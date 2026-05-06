Cuerpo sostiene que el Gobierno ha estado en contacto "continuo" y dado "toda la información" a Clavijo

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno asegura haber mantenido contacto "continuo" y haber proporcionado toda la información disponible al presidente canario, Fernando Clavijo, sobre el crucero con hantavirus. La ministra de Sanidad y el ministro de Política Territorial han sido los canales de comunicación con Clavijo respecto a la situación del MV Hondius. Clavijo ha expresado su rechazo a la escala del crucero en Canarias y ha solicitado una reunión urgente con Pedro Sánchez, calificando la decisión de "deslealtad institucional". El Gobierno ha informado que los pasajeros infectados serán trasladados a Países Bajos en avión medicalizado y el crucero continuará hacia su puerto de destino, garantizando la seguridad sanitaria.

Ante las quejas al Gobierno por falta de información del presidente canario, Fernando Clavijo, al permitir la escala del crucero con hantavirus en las islas, responde el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, de forma contundente.

A Clavijo, asegura, se le ha trasladado "toda la información" de la que dispone Moncloa, que además ha estado en contacto "continuo" con el presidente canario por dos vías: la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

"Y así va a seguir siendo", ha remachado desde Sevilla, donde ha arropado en un desayuno informativo organizado por Europa Press a su antecesora como vicepresidenta primera y hoy candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

Cuerpo sale así al paso de la queja expuesta esta mañana en diferentes entrevistas por Clavijo, que ha rechazado que el crucero con hantavirus haga escala en las islas y ha pedido una "reunión urgente" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

A juicio del líder autonómico, la decisión de trasladar el MV Hondius al puerto de Tenerife no obedece a "ningún criterio técnico" ni hay "información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población canaria".

Por no hablar de que considera el gesto una "deslealtad institucional" por parte del Gobierno, al que también achaca poca profesionalidad por no haberle mantenido informado.

En particular, reprocha a la ministra de Sanidad que no le hayan trasladado explicaciones sobre los criterios que ha seguido la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"No puedo permitir que entre en Canarias", ha insistido. El mandatario canario ha revelado que a primera hora de la tarde de ayer, tras una reunión técnica con Sanidad, se le trasladó que los pasajeros infectados con hantavirus serían trasladados a Países Bajos en avión medicalizado y que el crucero navegaría hasta su puerto de destino.

Cuerpo ha subrayado que esta operación se desarrollará "con todas las garantías en términos de salud pública y en términos sanitarios" y también se repatriará a los viajeros no españoles. Sin entrar a valorar, sin embargo, la petición de Clavijo de una reunión urgente con Sánchez.