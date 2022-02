Juanma Moreno vuelve a sacar pecho con su gestión sanitaria: "En tres años hay seis hospitales nuevos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto a sacar pecho con la gestión sanitaria de su gobierno. "Hemos hecho un esfuerzo más que razonable en inversión". Más de 1.000 millones se han destinado a infraestructuras. Aunque nunca es suficiente, ha alegado Moreno, en estos tres años Andalucía cuenta con seis hospitales más "y esto no ocurría en décadas".

Con los sindicatos en pie de guerra al mantener las manifestaciones el próximo 19 de febrero en todas las capitales de provincia y la oposición cada vez más encendida por la gestión sanitaria, Juanma Moreno ha remarcado este esfuerzo precisamente en la inauguración de tres nuevas plantas en servicio del antiguo Hospital Militar de Sevilla, actual Hospital de Emergencia Covid-19.

Se trata de la séptima, octava y novena, que se suman a las otras tres que ya están operativas -cuarta, quinta y sexta-, con una inversión total de 76,5 millones de euros.

Al respecto, el presidente andaluz ha precisado que detrás de cada inversión "hay un enorme esfuerzo y solidaridad por parte del Gobierno" para priorizar el gasto. Los recursos son limitados y cuando se prima a la sanidad otras áreas van en detrimento, ha detallado.

La atención primaria

"Esa es la razón por la que la inversión en infraestructuras sanitarias ha sido de más de 1.000 millones de euros". A su vez, ha subrayado que también ese es el motivo por el que esta semana, "en la mejora del ámbito sanitario", se ha aplicado el Plan de Refuerzo de Atención Primaria.

Dicho plan ha provocado las críticas de la oposición. Vox y PSOE vuelven a coincidir asegurando que es "una burla" y "una tomadura de pelo". Sin embargo, Moreno ha insistido en que "Andalucía cuenta con casi 30.000 sanitarios más que hace tres años" y está más preparada y fuerte para afrontar una pandemia.

Al respecto, ha puesto de ejemplo la puesta en marcha del antiguo Hospital Militar. "Muchos me decían que era imposible. Nos comprometimos a cumplir con ello y ya podemos decirlo con mucho orgullo porque este hospital ha hecho un importantísimo servicio".

Desde que el centro hospitalario abrió sus puertas, hace ahora justo un año tras 17 cerrado, ha acogido 4.000 pacientes. Actualmente, hay 17 en UCI y 121 en planta. El objetivo del Gobierno es convertirlo en el cuarto hospital de referencia de Sevilla, para bajar la presión también al resto de provincias.

En aquel momento de la inauguración, se habilitaron siete de las trece plantas, un 50% del edificio, con 144 camas para hospitalización y 25 camas para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La primera fase de rehabilitación y puesta en marcha del antiguo Militar costó 34,5 millones de euros, de los cuales 15,6 millones se destinaron a las obras, 6,4 millones a equipamiento y 12,5 a personal.

Entre los servicios que ofrecerá se encuentran el tratamiento de los medulares altos, una unidad de cuidados intermedios, obras en el bloque quirúrgico, servicios de mantenimiento o dotaciones añadidas como la unidad de salud mental.

"Un día muy chulo"

Al final de su intervención, Moreno ha lanzado un mensaje al ser un día especial para él. "Cuando hoy me he levantado sabía que iba a ser un día muy chulo para mí porque en mi agenda decía que tenía que venir al hospital a inaugurar tres plantas. En mi agenda hay días que no son buenos, por reuniones difíciles. Hay días en los que me levanto, miro mi agenda y me entran ganas de meterme de nuevo en la cama", ha contado entre bromas.

El presidente andaluz ha destacado que hoy es 2-2-22, un día que nunca olvidará porque su Gobierno ha dado "otro pasito para convertir este hospital en una de las joyas de la sanidad andaluza".

En cuanto al nombre que recibirá la infraestructura, el Gobierno andaluz convocará un referéndum telemático entre los profesionales sanitarios de la provincia de Sevilla para que sean ellos los que elijan democráticamente el nuevo nombre.

