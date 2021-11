Juan Marín acusa a Génova de auspiciar la filtración del audio para forzar el adelanto de elecciones

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), no tiene "duda" sobre la autoría de la filtración del audio que ha supuesto la ruptura de las negociaciones para aprobar los Presupuestos del próximo año.

"Hay una mano que está detrás de todo esto, que es la de nuestro exsecretario de Organización. A mí no me cabe ninguna duda". El exsecretario de Organización de Cs es Fran Hervías, hoy en el PP.

Para el dirigente andaluz, Hervías es uno de los dos autores. El otro sería Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular. "Es público y notorio la OPA de Egea contra Ciudadanos, y las maniobras de Hervías para aniquilar a Ciudadanos de Andalucía y del resto de España. Son conocidas por todos y son públicas", ha declarado en el programa Mas de Uno, de Carlos Alsina, en Onda Cero.

Marín considera que detrás de la filtración habría "una maniobra del PP para forzar" las elecciones, eso sí, ayudado por un parlamentario andaluz de Cs "que estaba en la sala" y realizó la grabación. Luego, ha vuelto a reiterar que Egea "lo que quiere es absorber a Ciudadanos".

El audio fue grabado en el mes de junio y ha estado guardado varios meses. En él, se oye a Marín decir que no deberían aprobar unos Presupuestos con recortes en año electoral. "Y se ha sacado ahora", sostiene, cuando el PSOE-A aún no se había decantado entre apoyar las cuentas andaluzas o presentar enmienda a la totalidad de las mismas.

Tras calificar la filtración de "política basura", Marín ha abundado en que su difusión ha coincidido con otras dos fechas. "El mismo día en el que dos exconsejeros de la Junta de Andalucía comparecen en la Comisión de Investigación de la Faffe" por el gasto de dinero público "en prostíbulos", y "en la misma semana que se celebra el Congreso del PP andaluz. ¿Alguien piensa que esto es casualidad?", se ha preguntado.

Dos contextos

Juan Marín ha vuelto a explicar que lo que sostiene en el audio es una versión que no es incompatible con la actual, porque hay dos contextos distintos. "En junio, el consejero de Hacienda se reúne con la ministra María Jesús Montero, que le dice que el Presupuesto va a tener recortes. Y yo no estaba dispuesto a aprobar un Presupuesto con recortes".

Por ello, "hay hemerotecas que son públicas" que recogen "lo que he dicho muchas veces: que no era mala idea prorrogar los Presupuestos de 2021". Luego, en septiembre, "se nos traslada que íbamos a recibir 5.600 millones de euros de los fondos Next Generation", y en ese mes "empezamos a elaborar los Presupuestos".

En cualquier caso, se ha mostrado convencido de que "hay gente que quiere matarme" políticamente "porque saben que Ciudadanos les estorba". Marín ha señalado también a Vox, "que sabe que mientras yo esté aquí no van a gobernar Andalucía", y al PSOE. "Yo ya dije que ponía la mano en el fuego: el PSOE andaluz no apoyaba los Presupuestos". Por ello ha subrayado que las reacciones de ambos partidos al audio "son excusas".

No obstante, ha advertido que todas estas maniobras "no van a conseguir el adelanto electoral" en Andalucía, ya sea "desde Génova o desde Ferraz", porque "los andaluces votan cada cuatro años", y con esa directriz "vamos a seguir trabajando".

Marín, que también ha anunciado que acudirá el sábado como invitado al congreso regional del PP andaluz, ha abundado en que "molesta la estabilidad" que hay en Andalucía, que "está cambiando" por la acción del gobierno de coalición. Por último, ha subrayado que su compromiso "es con Juanma Moreno, pero sobre todo, con los andaluces", y que a los dos les debe "lealtad absoluta".

Sigue los temas que te interesan