PSOE y Podemos chocan: Bolaños niega que la Ley de Memoria vaya a juzgar crímenes franquistas

Nuevo choque entre PSOE y Podemos, esta vez a cuenta de la interpretación por las enmiendas presentadas a la Ley de Memoria Democrática. Los dos socios de coalición difieren del alcance de la redacción que ambos han presentado al proyecto de ley que se tramita en el Congreso y en el que recogen que todas las leyes, incluida la de Ley de Amnistía de 1977, se aplicarán conforme al derecho internacional, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura "tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".

¿Qué significa esto? Para el PSOE, "ningún cambio" en la legislación actual. Para Podemos, el texto cierra la puerta a que la "derecha postfranquista de la judicatura" rechace investigar los crímenes franquistas. Es decir, para los socialistas no habrá consecuencias; para los morados, sí.

Según los socialistas, la enmienda pactada con Unidas Podemos no afecta a la Ley de Amnistía ni al régimen del 78. En palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, las enmiendas no derogan ni dejan sin efecto la Ley de Amnistía, sino todo lo contrario, porque lo que hacen es ratificar su vigencia y reafirmar que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales.

Por ello, Bolaños ha admitido que cuando la nueva norma entre en vigor, la situación jurídica en España seguirá siendo exactamente la misma que ahora, que es la que hay desde 2002, cuando se ratificó el estatuto de Roma y se estableció que la ley debía aplicarse siguiendo el derecho internacional.

"La legislación no puede tocar la legislación penal, es una ley ordinaria, de tal manera que el régimen legal en España es el mismo desde 2002. Nosotros ahora no tocamos nada y cuando entre en vigor no cambiará", ha enfatizado, en una entrevista en Onda Cero, en la que ha reconocido que las dificultades que existen ahora para juzgar los crímenes del franquismo seguirán siendo las mismas.

A este respecto, ha explicado, por un lado, que al no ser la ley de memoria una ley orgánica, no va a afectar a la legislación penal; y por otro, que esa legislación penal no permite la retroactividad. "No podemos establecer una norma en el año 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o 72", ha manifestado.

Versión de Podemos

La interpretación de los morados es bien distinta. De hecho, el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha contradicho a Bolaños al defender que la enmienda sí permite juzgar los crímenes del franquismo y acabar con la "impunidad".

De esta forma, ha reivindicado que esa adición es la "vía más clara" para conseguir que los tribunales puedan juzgar crímenes de guerra, genocidio, tortura o lesa humanidad cometidos por el régimen puedan ser investigados en los tribunales.

Sobre todo cuando la "derecha postfranquista de la judicatura" ha permitido su "impunidad" al amparo de una interpretación de la Ley de Amnistía y que ahora este "problema político, no jurídico", con esas referencias claras que cualquier "estudiante de derecho" sabría aplicar.

Así lo ha trasladado Santiago, negociador del espacio confederal de las enmiendas pactadas con el PSOE, en una serie de comentarios en Twitter que difiere de la posición expresada por Félix Bolaños, quien aseguraba que este texto no supone "ningún cambio" en la situación jurídica en España, incluida la Ley de Amnistía de 1977.

