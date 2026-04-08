Joseba engañó al TS: dijo que no sabía lo que había en el 'sobre dominicano' pero envió una foto a Koldo con el total de billetes de 100 y 50 dólares que incluía

La evidencia gráfica contradice la versión judicial de Joseba y refuerza la investigación sobre los pagos en metálico vinculados a Víctor de Aldama.

Testimonios y pruebas confirman que Joseba viajó a República Dominicana en dos ocasiones en 2021 para recoger dinero destinado a la trama de Ábalos y Koldo.

La imagen recuperada muestra que el sobre contenía 10.000 dólares en efectivo, con un desglose exacto de billetes de 100 y 50 dólares, documentado por Joseba.

Joseba García, hermano de Koldo, declaró ante el Tribunal Supremo que desconocía el contenido del 'sobre dominicano', pero envió una foto a Koldo mostrando el dinero en billetes.

Joseba García engañó al Tribunal Supremo en su declaración de este martes.

El hermano de Koldo aseguró que desconocía el contenido del denominado 'sobre dominicano', que recogió en unos laboratorios situados en Punta Cana vinculados a Víctor de Aldama.

Sin embargo, una fotografía a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL revela que Joseba recogió una comisión de 10.000 dólares pagada por Aldama a la trama de José Luis Ábalos y Koldo García.

En los dispositivos de Koldo García incautados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, este periódico ha hallado una captura de pantalla clave procedente del teléfono móvil de su hermano Joseba.

En esta imagen se cuantifica el dinero que había en el 'sobre dominicano', pese a que Joseba García declaró al tribunal que le dijeron que el contenido eran unos "documentos" y que se los entregó al chófer de Aldama.

El 'sobre dominicano' enviado por Joseba García a Koldo. EL ESPAÑOL

La captura, realizada el martes 14 de diciembre de 2021 en Punta Cana, muestra una conversación directa entre Joseba y su hermano.

En ese intercambio, el primero pregunta si el cambio de 10.000 dólares equivalía a 8.800 euros. Koldo responde afirmativamente.

Acto seguido, pide que se borre la conversación. Pero antes de que eso ocurra, Joseba ya había documentado el contenido del sobre y se lo había mandado a su hermano en una fotografía.

En el archivo recuperado por EL ESPAÑOL del dispositivo incautado a Koldo García aparece una fotografía del sobre que Joseba fue a recoger el 14 de diciembre de 2021 en Punta Cana con anotaciones manuscritas.

Las anotaciones son precisas y detallan los billetes que hay en el sobre: "100 x 83 = 8.300" y "50 x 34 = 1.700". Encima de esas cifras figura el total: "10.000".

La suma coincide con el desglose de billetes: 83 de 100 dólares y 34 de 50 dólares. En conjunto, 10.000 dólares en efectivo. Al cambio de diciembre de 2021, unos 8.800 euros.

El dinero fue anotado en la parte frontal del sobre con bolígrafo azul y la letra pertenece a las trabajadoras de los laboratorios Pronalab que hicieron la entrega del dinero de parte de Aldama.

Esta fotografía es la primera prueba gráfica de un pago de comisión realizado por Aldama a la trama de Ábalos y Koldo.

Las cifras coinciden a la perfección con lo que conocía la investigación, lo declarado por el entorno de Víctor de Aldama y los mensajes escritos en los que Joseba le preguntaba por el tipo de cambio a Koldo, y el nerviosismo del asesor de José Luis Ábalos por que esa imagen se borrara.

Que ese dinero era para Koldo García también se deduce de los mensajes entre Joseba y Patricia a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El 17 de diciembre, el hermano de Koldo le escribió: "Te debo 8003 EUROS te descuento el importe negativo 120 y pendiente la multa que no ha llegado recuerda son euros [sic]".

Un día después, el propio Joseba repite los cálculos y avisa a su cuñada: "Patricia los números están mal". Ninguno de los mensajes tuvo respuesta por parte de Úriz.

Joseba García, hermano de Koldo, durante su declaración como testigo este martes en el Supremo.

El error de Joseba

La secuencia de mensajes refleja un intento de eliminar rastros. Koldo García borra la imagen del sobre y pide a su hermano que haga lo mismo.

Joseba responde que ya lo ha eliminado: "Solo para mí". Insta entonces a su hermano a hacer lo mismo. Sin embargo, la prueba ya había sido replicada.

Joseba envió la captura de pantalla de esa conversación antes de eliminar la fotografía a Patricia Úriz, esposa de Koldo, minutos después de mandar el mensaje.

Una vez que Koldo le pide que lo borre, trató de restar importancia al contenido. "Lo de ariba no es nada un apunte [sic]", escribió.

A continuación, siguió la conversación con su cuñada mientras esperaba a que Koldo llegara a casa.

El objetivo era gestionar el billete de regreso a Madrid para el miércoles 15 de diciembre.

La captura de pantalla también fue eliminada del WhatsApp de Patricia Úriz, pero quedó almacenada en la caché de uno de los dispositivos en donde se mantuvo hasta el día de la incautación por parte de la UCO.

