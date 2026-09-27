Lucía Etxebarria, entre el 'caso Maricarmen' como "operación chavista", la "entrada pactada" en Ceuta y el "suicidio del chapero" de la sauna de Sabiniano

Advierte sobre la entrada de inmigrantes en Ceuta, sugiriendo que pudo estar pactada con fines políticos, y critica la gestión del Gobierno en temas de soberanía y derechos sociales.

Etxebarria revela detalles sobre la sauna de Sabiniano, relacionada con Begoña Gómez, y habla de la presencia de menores, consumo de drogas y casos de explotación sexual en ese entorno.

La escritora señala que el drama de la vivienda en España se ha agravado debido a políticas gubernamentales recientes y acusa al Gobierno de manipular el relato para justificar expropiaciones.

Lucía Etxebarria critica la mediatización del caso Maricarmen y lo califica de "operación chavista" diseñada para manipular la opinión pública sobre la crisis de la vivienda.

Lucía Etxebarria (Valencia, 1966) llega a la entrevista con EL ESPAÑOL aún sobresaltada. Asegura que unas horas antes, la noche del pasado jueves, un hombre ha intentado agredirla físicamente en una céntrica —y privilegiada— zona de la capital tras llamarla "facha" y mientras estaba acompañada de una reportera de Telemadrid, que también iba a entrevistarla.

No tarda Etxebarria —Premio Planeta en 2004, Premio Nadal en 1998— en atribuir el intento de agresión a su postura sobre el caso Maricarmen. O "numerito Maricarmen", como lo denominará varias veces durante la entrevista.

La escritora criticó a través de un hilo de Twitter a la anciana que fue desahuciada este jueves de la vivienda, ubicada frente al Retiro, que ocupaba desde hacía 71 años y por la que pagaba 500 euros al mes, gracias a un contrato de renta antigua. El Gobierno ha convertido a la mujer en cara visible de la crisis de la vivienda.

"Pero para mí, ni Maricarmen ni su familia son víctimas, puesto que han sido privilegiados durante siete décadas, que se dice pronto", escribió Etxebarria en su Twitter.

"¿Quién ha traído los fondos buitre a Lavapiés? El Gobierno, que hace que los pequeños propietarios se vean obligados a vender porque no les queda otra. Que no te engañen", concluyó su hilo.

Un millón de visualizaciones después, la polémica está servida. Y aún caliente.

A Etxebarria —izquierdista crítica con la izquierda de hoy; feminista crítica con el feminismo actual— no le tiembla el pulso al comentar sobre Maricarmen, Zapatero, Begoña Gómez y la invasión de Ceuta.

Lucía Etxebarria, sobre el 'caso Maricarmen: "No es su casa"

PREGUNTA. Queríamos repasar con usted distintos asuntos de actualidad. Empecemos por el desahucio de Maricarmen. Usted se ha pronunciado vehementemente.

RESPUESTA. (Interrumpe) Se ha sacado una frase de contexto. Pero, en el contexto de esa frase, poco dije.

Pues vamos a darle contexto.

Esa casa, en 1956, alguien se la alquila a la familia Abascal, que así se apellida la familia de Maricarmen. Lo hace mediante una ley franquista, "aberrante" e inconstitucional. Esto no lo digo yo, lo diría después el Tribunal Constitucional, que declaró la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964 "aberrante", inconstitucional, desproporcionada y dijo que robaba derechos.

Mediante esa ley, le desposeen de los derechos a un propietario, que no puede hacer otra cosa, porque, como reconoce el Constitucional, esto se hizo contra su voluntad, se le impone. Es decir, Maricarmen y su familia aprovechan una ley franquista para quedarse un piso 50 años. En el 85, el ministro socialista Boyer llama a esa ley "franquista", "desproporcionada" y la deroga.

Ya en 1994, el Constitucional vuelve a decir que esa ley es una "ablación de derechos". Vamos, que te quita tus derechos. ¿Qué sucede? Que como no pueden echar a todas las personas [que disfrutaban de pisos en base a esa ley], hacen una cosa muy inmoral y muy poco ética. ¿Cuál? Dejarles hasta que se mueran.

Y el padre muere.

