Resultados Elecciones en Andalucía 2026, reacciones y pactos en directo
🗳️ Con el 99,91% escrutado, el PP se queda en 53 escaños, el PSOE en 28 y Vox sube a 15.
🔵 El Partido Popular se queda a 2 escaños de la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas 2026.
🔴 El PSOE obtiene su peor resultado histórico en Andalucía.
🗳️ Consulta aquí los resultados de las elecciones andaluzas en directo
Juanma Moreno (PP) ha vuelto a ganar las elecciones en Andalucía, pero el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta que logró en los comicios de 2022. Por lo tanto, todo apunta a que Moreno tendrá que negociar con Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía, para ser investido como presidente de la Junta.
🔴 RESULTADOS ELECCIONES ANDALUZAS 2026
-
Amarga goleada: Juanma Moreno le saca 19 puntos al PSOE
Juanma Moreno ha ganado las elecciones en Andalucía, pero quedándose a tan solo 2 escaños de la mayoría absoluta, fijada en los 55 asientos.
El Partido Popular ha sido, además, el partido más votado en las 8 provincias andaluzas, y ha sacado casi 150.000 votos más que en los comicios de 2022.
Con estos números, Moreno logra la más amarga de las goleadas: necesitará a Vox para apuntalar el Gobierno andaluz los próximos cuatro años,
-
Juanma Moreno: "Nos corresponde la responsabilidad de gobernar"
Ante los resultados del 17M, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, admitió anoche que no cuenta con la mayoría absoluta para gobernar en solitario.
"Nos corresponde la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar", ha señalado, en referencia a un probable pacto con Vox: "La democracia ha hablado".
En los próximos días y semanas, en principio, empezarán las negociaciones entre el Partido Popular y Vox, que ya han llegado a un acuerdo tanto en Extremadura como Aragón.