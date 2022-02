Vox se queda solo en el Parlamento andaluz: la izquierda apoya el trámite de la 'ley verde' de Moreno

Vox ha vuelto a quedarse solo en su veto al Gobierno andaluz de PP y Cs. Será el único grupo que presente una enmienda a la totalidad al proyeto de ley de Economía Circular, una norma estratégica para el Ejecutivo autonómico.

Este jueves el primer pleno ordinario del Parlamento andaluz volverá a dejar otra imagen poco usual cuando todo el arco parlamentario de la izquierda (PSOE, Unidas Podemos y los ediles no adscritos de Teresa Rodríguez) apoye la tramitación de la 'ley verde' del Gobierno de Juanma Moreno.

Ante la línea roja de la formación verde, que no ha querido ni sentarse a negociar, el presidente autonómico se ha visto abocado a entenderse con la izquierda para que arranque la tramitación de esta ley.

La norma busca un modelo económico dirigido a la sostenibilidad y al aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Desde el PP andaluz insisten en su importancia teniendo en cuenta que uno de los focos de los fondos europeos se centra precisamente en la economía circular y en la sostenibilidad.

Al respecto, en otra convocatoria, Juanma Moreno se ha referido a esta ley y ha pedido a todos los grupos "estar a la altura de las circunstancias" en el debate y nadie "frene un avance que es trascendental para el futuro de esta tierra por posiciones electoralistas, por ansias electorales o simple y llanamente por egoísmo".

"El gobierno quiere que nuestra tierra no pierda el tren de progreso que se ha puesto en marcha en Europa", ha asegurado Moreno, quien ha lanzado un dardo a Vox. "Bloquear el Parlamento y limitar la acción del gobierno no es el mejor camino para alcanzar ese objetivo".

Enmiendas parciales

Por tanto, Vox será el único que la enmiende en su totalidad. Ningún otro grupo va a bloquearla de inicio. Los portavoces lo han ido confirmando a lo largo de la mañana, eso sí los de Unidas Podemos y PSOE aseguran que están dispuestos a mejorarla a través de emiendas parciales.

En concreto, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Araceli Maese, se queja de "las prisas" del Gobierno andaluz. Cree que la norma no da garantías porque "no está trabajada" y hubieran preferido que se votara en el siguiente pleno. No obstante, en ningún caso la bloquearán porque es "buena para Andalucía".

Tampoco quieren servir de muleta a Vox y propiciar un adelanto electoral tras las palabras de Juanma Moreno hace unas semanas cuando aseguró que disolvería el Parlamento y convocaría elecciones si continuaba este bloqueo legislativo.

Ahí ha hecho hincapié el líder de Cs, Juan Marín, que ha comparecido junto a la portavoz Teresa Pardo. "¿Esta ley no le gusta nada a Vox o sencillamente no se la ha leído?", ha asegurado Marín, descartando por completo ese escenario electoral. A su juicio, lo único que quiere Vox es confrontar y "volver a la Andalucía de los rojos y azules".

Amplio consenso

Por tanto, en su intento de marcar distancias con el Ejecutivo de coalición, que apoyó en su momento, y propiciar que active el botón electoral, la formación verde vuelve a quedarse sola. Obviamente, tampoco contará con el apoyo de los diputados no adscritos de Teresa Rodríguez.

Por su parte, el portavoz del PP, José Antonio Nieto, ha remarcado la importancia de que la ley se tramite e con "un amplio consenso político" y los grupos puedan realizar aportaciones, pero no ve motivos para retrasar su tramitación al siguiente pleno.

Desde el Gobierno andaluz defienden la normativa, que incluye medidas novedosas como la creación de un registro público de análisis del ciclo de vida de productos, obras y servicios; el fomento de un uso y consumo responsable; o la reducción de residuos desde la simbiosis industrial y la consideración de subproductos o el fin de condición de residuos.

Además de este intento de bloqueo legislativo, Vox ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de la campaña 'Salud no responde' para denunciar en toda Andalucía los "problemas" que presenta actualmente la atención sanitaria. Tampoco descartan su participación en movilizaciones convocadas por profesionales sanitarios.

