidencia de la Junta por la nueva Adelante Andalucía para las próximas elecciones autonómicas.

Ha sido la única que se ha presentado y será la tercera vez que encabece una candidatura. En 2015 lo hizo bajo el paraguas de Podemos, en 2018 con el de Adelante Andalucía y en las de 2022 con las siglas de esta misma coalición pero refundada.

Tras varios años en el movimiento asambleario estudiantil, pasar por IU y militar desde muy joven contra la base aeronaval hispano-estadounidense de su pueblo, Rota (Cádiz), tuvo mayores responsabilidades al ser elegida europarlamentaria en abril de 2014. Por tanto, haciendo la cuenta de la vieja ese plazo al que se comprometió se cumple este año.

"El compromiso ético que firmamos fue estar dos legislaturas y, excepcionalmente, tres", dijo la propia Teresa Rodríguez en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL el pasado mes junio. Ahora, nueve meses después fuentes de la confluencia matizan esa promesa.

Su expulsión

Rodríguez y ocho parlamentarios nunca pudieron imaginar que los expulsarían de Adelante Andalucía, el partido que fundó hace cuatro años con IU y otras formaciones de izquierda, tras su divorcio político nada pacífico con Pablo Iglesias. Aquello ocurrió en noviembre de 2020 y a eso se agarran en la confluencia, a la excepcionalidad de las circunstancias.

"Desde Adelante la han empujado para que se presente, precisamente por no haber estado este último año y medio como diputada normal y no haber podido desarrollar toda la labor que podría haber hecho", aseguran desde su formación.

Pero la dirigente gaditana guarda un as en la manga. Su compromiso es ético y en su caso podría solucionar el conflicto solicitando, si saca el escaño, su incorporación a su puesto de trabajo como profesora de Secundaria, incluso ejerciendo de diputada. Pero hasta que no llegue el momento no se sabrá.

Lo que ocurre es que en Andalucía esa compatibilidad es complicada. Su compañero José Ignacio García tuvo que elegir entre seguir en el Parlamento y la docencia tras los informes contrarios de los servicios jurídicos de la Cámara a compatibilizar ambas actividades. Finalmente, se decantó por lo segundo.

Se trata de la tercera vez que la también líder de Anticapitalistas aspirará al cargo. Para ello ha sido elegida por unanimidad, aunque desde la formación no han facilitado el porcentaje porque de forma paralela se está celebrando el proceso de elección de los candidatos provinciales. "Cuando acabe todo el proceso se darán las cifras", aseguran desde su equipo.

En cualquier caso, Adelante Andalucía quiere estar preparada ante la posibilidad de que se produzca un adelanto electoral en junio, una opción ahora enfriada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras los resultados en Castilla y León, y la crisis de la dirección nacional del PP.

Voz netamente andaluza

El pasado mes de junio, bajo el grito de "Viva Andalucía libre", Teresa Rodríguez refundó su partido para crear una Andalucía "soberana y libre" y con la convicción de no ser más "la filial del PSOE". Tampoco del líder de Más País, Íñigo Errejón, ni del proyecto de país que quiere relanzar la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Su bandera será no ser más el referente andaluz de otra iniciativa estatal, sino conformar un proyecto político de "obediencia estrictamente andalucista para tener voz propia". Un proyecto que quiere concurrir también a las elecciones nacionales y europeas.

La parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez. Cedida

Con esta baza se quiere diferenciar para atraer a los votantes de la izquierda andaluza, la más dividida de España. Hasta una docena de formaciones, agrupadas por el momento en cuatro papeletas, aspiran a obtener representación en el Parlamento autonómico, incluido el PSOE.

Desde Unidas Podemos y con la iniciativa de Yolanda Díaz se intentó coser el partido para agruparse en una sola opción. Sin embargo, la idea se ha quedado en un intento cuando desde Adelante Andalucía se pidió la reincorporación de los diputados no adscritos expulsados, incluyendo a Teresa Rodríguez, para empezar a negociar, y no hubo respuesta.

En cualquier caso, Rodríguez vuelve a ser cabeza de cartel y se presenta a estas elecciones convencida de una cuestión: va a defender a Andalucía "siempre esté quien esté en Madrid y en Sevilla". Con este objetivo, espera estar en el Parlamento cuatro años más.

