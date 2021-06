Susana Díaz no repetirá como líder del PSOE-A: "Me echo a un lado, haré lo que me pida Espadas"

La líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, no aspirará a la Secretaría General del PSOE andaluz en el próximo congreso regional, que se celebrará a finales de año. "Me echo a un lado, no voy a estorbar y haré lo que Juan Espadas me pida".

Díaz no ha aparecido por la sede regional del partido hasta unos minutos antes de comparecer ante los medios de comunicación. Visiblemente afectada, aunque con una sonrisa, Díaz ha reconocido su derrota y que se pone a disposición de Juan Espadas, que ha alcanzado el 55,1% de los sufragios.

No obstante, no dimitirá de su cargo de secretaria general, que ostenta desde 2013, porque hay un congreso convocado. "No entiendo que haya ningún motivo para abandonar ahora mismo la Secretaría General", ha argumentado Díaz, quien no teme que Ferraz imponga una gestora para dirigir el partido y evitar la bicefalia.

