Juanma Moreno aspira a gobernar en solitario: Castilla y León "no va a marcar" a otras regiones

Unos minutos después de que su partido alcanzara un pacto de gobierno con Vox para gobernar en coalición Castilla y León, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha querido marcar distancias más allá de los kilómetros. "Que nadie piense que lo que ocurra en una comunidad autónoma va a marcar a otra porque no va a ser así".

Considera que las realidades sociológicas de cada región son muy distintas y Moreno lo tiene claro: "Salgo con la aspiración, que creo que es legítima y no utópica, de alcanzar una mayoría suficiente que me permita gobernar en solitario".

El presidente andaluz, a su salida de la sesión de control del Parlamento, ha asegurado que ese es el gran objetivo que tiene encima de la mesa. Cree además que "nada tiene que ver con la realidad" de otras comunidades: "Castilla y León es Castilla y León y Andalucía es Andalucía".

En San Telmo confían en que Moreno no necesitará a Vox para gobernar al manejar encuestas que les dan entre 48 y 50 escaños -la mayoría está en 55-. No obstante, el dirigente andaluz ha asegurado que Andalucía no está en momento electoral y serán los andaluces los que decidan el juego parlamentario. Una circunstancia que alejan aún más el adelanto electoral.

Máximo respeto

En cualquier caso, no se ha querido pronunciar sobre el acuerdo de gobierno alcanzado en Castilla y León porque desconoce "la letra pequeña". No obstante, ha insistido en que el PP es un partido descentralizado, que cree en las autonomías y que cada realidad sociológica de cada región marcará los acuerdos.

Considera que es al presidente del PP de Castilla y León y candidato, Alfonso Fernández Mañueco, a quien le corresponde tomar las decisiones que considere más oportunas. "Máximo respeto", ha remarcado, el mismo que espera que le guarden a él.

