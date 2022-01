Vox apoyará la petición del PSOE-A de que Moreno dé explicaciones sobre sanidad en el Parlamento

Vox se alineará con el PSOE-A en la estrategia de desgaste en torno a la sanidad pública del Ejecutivo que lidera Juanma Moreno. El colapso de la Atención Primaria, agudizado por la sexta ola de la pandemia y la variante ómicron han terminado de eclosionar durante estas navidades, dejando una brecha que el PSOE-A ha decidido ahondar para menoscabar al gobierno de PP y Cs. Y lo hará con la ayuda de Unidas Podemos y de Vox. Los votos de éstos últimos son necesarios para sacar la iniciativa adelante.

Sobre ese filón, el del colapso sanitario de la Atención Primaria, va a percutir toda la oposición. El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha avanzado que su formación política apoyará mañana en la Diputación Permanente la petición de los socialistas andaluces de que se celebre un Pleno Extraordinario -y monográfico- sobre la sanidad en Andalucía.

Las peticiones del Grupo Socialista en la Diputación Permanente son, además del pleno Extraordinario y la aprobación urgente de un plan de choque para todo el sistema sanitario público, incluida la atención primaria, los servicios de urgencias, y la situación de las listas de espera.

El objetivo es que ese pleno, centrado única y exclusivamente en la situación sanitaria, es que Juanma Moreno -el Consejo de Gobierno- comparezca en la Cámara antes de que se reanude la actividad parlamentaria habitual, pues enero es un mes inhábil.

Manuel Gavira, portavoz de Vox ha reiterado, tras su anuncio, que "no existe un complot en Andalucía relacionado con la salud en contra del gobierno", adelantándose a las críticas que pudiera recibir su formación por una supuesta pinza PSOE-Vox. Ha advertido que apoyarán la medida porque PP y Cs "ya se han demostrado absolutamente incapaces para solucionar los problemas de salud en esta tierra".

Así, el diputado gaditano ha recordado como "en verano también nos quejábamos de la atención primaria, y no estábamos en una ola de covid como ahora". En estos meses "la atención sanitaria sigue sin mejorar como debiera para atender a todos los andaluces".

Gavira ha sostenido que "el grupo parlamentario VOX en Andalucía votará mañana a favor de la celebración de un Pleno Extraordinario para hablar de salud, porque se trata del problema fundamental que más preocupa hoy a los andaluces".

El parlamentario ha desgranado que en el Parlamento andaluz, en los tres años de legislatura "ha habido casi una decena de mociones sobre salud", y también "debates con propuestas de resolución, comisiones de estudio, grupos de trabajo… en definitiva, más de 900 iniciativas relacionadas con la salud y el gobierno de Andalucía sigue sin dar con la tecla para resolver este problema".

Gavira ha resumido que "esta es la realidad de la atención sanitaria en Andalucía" y que luego "está la realidad paralela del gobierno andaluz". Por ello, ha abundado que "por VOX no va a quedar y votaremos a favor de ese Pleno Extraordinario para hablar de salud".

"Guerra sucia"

Por su parte, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, tras el anuncio de Vox, ha calificado de "guerra sucia" que el "partido único de la oposición, el tres en uno que han formado PSOE-A, Podemos y Vox" está desarrollando contra la Junta para intentar sacar "provecho" de la pandemia del coronavirus.

Bendodo ha recordado que ningún Ejecutivo andaluz en la historia de Andalucía "ha invertido tanto en sanidad como el actual", y que se ha producido un incremento en 30.000 profesionales sanitarios respecto a los que había en el año 2018, pasando de 95.000 a 125.218.

El portavoz del Ejecutivo andaluz ha advertido que eso "lo deberían de reconocer" PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, que integran el "partido único de la oposición" a través de la "pinza" que han conformado. "Deberían dejar de mentir y reconocer lo que ha hecho este Gobierno por la sanidad y deberían también de dejar de intentar sacar provecho de la pandemia"

Ha denunciado que como "no pueden con la gestión, están haciendo una guerra sucia contra el Gobierno" recurriendo a la situación de la sanidad en estos momentos de pandemia. Eso "no lo merecen los andaluces". "No es momento de guerra ni de pancartas ni de tergiversar la realidad para confundir a los ciudadanos".

Bendodo ha subrayado que incrementar los trabajadores sanitarios en 30.000 más "sí que es apostar por la sanidad pública", y que el 91 por ciento de los 20.000 profesionales que fueron contratados como refuerzo por la pandemia sigue en sus puestos. Además, resaltó que además, han sido contratados otros 3.500 sanitarios "a pulmón" por la Junta tras la suspensión de los fondos covid del Gobierno central en 2021.

