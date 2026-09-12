La última novela de Gonzalo Sanz, el hijo de militar aficionado al espionaje que ejercía de interlocutor del CNI

El futuro político de Sanz y Pérez Triano es incierto, y ambos podrían ser llamados a declarar ante la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva a la ciudad.

Se discute si Sanz avisó a tiempo sobre las alertas del CNI; informes desclasificados revelan comunicaciones previas a la invasión.

Sanz dimitió tras una fuerte discusión con su superior, Miguel Ángel Pérez Triano, en medio de la polémica por la gestión de un asalto masivo en Ceuta.

Gonzalo Sanz, escritor y bombero, fue jefe de Gabinete en la Delegación del Gobierno de Ceuta y enlace con el CNI.

Durante años, Gonzalo Sanz (Ceuta, 1976) devoró novelas negras sobre policías y espías, incluso escribió un libro publicado en 2017 bajo el título de Narco 14.4 (Avant Editorial).

Hasta que un día dejó de imaginar esas historias y se convirtió en protagonista de un argumento digno de John Le Carré: el de un cargo menor de la Administración que tras un asalto de 72.000 personas y 145 muertos, es el único responsable que deja su cargo.

Antes de iniciar su carrera política, Gonzalo Sanz había vivido en tres mundos. Uno era el militar, de donde procedía su padre, ya fallecido. De hecho, su madre todavía reside en un pabellón reservado para los soldados y sus familiares en Ceuta.

Otro era el de la pasión por la lectura y la escritura. Padre de una hija, Sanz es filólogo y escribe relatos.

El tercero de sus mundos fue el del fuego. Pese a su formación en letras, es bombero de profesión. Hasta hace poco, estaba acostumbrado a apagar todos los fuegos. Salvo este último, el más grande de su vida.

Gonzalo Sanz ingresó en el PSOE hace 30 años. En 2007 intentó liderar a los socialistas ceutíes, pero Ferraz le cortó las alas. El carné del puño y la rosa lo compaginaba con el de la UGT, donde fue liberado sindical.

Llevaba más de un lustro en la Delegación del Gobierno y era el enlace con el CNI, tanto por las relaciones personales cultivadas desde hacía tiempo como porque a su superior, Miguel Ángel Pérez Triano, el PSOE lo había enfocado más a promocionarse como candidato a la Asamblea de Ceuta que a la gestión.

El jueves por la noche presentó su dimisión tras una "gran bronca" en la Delegación con su jefe.

Sanz tenía experiencia. Fue nombrado jefe de Gabinete en la época de Salvadora Mateos, la delegada que tuvo que hacer frente al asalto de 10.000 personas en 2021. Era la represalia del régimen dictatorial alauí por la acogida Brahim Ghali por parte del Ejecutivo para ser atendido de Covid en un hospital de Logroño.

Más tarde, Mateos fue inhabilitada, junto a la exvicepresidenta de Ceuta, por la devolución exprés de varios menores marroquíes. Sanz se mantuvo en el cargo con los delegados que sucedieron a Salvadora Mateos.

Precisamente porque tiene experiencia, pocos creen en los despachos de la Delegación del Gobierno que no informara a su superior de los informes sobre lo que estaba pasando los días previos a la invasión de Ceuta.

De hecho, se le consideraba el recambio natural de Pérez Triano cuando abandonase la Delegación para medirse en las urnas con Juan Jesús Vivas.

Ahora, el futuro político de ambos se torna gris, y se da por hecho, además, que la juez María Tardón los llamará a la Audiencia Nacional para contar con sus testimonios sobre la entrada masiva a la ciudad.

Hoy en Ceuta se discute si Pérez Triano tuvo en sus manos la información del CNI y la transmitió al Gobierno. Según Sanz, el propio delegado estaba presente durante la llamada telefónica clave que mantuvo con un agente de este organismo.

Ese detalle ha adquirido especial relevancia después de la desclasificación de informes realizada esta semana por el Ejecutivo, que ha permitido conocer la existencia de aquella comunicación y también reconstruir parte de lo sucedido en las horas previas al asalto.

Fuentes socialistas ceutíes consultadas por EL ESPAÑOL admiten desde el anonimato que la Delegación del Gobierno avisó tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Política Territorial. Desde ambos ministerios lo niegan.

El trabajo de Gonzalo Sanz consistía en anticipar y gestionar antes de que llegaran a la mesa del delegado.

En una entrevista con Ceuta Actualidad decía hace un año que un jefe de Gabinete debía trabajar con antelación, preparando "el día anterior y la semana anterior" para tratar de resolver las "mil y una historias" que surgen en el día a día de una Delegación del Gobierno.

La frontera, la inmigración, las relaciones con Marruecos, la seguridad y la protección civil formaban parte de ese día a día que se lo ha llevado por delante.