Resultados Elecciones en Andalucía 2026, reacciones y pactos en directo

Juanma Moreno ha ganado las elecciones en Andalucía, pero quedándose a tan solo 2 escaños de la mayoría absoluta, fijada en los 55 asientos.

El Partido Popular ha sido, además, el partido más votado en las 8 provincias andaluzas, y ha sacado casi 150.000 votos más que en los comicios de 2022.

Con estos números, Moreno logra la más amarga de las goleadas: necesitará a Vox para apuntalar el Gobierno andaluz los próximos cuatro años,