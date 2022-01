Moreno advierte a Vox y PSOE que si ejercen un “bloqueo sistemático” convoca elecciones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido tajante: con vehemencia, ha afirmado que si Vox se alinea con el PSOE y ejercen una "pinza política" en el mes de febrero, "seré el primero que disuelva el Parlamento de Andalucía de manera automática".

Desde la disolución del Parlamento a la jornada electoral deben transcurrir 54 días, por lo que los comicios pasarían a celebrarse entre finales de abril y primeros de mayo. Un adelanto electoral que certificaría que sería anterior a ese adelanto previsto "entre junio y octubre" que auspició el propio Moreno hace un mes.

El líder andaluz ha realizado estas declaraciones en Fitur, donde ha acudido acompañado del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs). Desde allí ha seguido lo que ha ocurrido en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz, en el que Vox "curiosamente" manifestó ayer que iba a apoyar la propuesta del Grupo Socialista de que se celebre un pleno pleno extraordinario y monográfico sobre la situación sanitaria.

Sin embargo, Vox ha dado marcha atrás y se ha abstenido. Según fuentes parlamentarias consultadas por el EL ESPAÑOl, de haber apoyado Vox la propuesta del Pleno Extraordinario, sólo habría tenido turno de palabra el Grupo Socialista y ningún parlamentario de la formación de Absacal. Por tanto, lo que ha salido adelante es la comparecencia del en Comisión del consejero de Sanidad, Jesús Aguirre.

El anuncio de Moreno llega en un momento en el que la convocatoria de elecciones cogería con el paso cambiado, precisamente, tanto a Vox como al PSOE-A. El primero de ellos, porque aún no tiene designado al candidato o candidata, aunque todo indica que sería Macarena Olona. El segundo, porque no hace ni una semana que ha sido presentado oficialmente Juan Espadas como candidato, y necesitaría de más tiempo para darse a conocer por toda Andalucía.

El apoyo de Vox ha sido fundamental para que la propuesta de los socialistas salga adelante, pues los votos de éstos y de Unidas Podemos en la Comisión Permanente no son suficientes para su aprobación.

Se trata, a juicio de Moreno, de una iniciativa concebida "para criticar y erosionar al Gobierno de Andalucía". El líder autonómico ha matizado que "el Partido Socialista y Vox no son lo mismo, pero tienen los mismos intereses" que pasan por "derribar al gobierno, erosionar al gobierno y limitar al gobierno".

La propuesta que acaba de salir adelante obliga al Gobierno andaluz a comparecer en sede parlamentaria en enero, que es un mes inhábil en la Cámara. Por ello, y muy serio, Juanma Moreno ha advertido que "si eso sucede, si a lo largo del mes de febrero, que empieza el periodo de sesiones normalizado, hay un bloqueo sistemático y permanente por parte de ambas fuerzas políticas", lo que ha denominado "pinza política" de PSOE y Vox "evidentemente no podremos seguir la legislatura".

Moreno ha advertido, en principio, que aspira a "poder reeditar el gobierno otros cuatro años más para poder completar la recuperación económica", pero que eso "va a depender de los andaluces y va a depender de los dos grupos políticos", en referencia a PSOE-A y Vox.

Extender "una agonía"

"Yo no le voy a hacer perder ni un solo minuto a los andaluces. Quiero agotar la legislatura, quiero extender la legislatura todo lo que pueda, porque creo que es bueno para Andalucía y los andaluces. Ahora, no puedo extender lo que pudiera ser una agonía. No puedo hacerle perder el tiempo a los andaluces cuando no podamos ya tramitar leyes, tramitar decretos, funcionar o hacer reformas".

Por tanto, "en manos del PSOE y Vox está lo que quiera que dure la legislatura, y si quieren mirar por el interés de Andalucía, lo tienen bien fácil: dialogar, conversar, y llegar a acuerdos. Si quieren mirar por el interés particular y estar en clave electoral, pues evidentemente iremos a un adelanto electoral".

En este punto, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha apostillado las palabras de Moreno, ante el silencio de los periodistas. "Lo hemos explicado muy bien, y ya está".

