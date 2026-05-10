Muere el alcalde de Murcia, José Ballesta, a los 67 años

Las claves

Las claves Generado con IA El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha fallecido a los 67 años a causa de un cáncer. El Ayuntamiento de Murcia decretará tres días de luto en señal de duelo por su fallecimiento. El consistorio destaca la vocación de servicio público y la entrega permanente de Ballesta a la ciudad y sus vecinos.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha fallecido este domingo a los 67 años a consecuencia de un cáncer, y el ayuntamiento decretará en las próximas horas tres días de luto en señal de duelo, ha informado la corporación municipal.

En un comunicado, el consistorio murciano expresa su "profundo pesar por el fallecimiento de su alcalde tras una vida marcada por una vocación de servicio público ejemplar y una entrega permanente a Murcia y a los murcianos".

"Nuestra ciudad acaba de perder a su alcalde. Pero también a una persona que dedicó su vida al servicio público, al trabajo constante y al compromiso con sus vecinos", sostiene el ayuntamiento.

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