Cuando el padre y la madre de Maricarmen fallecen, Maricarmen no puede tener una subrogación, pero hace un truco legal: sigue pagando los recibos. Pero vamos a explicar una cosa: estos recibos no dan para pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Patrimonio, la tasa de basuras y, sobre todo, la comunidad. La tasa de comunidad de ese edificio es muy alta.

Entonces, la propietaria, viendo que le van a llegar un montón de abogados porque Maricarmen ha hecho un truco legal, cede. Y vende a Urbagestión [la empresa que instó a la ejecución del desahucio].

¿Y qué sucede? Que nos llega un decreto chavista. El decreto del 2020 [el decreto que prohibía los desahucios a personas vulnerables debido a la Covid-19] es idéntico al decreto de Hugo Chávez de 2011, porque el totalitarismo de Franco y el totalitarismo de Chávez quieren lo mismo: robarle las casas a la gente.

Eso son expropiaciones de facto. Son situaciones en las que tú tienes teóricamente la propiedad de la casa, con todas las obligaciones, pero sin derecho a vivir en ella.

¡Qué casualidad! Sumar aprovecha esto y recupera una ley franquista. En verdad no es casualidad, porque los totalitarismos siempre hacen lo mismo.

"Sánchez ha destruido la vivienda, si es un derecho tan básico ¿por qué le metes un 40% de impuestos?"

Todo totalitarismo consiste en beneficiar a una élite robándole las cosas a los de abajo. Con lo cual, [Maricarmen] tuvo 70 años no sólo para ahorrar, sino para haber sido una persona decente y reconocer que le estaban robando los derechos a alguien. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional socialista. Y ella podría haber dicho: "Bueno, mi padre se ha muerto y me voy". Pero se pone a mentir. Habla y dice: "Mi casa". No, no es tu casa. No tienes ningún derecho sobre ella.

Y hablan de un fondo buitre. Urbagestión no es un fondo buitre. Y otro asunto: Ayuso no tiene nada que ver en ese tema. Y ahora viene Sumar a pedir la expropiación de la casa, que es lo que querían desde el minuto uno...

Recordad las fotos de Yolanda [Díaz] con Chávez. Todo esto es un truco chavista: primero, hago una ley para que el propietario pierda su casa y, desesperado, la venda. ¿Quién la podrá comprar? Grandes fondos. No va a haber otra manera. Y cuando está en manos de grandes fondos, exprópiese.

Si no sois capaces de ver esto... Yo entiendo que no se ve, porque la manipulación emocional, el control del relato, el control de la televisión, el control de las tertulias en las que se repite un mantra o no te permiten hablar.

¿Qué hacemos para evitar que una señora de 87 años se quede sin casa?

Se miente diciendo que la casa era suya. Se miente diciendo que la ley franquista iba contra ella, cuando es al contrario: ella se aprovecha de una ley franquista.

Se miente diciendo que Ayuso y sus políticas neoliberales tienen que ver en esto. Lo que consiguen así es manipularte y abrir el camino para colarte la expropiación.

Ahora que menciona la mediatización de este caso: se ha mediatizado, pero lo que sí es evidente es que en España existe un drama al respecto de la vivienda.

¿Y quién lo ha creado? ¿Y quién lo ha creado en estos ocho años?

Yo tengo muy claro —y son culpas compartidas— quién no ha ejecutado medidas suficientes, teniendo competencias para ello.

Si tú haces un decreto chavista, como fue el decreto del 2020, e impides que un pequeño propietario pueda alquilar, porque el riesgo que afronta es el de perder su casa de por vida, ¿qué va a suceder?

Que van a venir fondos buitre, obviamente. Porque el propietario lo busca. Entra en Idealista y escribe: "Se compra un piso en nuda propiedad" o "Se compra un piso con okupa".

Lucia Etxebarria, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

No sólo es que no lo han arreglado, es que el problema lo han creado ellos.

Pero es evidente el drama de la vivienda en España. Se lo digo porque, además, me toca personalmente como joven. Con más o menos razón, el caso de Maricarmen ha canalizado toda esa frustración por el asunto de la vivienda. ¿Hemos elegido mal ese referente? ¿Está mal elegido que sea el caso de Maricarmen el que visibilice la crisis de la vivienda?

Qué casualidad que estuvieran allí [en Madrid, tratando de frenar el desahucio de Maricarmen] todos los que estaban. Qué casualidad que hubo 10.000 personas allí, pero no hay 10.000 personas en Cataluña, donde hay más desahucios que en Madrid. ¡Qué casualidad!

