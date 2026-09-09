Vicente Vallés, contra Marlaska tras su "inseguridad subjetiva": "Aplaudido por los inmigrantes y abucheado por los ceutíes"

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Las claves Generado con IA Vicente Vallés criticó la visita de Marlaska a Ceuta, destacando que fue aplaudido por inmigrantes y abucheado por ciudadanos locales. El ministro defendió que la sensación de inseguridad en Ceuta es subjetiva y justificó su actuación tras el asalto a la frontera. Marlaska solo permitió tres preguntas en su rueda de prensa, lo que generó protestas de los periodistas presentes. Vallés también denunció la existencia de un dossier del Ministerio del Interior que clasifica a periodistas y criticó la actitud del Gobierno respecto a la investigación judicial sobre Marruecos.

Vicente Vallés dedicó parte de su informativo de este martes a analizar la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Ceuta, una ciudad que continúa marcada por el asalto a la frontera ocurrido a finales de julio.

Tras mostrar la anormal 'vuelta al cole' en la ciudad autónoma, el presentador de Antena 3 Noticias puso el foco en la visita de Marlaska, que llegó a Ceuta "en medio de un fuerte dispositivo de seguridad".

"Llamamos su atención sobre lo que van a ver porque hay veces que las imágenes lo dicen todo", advirtió Vallés a su audiencia.

El informativo emitió, en primer lugar, las imágenes de la visita del ministro a un centro de atención de inmigrantes. "Los inmigrantes han aplaudido al ministro", señaló Vallés.

A continuación, mostró el momento en el que Marlaska terminó "abruptamente" su comparecencia ante los periodistas en la Delegación del Gobierno.

En esta ocasión, explicó Vallés, el ministro no abandonó el lugar en su coche oficial, sino en un furgón policial. "Aquí no había inmigrantes. Aquí había ciudadanos de Ceuta. Y no ha habido aplausos, sino abucheos", destacó.

"El ministro del Interior ha sido aplaudido por los inmigrantes y abucheado por los ceutíes", recalcó Vallés.

Vicente Vallés: "Marlaska ha sido aplaudido por los inmigrantes y abucheado por los ceutís. La inseguridad es una sensación subjetiva, dice. A Gobierno y PSOE, por algún motivo, no les gusta que una jueza investigue a Marruecos, empeñados en no culparles".pic.twitter.com/iGd1S9kWGq — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) September 8, 2026

El presentador puso entonces el foco en las declaraciones de Marlaska sobre la seguridad en la ciudad.

"Se ha ido en un furgón policial justo después de decir que la sensación de seguridad que tienen los ceutíes es subjetiva", expuso.

El ministro había defendido que se trata de un "sentimiento de inseguridad subjetiva" derivado de lo ocurrido en la ciudad.

"Entendemos ese sentimiento de inseguridad subjetiva consecuencia de lo vivido, de lo verificado y de la situación. Pero la sociedad ceutí sabe que nuestra preocupación máxima es revertir esa sensación", dijo Marlaska.

Etiquetas a periodistas y jueces

Vallés comentó después que la rueda de prensa de Marlaska no se prolongó demasiado, ya que el ministro "solo permitió tres preguntas", una decisión que provocó el enfado de los periodistas presentes.

"Pero ministro, es que somos un montón, son solo tres medios. Estamos aquí más de 20 medios, ministro, por favor, llevamos trabajando desde las 7:00 de la mañana. ¡Esto es una vergüenza!", protestó un reportero.

"Marlaska no ha hecho caso de los periodistas y se ha marchado de la delegación", aseguró Vallés, que apuntó que el ministro "tenía prisa" después de haber amanecido con la noticia "incómoda" de la lista de periodistas elaborada por el departamento que él mismo lidera.

"Un dossier secreto de su propio ministerio en el que se ponen etiquetas políticas a periodistas", describió el presentador.

"Al Gobierno y al PSOE, por algún motivo, no les gusta que una jueza española investigue a Marruecos"

Según explicó, el documento "clasifica a decenas de profesionales de la información por sus opiniones sobre el Gobierno y sus supuestas ideas ideológicas".

Vallés recordó que el Ministerio había pedido perdón por el documento y había negado que se tratara de una lista negra, aunque comentó que "tampoco dicen para qué sirve".

"Se trata simplemente de un documento de trabajo interno y, evidentemente, no tiene ninguna otra finalidad", se defendió Marlaska.

Por último, Vallés abordó otra de las cuestiones relacionadas con la responsabilidad de Marruecos en el asalto a la frontera de Ceuta.

En este caso, señaló que el Gobierno no solo pone "etiquetas" a los periodistas, sino también a los jueces, después de que la magistrada Tardón, de la Audiencia Nacional, haya "decidido investigar si Marruecos tuvo alguna responsabilidad en el asalto de la frontera de Ceuta".

"Al Gobierno y al PSOE, por algún motivo, no les gusta que una jueza española investigue a Marruecos, empeñados como están en no culpar en nada al régimen marroquí", remató Vallés.