La Consejería andaluza de Medio Ambiente asume Agricultura tras la salida de Crespo a Europa

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, asumirá desde este viernes las competencias de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Ejecutivo autonómico.

Así lo ha anunciado a primera hora de este viernes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras conocerse que la actual titular de este departamento, Carmen Crespo, figurará en las listas del PP para las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio en puestos de salida. Esta circunstancia le exige su salida del Gobierno andaluz y este jueves a última hora dimitió.

En un comentario en su cuenta oficial de la red social X, Moreno adelanta que este viernes se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) que el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul asumirá estas competencias.

Un anuncio que hizo este jueves en el Parlamento andaluz, aunque sin desvelar la Consejería. "Este es un Gobierno tranquilo y los cambios no hay que hacerlos rápido", aseguró antes de entrar en la sesión de control del Parlamento. Es decir, que, por el momento, no va a nombrar a ningún sustituto o sustituta.

No obstante, el presidente andaluz no descarta realizar más cambios en otros departamentos, aunque desde la Junta no lo consideran una crisis ya que señalan que tras dos años de gobierno no ha habido desgaste.

La propia Crespo ha valorado en la red social X que Fernández-Pacheco vaya a asumir las competencias de su Consejería. "Compañero y amigo. Gracias presidente. Magnífica decisión", ha asegurado.

Fernández-Pacheco dejó la Alcaldía de Almería para incorporarse al Gobierno de Juanma Moreno en el verano de 2022. Tras su nombramiento como consejero, asumió meses después la Portavocía del Gobierno andaluz.