Vox vuelve a aliarse con PSOE y Podemos y fuerza un pleno extraordinario sobre sanidad andaluza

Vox ha apoyado la petición que una semana después ha vuelto a presentar el PSOE, ahora con Unidas Podemos, en la Comisión Permanente del Parlamento andaluz para que se celebre un pleno extraordinario con la comparecencia del consejero de Salud, Jesús Aguirre, y el Consejo de Gobierno de la Junta.

Entonces, y tras anunciar la víspera que iba a apoyarla, Vox se abstuvo ya que al ser presentada en solitario por el Grupo Socialista, solo éste tendría derecho a turno de palabra. Finalmente, lo que se aprobó fue la comparecencia de Aguirre en la Comisión de Sanidad, también en sede parlamentaria, que tuvo lugar el pasado viernes.

La formación, que el miércoles pasado anunció que respaldaría la iniciativa socialista y a día siguiente no lo hizo, sí lo ha hecho hoy, ya que al presentarse por PSOE y Unidas Podemos, es decir, por más de un grupo, tienen derecho todos a intervención.

El portavoz del Grupo parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha explicado, sobre la situación sanitaria andaluza, que "estos populares se parecen cada vez más a los socialistas, son incapaces, no dan con la tecla para resolver la asistencia sanitaria, que es la competencia fundamental que tiene el Gobierno andaluz". A su juicio, la gestión del ejecutivo PP-Cs "da igual si es verano o invierno, con pandemia o sin pandemia".

En cuanto al cambio del sentido del voto de Vox, Gavira ha indicado que "el Reglamento se retuerce cuando le hace falta al Gobierno". A continuación, se ha preguntado si "quiere Vox un Pleno donde se hable de salud", a lo que él mismo ha respondido "sí, ahora y la semana pasada".

El portavoz de Vox ha sostenido que el Gobierno andaluz "no quiere que los andaluces sepan que no gestionan bien, quieren ocultarlo en comisión para que no conozca qué está pasando de verdad" y estimar que "no quiere agravar la herida para que no sea una fuga de votos", en relación con la repercusión electoral de la gestión de la sanidad andaluza.

"Nosotros no estamos aquí para apoyar a los socialistas", ni tampoco "para darles alas al PSOE", ha subrayado el diputado. "Estamos para que los andaluces conozcan el estado de la atención sanitaria en Andalucía porque es el problema fundamental que tienen los andaluces", ha dicho Gavira.

El Reglamento

El parlamentario ha reprochado las críticas hacia Vox por su desconocimiento del Reglamento del Parlamento, así como su cambio de postura sobre el apoyo anunciado a la comparecencia de Aguirre para después abstenerse. En esta línea, ha afirmado que "conocemos el Reglamento", ya que "llevamos aquí tres años". El portavoz ha sostenido que lo que pretendían la semana pasada era "que el Gobierno andaluz fuese proactivo y recogiese el guante".

El parlamentario ha recriminado portavoz del Grupo Popular, José Antonio Nieto, que pusiese como pretexto, según Gavira, lo "caro" que es "el kilometraje para hacer un pleno" en referencia al desplazamiento obligado de los 109 parlamentarios que conforman la cámara en un mes, enero, que es inhábil. "La vida de un andaluz vale más que todo el kilometraje del Parlamento".

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, José Antonio Nieto, ha salido al paso de las declaraciones de Manuel Gavira, explicando que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha comparecido "66 veces" en el Parlamento para hablar de la pandemia y de gestión sanitaria. "No hay ni un solo consejero que se acerque ni de lejos", ha subrayado, para poner de relieve la transparencia del Ejecutivo andaluz en materia sanitaria.

Por último, ha criticado a la oposición, "un sindicato vertical" formado por PSOE, Unidas Podemos y Vox. "Ya está bien de manipular por un objetivo partidista y electoral".