"Mienten diciendo que Maricarmen es víctima de la política neoliberal de Ayuso, al contrario, se aprovecha de una ley franquista"

Está elegido bien para su propósito, porque es una señora mayor y te tiene que dar pena. Y así es más fácil mentirte...

Me refiero a que estamos hablando de la crisis de vivienda focalizándola en el caso de Maricarmen, que me parece un mal ejemplo, un ejemplo que nace viciado, por todo lo que comentábamos antes. Y eso, creo, provoca un debate viciado.

Mira, yo trabajé con Miguel Barroso en comunicación. Miguel Barroso fue el primer asesor de Zapatero y de Pedro Sánchez. A mí me han enseñado a hacer estas cosas. A mí me han enseñado tácticas de manipulación.

Lo de Maricarmen es una manipulación como la copa de un pino, en la cual se mezclan mentiras, el elegir una víctima que parezca muy víctima y el intimidar a todo el que disienta.

Ayer intentaron pegarme cuando estaba con una reportera de Telemadrid... Un señor me llamó "facha" y se metió en el portal de uno de los edificios más caros de Madrid.

Pero, ¿no sería más lógico, de cara a esa estrategia que comenta, elegir un ejemplo más puro? Un ejemplo que no fuera como éste, en el que rascas un poco y le ves las costuras al relato...

Está muy bien elegido por quienes la han elegido para cumplir sus propósitos concretos. A otros perfiles, pues no los hubieran sacado tanto en las televisiones...

Yo puedo ver las costuras del relato porque me he trabajado leerme toda la historia y porque he aprendido las técnicas que te decía antes. Pero yo he estado en una tele, en una tertulia, con cuatro personas supuestamente progresistas que no tenían ni idea de lo que es la LAU de 1964.

Y tenemos a presuntos periodistas que son activistas, a los que pagan por repetir un relato. Y que, además, cuando apagan las cámaras, te dicen: "Si yo pienso lo mismo que tú...". ¿Y para qué me insultas en directo?

E insisto: están a punto de meternos la expropiación. Esto [el caso de Maricarmen] ha sido el ariete con el que ir abriendo una brecha. Si Sumar ya está abogando por expropiar esa casa...

A día de hoy, los únicos discursos que sugieren la expropiación son residuales y aluden —ojo, de manera hipotética, como planteamiento— a la expropiación de pisos a grandes tenedores, grandes compañías.

Claro, pero, a la vez, al pequeño propietario le haces la vida imposible, de forma que venda, que no tenga otra opción que vender, porque se va a arruinar si su inquilino no le paga y el propietario tiene que seguir pagando la luz, las facturas... Con esa situación, sólo podrá comprar pisos un gran fondo. Y luego, pues le expropias.

Pero, además, ¿por qué narices asumimos que se puede expropiar a un gran fondo? Oiga, cuando lo han hecho Hugo Chávez y Nicolás Maduro han arruinado un país.

Pues porque la vivienda, más allá de un bien de mercado, también es un derecho constitucional. Y los poderes públicos están obligados a...

(Interrumpe) Bueno, pues entonces, ya que lleva usted ocho años en el Gobierno y la hasta ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alardea de la mayor recaudación fiscal de la historia, cumpla usted sus promesas y haga más vivienda de protección oficial.

Y si es un derecho tan básico, ¿por qué le metes a la primera vivienda un 40% de impuestos?

¿Cuando a ti te sale de los... ejem... es un derecho y cuando no, no? El Gobierno de Sánchez ha destruido la vivienda en España. Así de claro. Y nos está intentando meter, con esta excusa y con manipulación, las expropiaciones. Ingeniería social de libro.

Etxebarría, durante la entrevista. Sara Fernández

Decía Pedro Sánchez, antes de liderar el Gobierno, que cuando llegase a Moncloa iban a frenarse los desahucios. Pues hay 90 al día... Lo hemos publicado hace unas horas en EL ESPAÑOL.

Y en Cataluña hay casi el doble que en Madrid. Y mucho más graves. Pero como allí gobierna Salvador Illa, del PSC... Y lo que quieren es echar la culpa a Ayuso...