Sin embargo, los agentes de la Guardia Civil no encontraron la fotografía del sobre a la hora de investigar ese pago. EL ESPAÑOL ha logrado tener acceso a ella al haberla recuperado de la memoria caché de una tablet de la exesposa de Koldo.

El viaje a Dominicana

La existencia de esta imagen refuerza una de las principales líneas de investigación de la UCO.

Los agentes siempre sostuvieron que Joseba García viajó a República Dominicana con el objetivo de recoger dinero en efectivo destinado a Koldo García.

No se trataba, por tanto, de documentación, como afirmó en sede judicial. Joseba realizó dos viajes al país caribeño en 2021.

El primero, entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre.

El segundo, del 13 al 16 de diciembre.

Los mensajes analizados por EL ESPAÑOL sitúan el origen del segundo desplazamiento el 11 de diciembre. Ese día, el empresario Víctor de Aldama le escribe a Joseba: "Ya puedes irte de viaje cuando quieras".

El mensaje, según los investigadores, indicaba que el dinero ya estaba preparado en destino. Ese mismo día, Joseba adquiere los billetes con ayuda de Patricia Úriz.

La versión de la UCO se apoya en varios testimonios recabados durante la instrucción del caso.

Javier Serrano, socio de Aldama, y Aránzazu Granell, empleada de las clínicas Pronalab en República Dominicana, han reconocido entregas de dinero.

Según sus declaraciones, realizaron dos pagos de 10.000 dólares cada uno a Joseba García. Es decir, dos sobres, como el de la fotografía que Joseba mandó a Koldo, con efectivo en sendos viajes.

Durante la instrucción del caso, Aránzazu Granell, también llamada Arancha, explicó cómo se produjo el contacto. Afirmó que no conocía previamente a Joseba y que actuó por indicación de Serrano.

"Habíamos quedado para que yo le diera 10.000 dólares", señaló.

El encuentro se produjo en Punta Cana. Granell relató que el dinero se lo entregó su jefe y que ella no preguntaba por el destino final.

También confirmó que, para el segundo viaje, recibió la misma orden. "Me dijeron que iba a venir ese hombre y que le diera 10 K", indicó. En su entorno se referían a Joseba como "el legionario", en alusión a su pasado.

El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama este martes en el Supremo. Europa Press

Aunque no recordó el tipo de billetes, sí apuntó que serían de alto valor "para que no ocuparan mucho".

Javier Serrano, por su parte, optó por no reconocer los mensajes y audios hallados en su móvil. No obstante, sí admitió que se entregó dinero a Joseba García a través de Granell.

Explicó que actuaba por indicación de Víctor de Aldama. "Si había dinero de caja, se le entregara a ese señor", afirmó.

Añadió que sabía que se había producido el pago porque su empleada se lo confirmó. Aunque dijo no recordar la cantidad exacta, sí señaló que no era "demasiado". También ratificó que conocían a Joseba como "el legionario".

Falsa declaración

Estas evidencias contrastan con la versión ofrecida por Joseba García en el Tribunal Supremo. Durante su declaración como testigo en el denominado caso Mascarillas, negó haber recogido dinero.

Joseba García está imputado en la Audiencia Nacional por organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

A preguntas de Letizia de la Hoz, su abogada y la de su hermano Koldo, reconoció los viajes a República Dominicana. Situó las fechas en noviembre y diciembre de 2021.

Explicó que el motivo principal era personal, vinculado a su actual pareja. Añadió un interés empresarial relacionado con posibles negocios de fruta del dragón o pitahaya.

El hermano de Koldo declara que no fue a Punta Cana a por mordidas, sino a por pitayas.

Sobre el desplazamiento a Punta Cana, afirmó que se trató de un favor. Según su relato, le pidieron recoger unos documentos de Aldama.

"Nada, es ver a Arancha, coger unos documentos que les hacían falta a ellos aquí y volver", declaró.

Insistió en que nunca le hablaron de dinero. Y aseguró que no abrió el sobre.

"Jamás abro un sobre", dijo ante el Supremo. "Si una persona me da un sobre, no me interesa lo que ponga ahí".

Según su versión, entregó el paquete al conductor de Aldama al regresar a España.

La captura que ahora publica EL ESPAÑOL introduce un elemento determinante. No solo puede certificar que Joseba conocía el contenido del sobre, sino que lo cuantificó con precisión.

El detalle de los billetes y el cálculo manuscrito evidencian una manipulación directa del dinero.

Además, la consulta sobre el tipo de cambio revela la intención de convertir la cantidad a euros. El intento posterior de borrar la conversación refuerza la sospecha de ocultación.

Esta evidencia se convierte en la primera prueba documental que acredita el contenido en efectivo del sobre. Hasta ahora, las sospechas se apoyaban en testimonios y mensajes.

La fotografía y la captura de pantalla aportan un soporte visual y verificable. Vinculan directamente a Joseba García con la recepción de dinero en República Dominicana y con el engaño que hizo a los jueces del Tribunal Supremo durante su declaración este martes 7 de abril.