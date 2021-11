Marín da marcha atrás: “El único responsable” de la filtración del audio "es un parlamentario de Cs"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha dado marcha atrás a sus palabras con las que acusó al secretario general del PP, Teodoro García Egea, y a Génova, de estar detrás de la filtración del audio que ha llevado al PSOE-A y a Vox a romper las negociaciones con el Ejecutivo para apoyar los presupuestos autonómicos.

Marín ha sostenido que la filtración de la "conversación privada" que mantuvo con su grupo parlamentario con relación a la tramitación del Presupuesto de la Junta para 2022 "parte de un diputado de Ciudadanos", que es, a su juicio, "el único responsable".

"La persona que ha grabado en un grupo de trabajo privado, donde estamos barajando diferentes estrategias, y la envía a un medio de comunicación, como usted comprenderá, el responsable único es un diputado o diputada de mi grupo parlamentario, eso está clarísimo". Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno andaluz y líder regional de Cs ha matizado que "otra cuestión es el uso que se haya hecho tres meses después de esa conversación privada".

A continuación ha añadido que "creo que está muy claro" que, "detrás de todo eso" refiriéndose a cómo llegó el audio a la cadena SER -que difundió el contenido de la grabación- "creo que ha sido a través de Fran Hervías", el exsecretario de Organización de Cs, ahora en las filas del PP. "Está súper claro. Por lo menos, yo lo tengo cristalino", ha dicho el vicepresidente de la Junta. "A partir de ahí, que cada uno saque sus conclusiones".

Posteriormente ha vuelto a poner el énfasis en que "el responsable es un diputado, el que ha sacado el audio de la grabación no he sido ni yo ni ningún otro miembro ni del PP ni de Cs, salvo una persona que, desde no sé qué interés, porque se ha convertido en la verdadera muleta de apoyo del PSOE, le ha dado la excusa que el PSOE estaba buscando para salirse de una negociación en la que nunca estuvo". Luego ha vuelto a insistir en que "el responsable lógicamente ha sido el que ha filtrado ese audio".

Malestar en el PP

Que Juan Marín señalara abiertamente a Génova y a Teodoro García Egea ha causado un profundo malestar en el seno del PP nacional y también en el PP andaluz. En Andalucía, los populares entienden que Marín ha puesto el foco en otro partido, que es además socio de gobierno, en lugar de en su grupo de diputados, que es de donde surge la grabación y la posterior filtración.

Tanto la filtración, que ha supuesto que estalle la hoja de ruta del Gobierno andaluz con los presupuestos autonómicos, como la acusación a Génova, se han producido a las puertas del Congreso Regional del PP andaluz.

En él, Juanma Moreno será nombrado candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía con el respaldo de los presidentes autonómicos, el viernes, y de Pablo Casado, el domingo. El sábado está prevista la presencia de Juan Marín -algo que también anunció el vicepresidente en medio de la polémica del audio- y el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Por ello, tras las declaraciones del vicepresidente Marín, el portavoz de los populares andaluces y portavoz del Gobierno autonómico, Elías Bendodo, ha sostenido que "el PP no tiene nada que ver con esta tormenta en un vaso de agua, que definiría yo, la filtración de un audio de una reunión interna del grupo parlamentario de Ciudadanos".

"Ni el PP de Andalucía, ni el PP de España tiene nada que ver con esto, como hoy mismo ha reconocido el vicepresidente Marín", ha incidido Bendodo, al tiempo que ha reiterado que "es un tema, insisto, interno de Cs. No es ni del Gobierno ni del PP". Al respecto, ha incidido en que así "ha quedado claro con las manifestación de Marín".

También se ha pronunciado al respecto el PP nacional, a través de su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, quien ha declarado en TVE que "las declaraciones (las hace) el vicepresidente Marín y él será el que tendrá que dar las explicaciones sobre sus palabras", ha resaltado.

Montesinos ha manifestado que Génova no ha tenido nada que ver con la filtración, y que el PP "no va a participar en enredos de este tipo ni en acusaciones que no son verdad" porque la posición de Génova es que Moreno "convocará las elecciones cuando él considere oportuno".

Por su parte, Fran Hervías, quien sigue en la diana del vicepresidente de la Junta, ha aseverado en sus redes sociales que no iba a entrar en "el juego de falsedades de Juan Marín y Cs para tapar sus graves declaraciones" y ha pedido al problema naranja "solucionar" sus problemas internos.