Ayuso el comodín de la baraja. Han pasado del Francomodín al Ayusocomodín. De hecho, ahora les parecen maravillosas según qué leyes franquistas, ¿no?

En su último libro último, Patocracia, recorre los ocho años que llevamos sufriendo un declive institucional sin precedentes. Han condenado, por primera vez, a un fiscal general del Estado. Y, también por primera vez, la mujer de un presidente del Gobierno irá a juicio. Zapatero está siendo investigado por un juez...

Han usado el tema de Maricarmen para ocultar sus escándalos. Hay otro más: que el ya exsecretario de Organización del PSOE [Santos Cerdán] dio órdenes para eliminar a una jueza [la magistrada Beatriz Biedma].

Es de república bananera. Peor, incluso. Imagínate que tú eres un jurado del juicio a Begoña Gómez. Si han intentado eliminar a la jueza, ¿qué no van a intentar contigo?

A mí esto me parece aterrador. Aterrador.

[Mira a la cámara que la graba] Me dirijo a usted, que cree que es progresista. Si su hijo intentara entrar a hacer investigación en la universidad, ¿le parecería bien que tenga que completar años de carrera, máster y doctorado para entrar en una cátedra y que esta señora [Begoña Gómez] no? ¿Tiene usted valor para defenderme esto

Lucia Etxebarría, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

EL ESPAÑOL publicó que Begoña Gómez ejerció de contable en las saunas gays de su padre, Sabiniano. Y usted nos dio testimonios de personas que conocía, que estuvieron en esos locales y que fueron testigos de que se consumían drogas y había prostitución masculina...

Pero es que no hacía falta que ellos os lo juraran, ya te digo yo que eso era así. En esa época no había móviles y no hay fotos.

Y me da vergüenza reconocer que, en aquella época, a mí me llegaba un señor con un brasileño de 16 años y yo no tenía la capacidad que tengo ahora de ver que eso era explotación.

Allí, en la sauna, había chicos brasileños y chicos marroquíes. Lo sabía todo el mundo. La forma de captar [para la explotación sexual] es siempre la misma: darte cocaína para engancharte.

Sí, yo conocí a personas a las que tuve que acompañar a que entraran [a la sauna] a sacar a su novio... O, mejor dicho, al que ellos creían que era su novio, un chico que era chapero y que no iba allí sólo por el dinero. Iba a buscar cocaína.

La existencia de la sauna y lo que ahí había no era un secreto. Era conocidísima. Yo, cuando descubrí que la hija del dueño de la sauna era quien era, pues flipé. Pero la sauna no era un secreto.

Sí te puedo contar una cosa: uno de estos chicos que yo conocí, del sector brasileño, se quitó la vida...

Un chico que era chapero, entiendo. Un trabajador sexual.

¿A qué llamas tú trabajo sexual? Como las líneas estaban tan poco definidas. Iba ahí y a cambio de favores recibía un dinero...

En 1997, te llega un señor junto a un chico de 16 años y no tienes la capacidad ni la información que tienes ahora, a los 60 años, de darte cuenta de que este chico es una víctima.

"Si han intentado eliminar a la jueza, ¿qué no van a intentar con los miembros del jurado de Begoña Gómez?"

Al contrario, te piensas que la víctima es el señor porque el chico le estaría robando el dinero...

Pero sí puedo decirte que no es un secreto que, en muchas ocasiones, allí [en la sauna] había menores... Y tampoco creo que sea un secreto para nadie que allí había consumo de sustancias estupefacientes...

¿El chico que se suicidó era menor?

No lo sé.

Temas como éstos son habituales en sus novelas.

Si alguien hubiera leído todas mis novelas, vería que estos temas salen.

De hecho, alguna vez ha apuntado públicamente a escándalos sexuales dentro del PSOE que se conocen de puertas para adentro y se toleran.

Se saben y se toleran y no quiero ser yo la que los cuente.

En realidad, no son en sí escándalos, porque si varias personas deciden... Te voy a contar uno sin los nombres, ¿vale?

Pedrito, nombre ficticio, es el novio de mi amigo Fulanito. Y yo un día descubro que Pedrito empieza a aparecer en papeles como amante de un ministro. Yo no le doy mayor importancia...

Y un día voy a una inauguración y me encuentro a Fulanito, exnovio de Pedrito, y le digo: "Fulanito, qué mal debes estar habiendo leído esto...".

