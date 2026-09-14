Vivas emociona a Pablo Motos y a Trancas y Barrancas: "No podemos pasar página, está en juego la integridad de España"

Pablo Motos y Juan Jesús Vivas se abrazan al finalizar la entrevista en 'El Hormiguero'. Captura Antena 3

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Las claves Generado con IA Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, emocionó a Pablo Motos y al público de El Hormiguero con un discurso en defensa de la ciudad autónoma. Vivas pidió el apoyo y la solidaridad de toda España, subrayando que la integridad territorial del país está en juego tras la reciente invasión sufrida por Ceuta. El presidente ceutí agradeció a sus vecinos su entereza, madurez y valor, y les instó a seguir siendo ejemplo de unidad y convivencia sin recurrir a la violencia. El discurso de Vivas fue interrumpido varias veces por aplausos y terminó con un mensaje de esperanza y orgullo por Ceuta y España.

Juan Jesús Vivas llegó este lunes a El Hormiguero dispuesto a hablar de Ceuta y terminó convirtiendo el plató de Antena 3 en una suerte de homenaje a la ciudad autónoma.

El presidente ceutí, visiblemente emocionado, logró trasladar esa emoción a Pablo Motos y a un público que le recibió entre banderas de Ceuta y numerosos gritos de apoyo al pueblo caballa.

"Lo verdaderamente importante es que la gente esté con Ceuta. Estar con Ceuta es estar con España", afirmó Vivas nada más sentarse junto al presentador valenciano.

Tras diseccionar desde diferentes aristas la invasión que sufrió la ciudad hace mes y medio, el presidente quiso dedicar buena parte de sus palabras a los ceutíes.

Y es que Vivas era consciente de que muchos de sus vecinos se habían movilizado para seguir en directo su entrevista desde la calle.

A ellos les agradeció "su entereza, su madurez, su dignidad, su coraje y su valor", y les pidió que continúen siendo "un ejemplo de unidad, madurez y perseverancia al servicio de la causa de defender nuestra españolidad".

Una defensa que, recalcó, debe hacerse "sin ningún tipo de violencia", porque cualquier acto de este tipo "nos haría perder la razón".

Pero Vivas también quiso dirigir su mensaje al resto del país. Lo hizo con una petición sencilla y contundente: "Quiero pedir que no nos olviden".

"Estamos acostumbrados a que las noticias pasan. Una sustituye a la otra y, en nuestro caso, no podemos pasar página", explicó, para añadir: "Nos estamos jugando la integridad territorial de España".

"Si naufraga Ceuta, naufraga España", sentenció en el programa de anoche.

"Necesitamos su calor, lo percibimos de una manera que nos reconforta el alma y que nos anima el corazón", señaló. "Necesitamos al resto de España, su apoyo y su solidaridad".

Interrumpido por aplausos

Vivas reservó para el final unas conmovedoras palabras dedicadas al pueblo ceutí. La emoción fue tal, que el dirigente fue interrumpido en varias ocasiones por los aplausos del público.

"Gracias a su gente ha hecho de la convivencia, de ser y de vivir respetándose, de vivir compartiendo, juntos y unidos, en paz y armonía, personas de distintos credos, orígenes y razas", recitó.

"Aquella tierra que es un prodigio de la naturaleza, Ceuta parece una niña dormida sobre los brazos del mar, que tiene por almohada la espuma de las olas", continuó, antes de rematar con una última reflexión:

"Estoy convencido, y lo digo con toda solemnidad y contundencia, el grito de 'Viva Ceuta' seguirá sonando en el alma de nuestro pueblo con el eco fuerte de un 'Viva España", concluyó, ante un público que rompió en aplausos de forma espontánea.

Pablo Motos y Juan Jesús Vivas en 'El Hormiguero'. Atresmedia

El discurso dejó visiblemente emocionado a los presentes. También a Pablo Motos, que quiso reconocer públicamente el papel de Vivas al frente de la ciudad.

"Señor Vivas, es usted una persona extraordinaria. Ojalá hubiera muchos políticos como usted. Valoramos muchísimo lo que está haciendo. Espero que sea útil y que no haya olvido", le dijo el presentador de Antena 3.

Con Trancas y Barrancas como testigos, Vivas y Motos se fundieron en un cálido abrazo que puso el broche final a una de las entrevistas más esperadas de lo que llevamos de curso en El Hormiguero.