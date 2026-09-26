Subsaharianos a las puertas del CETI tras la entrada masiva a Ceuta. Europa Press

Interior devuelve a los primeros sudaneses desde Ceuta a Marruecos: "La Policía nos sacó de la cama de madrugada"

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Las claves Generado con IA El Gobierno ha iniciado la devolución de 23 sudaneses desde Ceuta a Marruecos tras su entrada masiva a finales de julio. Ninguno de los sudaneses había solicitado asilo en España, pues pretendían continuar su viaje hacia otros países de la UE. Los inmigrantes denuncian haber sido sacados de madrugada por la Policía y trasladados a la frontera, donde les retiraron sus pertenencias. Las devoluciones se producen a Marruecos, no a los países de origen, y han generado controversia por la falta de información y garantías según los afectados.

El Gobierno ha empezado a realizar las devoluciones de subsaharianos que entraron con la invasión el pasado 30 y 31 de julio a Marruecos.

Las primeras que se han hecho han sido de sudaneses, en total, de un grupo de 23 personas.

Ninguno de ellos había solicitado asilo, ni protección internacional, ya que esperaban no quedarse en España, sino ir a otros países de la Unión Europea.

Estos inmigrantes recibieron sus expedientes de devolución después de que se les trasladase de su centro de acogida a comisaría para realizar su triaje, según recoge eldiario.es.

Se trata de los primeros subsaharianos que han sido devueltos. Su salida se ha producido de España a través de la frontera del Tarajal de Ceuta con Marruecos.

"Vinieron los policías de madrugada y nos sacaron de la cama", según denuncian estos inmigrantes a El Faro de Ceuta.

Se encontraban en un asentamiento, aunque todavía no ha trascendido si se trata del de Loma Margarita o del CETI. En ambos sitios es donde se encuentran los inmigrantes de estas nacionalidades, ya que están separados de los marroquíes.

A partir de ahí, según relatan, les quitaron todas sus pertenencias en la frontera y los trasladaron hasta un punto situado a 17 kilómetros de Casablanca.

Se trata de devoluciones forzosas a Marruecos, un país distinto al de origen de estos inmigrantes. Es decir, no son retornados a sus países de procedencia, sino trasladados a un tercer país.

Y, es que, el 90% de las solicitudes de asilo procedentes de ciudadanos de Sudán suelen tramitarse favorablemente y conseguir el amparo ya que el país está en guerra.

Sus abogados van a presentar un recurso de alzada tras esta devolución que se ha ejecutado por cauces legales.

Estos inmigrantes denuncian que han sido engañados, porque no creían que la Policía les iba a llevar a la frontera.

Por eso, este procedimiento resulta llamativo para las organizaciones y los abogados que están detrás de estos casos y apoyan la tesis de que no recibieron la suficiente información durante los triajes.

Según asegura Interior a eldiario.es, la expulsión se ha llevado a cabo con "todas las garantías". En concreto, se refiere a las jurídicas y de intérprete que exige la legislación española para garantizar que se respeten los derechos de estas personas vulnerables. Pero, precisamente, lo que está generando controversia es que estos inmigrantes no pidiesen asilo.

Desde el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, todavía no hay ningún tipo de información oficial al respecto de estas devoluciones. Y, es que, hasta ahora desde Marruecos no se estaba aceptando a ninguna persona que no fuese del país.

Por eso, que Mohamed VI esté aceptando el retorno de estos inmigrantes subsaharianos se está llevando de manera silenciosa.

Devoluciones y triajes

Estas son las primeras devoluciones de subsaharianos y, en concreto, de sudaneses desde la entrada masiva, pero no son las únicas.

Después de los triajes realizados por Policía Nacional, todos los que no consigan un expediente de asilo favorable, van a ser devueltos a sus países. Es decir, este será el destino de los marroquíes que entraron en la invasión.

De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez ultima por la vía rápida un decreto para devolver a los inmigrantes de Ceuta a Marruecos y reducir los tiempos administrativos y judiciales que suelen ir vinculados a este tipo de peticiones de asilo.