Me empieza a contar todo y ese todo es que el ministro hacía chemsex [encuentros sexuales grupales, generalmente entre varones, que consumen drogas mientras tienen relaciones en grupo].

Lo que te sorprende es que ahora quieran ocultarlo.

¿Es usted gay? Pues dígalo. ¿Hace usted chemsex? Pues vale. Para mí no es algo escandaloso. Yo lo he visto toda mi vida. Sin embargo, hay una especie de doble moral tan salvaje...

Estas prácticas son legales. Dejémoslo claro.

Cambiando de tema: Zapatero y las joyas.

Fíjate de dónde tienen que venir las joyas para que él haya considerado que decir que se las dio el rey Abdalá era mejor que decir la verdad.

No cree que sean un regalo del rey saudí.

Yo creo que esas joyas vienen de Venezuela. Hay una persona que a mí me dice que esas joyas vienen de los pagos de presos políticos de Nicolás Maduro para salir del centro de torturas del Helicoide.

Si tú eres preso político de Maduro, tú mueres. Por una paliza, de hambre, porque aparezca un cáncer y no te lo curen...

Si te van a meter en la cárcel, tú pagas lo que sea por salir... ¿Qué hacía Zapatero entrando al Helicoide como Pedro por su casa?

Son joyas supuestamente saudíes que no traen el estuche habitual de Arabia Saudí. El montaje de las piedras no es el propio de Arabia Saudí... El montaje de las joyas está hecho adrede así para que no se pueda seguir el rastro. Una joya buena tiene número de serie. ¿Arabia Saudí va a ser tan cutre?

Yo he dicho muchas cosas que veía en mi bola de cristal y se han ido cumpliendo. La UDEF va a seguir sacando cosas de Zapatero...

La invasión de Ceuta, ¿le ve visos de resolverse en el corto plazo? Usted vivió en Marruecos.

¿Mi teoría? Que esto estaba pactado, pero no para 80.000 personas, sino que la idea que entraran 2.000; luego, otros 2.000 y otros 2.000 más. Así, va entrando tanta gente que al final acabará habiendo más marroquíes que españoles en Ceuta. Y así ya puedas hablar de co-soberanía allá por 2030.

El rey Mohamed VI está gravemente enfermo. El Majzén, el círculo de poder que le rodea, está peleado por el trono. Creo que una bronca en el seno del Majzén fue la que llevó, mediante una traición, a realizar la maniobra envolvente para que entrasen 80.000 personas en Ceuta, perjudicando al que hubiese pactado el goteo de sólo 2.000.

La segunda posibilidad es mucho más prosaica. Cuando yo viví en Marruecos, apenas había Internet en algunas zonas y para llamar debías ir a puntos muy concretos. Ahora hay cinco operadoras francesas y a día de hoy, en el que era mi pueblo, en el culo del mundo, un chaval ya tiene acceso a Internet en cualquier lado. Ponle que ha hecho una llamada a la que tenían que acudir 2.000 y que han aparecido 80.000...

La primera teoría que te digo es conspiranoica. La segunda, más prosaica, pero deja a los servicios secretos como bobos, por no haber previsto esto.

En cualquier caso, creo que la entrada estaba pactada. Todo apunta a ello: hubo avisos del CNI, de Juan Jesús Vivas, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil... Claro que creo que, de una forma u otra, esto estaba pactadísimo.

También pudo ser la tormenta perfecta y que, con un inicio pactado, se les haya ido de las manos.

¿Para cuándo prevé elecciones generales en España? ¿Qué dice esa bola de cristal que mencionaba?

Yo tengo terror. Cuando he visto el numerito Maricarmen y he visto que han engañado hasta al apuntador... Me levanté pensando: "Esto es comunicación chavista del libro".

Si se lía una brutal en marzo en Ceuta, ya tienes a mano el estado de excepción. Hace poco te hubiera dicho que pensar eso es una conspiranoia. Pero después de ver lo de Maricarmen, creo que [Sánchez] es capaz de todo, te lo juro.

