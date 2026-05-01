España condena la retención de un ciudadano español de la flotilla y exige su liberación inmediata

El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, durante una rueda de prensa antes de la despedida a la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona.

Las claves

Las claves Generado con IA España condena la retención y posible traslado a Israel del ciudadano español Saif Abukeshek, integrante de la flotilla interceptada en el Mediterráneo. El Gobierno español exige la liberación inmediata de Abukeshek, igual que la del resto de ciudadanos españoles involucrados en la flotilla. Unos 30 españoles y otros tripulantes de la flotilla han desembarcado en la isla de Creta, donde están siendo asistidos por la cónsul española en Grecia. Israel acusa a Abukeshek de sospecha de afiliación a una organización terrorista y anunció su traslado, junto con el activista brasileño Thiago Ávila, para ser interrogados.

El Gobierno de España ha condenado "la retención y posible traslado" a Israel del ciudadano con nacionalidad española Saif Abukeshek, integrante de la flotilla interceptada por el ejército israelí en aguas internacionales del Mediterráneo, y ha exigido su inmediata liberación.

Según ha detallado el propio ministro, José Manuel Albares, cerca de 30 españoles participantes en la flotilla retenidos por el Ejército israelí han desembarcado en la isla de Creta, junto a otros tripulantes. La cónsul española en Grecia se encuentra desplazada en la isla para atenderles, asistirles y darles toda la protección que necesiten.

Sin embargo, también le ha trasladado al ministro que un ciudadano español, Saif Abukeshek, habría sido ilegalmente retenido por Israel y estaría siendo trasladado en estos momentos a ese país. Por ello, ha exigido su liberación inmediata, "exactamente igual que el resto de los ciudadanos españoles".

En cualquier caso, Albares ha subrayado que tanto la embajada como el consulado en Israel, al igual que el de Grecia, están "plenamente operativos" para atender a todos los españoles, prestarles toda la protección legal "y obtener la liberación y la vuelta a España tan pronto como sea posible".

Desde el Ministerio han añadido que contactos se desarrollan también a nivel técnico y diplomático entre los ministerios y las embajadas de los distintos países. Y que van a exigir que "se respeten la legalidad internacional y los derechos" del detenido.

Urtasun

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, calificó este mañana de "secuestro" la detención y traslado a Israel de Abukeshek y reclamó también la liberación del activista brasileño Thiago Ávila, igualmente retenido. Urtasun realizó estas declaraciones este viernes antes de la manifestación del 1 de Mayo en Barcelona.

El Gobierno israelí anunció que Abukeshek, al que señaló como "sospechoso de afiliación a una organización terrorista", y Ávila serán trasladados a Israel para ser interrogados, mientras que más de 170 activistas de la flotilla han desembarcado ya en la isla griega de Creta tras la intervención del ejército israelí.