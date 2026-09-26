Detenidos dos migrantes en la playa del Trampolín en Ceuta por agredir sexualmente a una menor migrante de 17 años

Un migrante marroquí mira su teléfono móvil mientras está sentado en la playa de El Trampolín, tras el cruce masivo de migrantes procedentes de Marruecos, en Ceuta. Manu Brabo Reuters

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Las claves Generado con IA Dos migrantes marroquíes de 42 y 21 años han sido detenidos en Ceuta por su presunta implicación en una agresión sexual a una menor de 17 años. La agresión ocurrió en la playa del Trampolín, donde reside un asentamiento ilegal con unos 3.000 migrantes. La menor fue hallada saliendo de una cabaña, tuvo que ser reanimada y ha sido trasladada al Hospital Universitario tras aplicarse el protocolo de víctimas de delitos sexuales. La víctima, que ya ha declarado ante la policía, ingresó en un centro de acogida de menores y está citada en sede judicial.

La Policía Nacional de Ceuta ha detenido este sábado a dos migrantes, ambos marroquíes de 42 y 21 años, por su presunta relación con una agresión sexual a una menor de 17 años migrante ocurrida en la playa del Trampolín.



Los agentes han tomado declaración a la menor, que ha ingresado en un centro de acogida de menores, y este domingo está citada en sede judicial.



Los hechos se han producido en este asentamiento ilegal donde viven unos 3.000 migrantes cuando los agentes acudieron a la playa alertados por unas personas que indicaron que había menores gritando en la zona, según han confirmado a Efe fuentes policiales.



Una vez en el lugar los efectivos policiales se encontraron a una menor que salía de una de las cabañas instaladas en la playa, la cual tuvo que ser reanimada y que presuntamente había sido agredida sexualmente.



Los agentes detuvieron a dos marroquíes, de 42 y 21 años respectivamente, los cuales se encuentran en dependencias policiales.



La Jefatura Superior de Policía ha confirmado a Efe que en el caso de la menor presuntamente agredida sexualmente se ha aplicado el protocolo de víctimas de delitos sexuales y ha sido trasladada al Hospital Universitario de la ciudad.