"Creo que la entrada en Ceuta estaba pactada para acabar hablando de co-soberanía en 2030"

Creo que las peleas de PP y Vox ahora mismo sobran, porque hay una razón de Estado mucho más alta. Y a la persona que se diga de izquierdas, yo le digo: no es de izquierdas atacar la soberanía nacional, no es de izquierdas ir contra los derechos de las mujeres y niñas en Ceuta, no es de izquierdas dejar a los autónomos tirados, no es de izquierdas controlar una televisión pública, ni lo que habéis hecho con la Dana...

Y la Operación Maricarmen, que no merece otro nombre, ha sido un divide y vencerás de libro. Un O yo o el fascismo.

¿Tú ves normal que el litro de gasolina esté a dos euros? ¿Tú cómo vives?

Como puedo... (risas)

Quiero decir: vives con alguien, ¿no?

Sí, sí. Comparto piso con un amigo.

¿Tú ves normal que tú, a tu edad —que preferimos no preguntar—, compartas piso?

Pregunta sin problema: acabo de hacer 29 años...

¡A los casi 30 años compartiendo piso, cuando yo a los 27, en los años 90, ya tenía un piso en el centro...!

Mi madre me parió a los 28...

Pues fíjate... Toda una generación joven sin acceso a la vivienda y mi generación, sin acceso a la rehabilitación. ¡Hoy me han llamado, porque al fin me han dado la rehabilitación, un año después!

¿A quién hay que culpar de la crisis de las expectativas sociales?

Es obvio que si alguien presume de la mayor recaudación fiscal de la historia y ese dinero no ha ido ni a sanidad y ni a educación... Acuérdate del informe PISA.

Pues yo me pregunto: ¿a dónde habrá ido ese dinero? ¿A señoritas de compañía, a apartamentos, a sustancias estupefacientes, a cuentas en Dominicana, a proyectos sobre resiliencia?

Al que me llamó facha: mi padre combatió el franquismo y tengo un carné. ¿Usted qué tiene?

Han conseguido la mayor manipulación de ingeniería social de la historia de España. Este totalitarismo es tan peligroso como el franquismo que ellos dicen combatir y, además,usan las mismas armas, como la manipulación de la información, la persecución del disidente, el alterar el relato...

Yo veo poca diferencia entre el No-Do y TelePedro [TVE]. Y yo estuve cancelada durante cuatro años... Hay un doble rasero que se basa en: "Si estás en mi cuerda, puedes hacer lo que te dé la gana; si no, vamos a por ti".

Con todos mis respetos, yo cuando veo [en la movilización por el desahucio de Maricarmen] a Ana Belén, pues creo que no es la persona más adecuada para erigirse en salvadora de los pobres. Y a la eurodiputada Irene Montero, cuyo marido fue ministro de Asuntos Sociales y después su mejor amiga [Ione Belarra]...

Yo creo que si querías haber hecho algo,podrías haberlo hecho durante tus años en el Gobierno, ¿no?

Fue muy crítica con el Ministerio de Igualdad de Irene Montero...

Ahora, todo lo de los no binaries ya parece que se le ha olvidado. Creo que lo usó como una ingeniería social, como una mordaza para acallar a los disidentes.

Ahora, el wokismo bis viene por lo del Islam. Y puedo hablar de ello, porque yo me convertí al Islam. Lo hice porque quería adoptar un niño marroquí y no quería pagar a mafias. Quería ir por el circuito real, que pasaba por ser musulmana y hacer hasta un examen.

"Yo prohibiría el burka. La Italia de Meloni ya lo ha hecho"

Algunos, escudados en protegerse frente a la islamofobia, lo que quieren es colarte la sharía.

La sharía es una ley medieval que atenta contra el Estado de derecho, contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de las menores. No puedes permitir que entren determinadas ideologías que van contra el Estado de derecho y contra el Estado del bienestar, contra los derechos de las mujeres y contra los derechos de los menores.

Yo prohibiría el burka. Quizá no los puedo prohibir en su casa, pero sí en un colegio. La Italia de Meloni ya lo ha hecho.

El Corán no exige que te pongas eso. Es la sharía, que no tiene nada que ver. Entonces, hacerte confundir Islam con sharía es otra estrategia comunicacional.

Yo no voy a respetar una creencia que va contra mis derechos. Yo no voy a hacer un suicidio de mi país y de mi sexo. No se puede ser feminista y estar a favor de la sharía.

Y el yihadismo, en España, suele empezar a difundirse en ciertas mezquitas que nadie controla y de las que no se sabe qué pasa dentro.