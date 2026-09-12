El PP pedirá en el Senado reconocer a los militares desplegados en Ceuta como agentes de la autoridad

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Las claves Generado con IA El PP propondrá en el Senado que los militares desplegados en Ceuta sean reconocidos temporalmente como agentes de la autoridad. La medida busca reforzar la capacidad de actuación y protección jurídica de los militares ante ataques y situaciones de riesgo en la ciudad. Esta condición permitiría a los militares dar órdenes, identificar y retener civiles, además de que sus informes tendrían presunción de veracidad. La propuesta se fundamenta en la normativa actual y sería de carácter temporal, vinculada a la persistencia de las circunstancias excepcionales en Ceuta.

El Partido Popular ha anunciado este sábado que aprobará la próxima semana en el Senado una iniciativa para instar al Gobierno a otorgar temporalmente la condición de agentes de la autoridad a los militares desplegados en Ceuta.

Con esta medida, se busca reforzar su capacidad de actuación y su protección jurídica ante la situación que vive la ciudad.

En un comunicado, el PP ceutí ha afirmado que la propuesta responde también a la legítima reivindicación de las asociaciones profesionales militares como ATME y UMT, después de las "emboscadas y ataques" sufridos por patrullas en barrios periféricos de Ceuta y en zonas próximas a la frontera.

Esta condición permitiría a los militares desplegados en la ciudad, en coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil, dar órdenes a civiles, identificarlos e incluso retenerlos preventivamente, restringir pasos y establecer cordones de seguridad.

Además, sus informes, declaraciones y denuncias gozarían de presunción de veracidad y las agresiones contra ellos podrían ser consideradas atentado contra la autoridad, con las correspondientes consecuencias penales.

De carácter temporal

Esta propuesta se fundamenta directamente en el marco normativo vigente en materia de defensa y carrera militar, lo que permite articular la medida de forma inmediata sin necesidad de emprender una compleja reforma legislativa.

En concreto, la iniciativa se ampara en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la Ley de la Carrera Militar y el Real Decreto por el que se aprueban las normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas.

Este compendio legal contempla los mecanismos para que las tropas, en situaciones extraordinarias o en cometidos específicos de apoyo a la seguridad, puedan contar con las atribuciones necesarias para desempeñar sus funciones con plena eficacia.

Para llevar a cabo esta medida, la iniciativa contempla que el Gobierno de España haga uso de sus competencias reglamentarias y apruebe un real decreto que otorgue de forma expresa esta condición a los efectivos destinados en la zona.

Al tratarse de un mecanismo de carácter temporal y acotado en el tiempo, su vigencia queda ligada exclusivamente a la persistencia de las circunstancias excepcionales que atraviesa la ciudad.

De este modo, la concesión no altera la estructura ni la naturaleza permanente del estamento militar, sino que proporciona de manera inmediata un blindaje jurídico superior, dotando a los agentes de presunción de veracidad en sus intervenciones y de una mayor protección penal ante eventuales agresiones o situaciones de desobediencia durante el ejercicio de sus cometidos.

El partido añade que más de 45 días después de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, la situación en Ceuta "lejos de estar solucionada, ha ido a peor".



El PP exige al Gobierno que "deje de reaccionar tarde y adopte todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la ciudad, de los ceutíes y de quienes están trabajando sobre el terreno y si el Gobierno ha necesitado desplegar a nuestros militares para proteger Ceuta, debe proporcionarles también la protección jurídica necesaria para cumplir su misión".