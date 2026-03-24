Delcy negoció en Barajas con Ábalos los 6M de barriles de crudo estipulados en el sobre de Aldama para financiar al PSOE

Francisco Enrique Flores Suárez, empresario venezolano vinculado a PDVSA y bajo investigación, habría jugado un papel clave en la estructura de la operación.

Un anticipo de cinco millones de euros relacionado con la operación terminó en una cuenta bancaria en Rusia, lo que refuerza la tesis de una negociación efectiva.

La documentación entregada por Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional vincula la visita de Delcy Rodríguez a España en 2020 con un cupo de petróleo valorado en 250 millones de dólares.

Delcy Rodríguez negoció en el aeropuerto de Barajas con José Luis Ábalos la entrega de 6 millones de barriles de crudo venezolano para financiar al PSOE.

Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela, negoció en el aeropuerto de Barajas (Madrid) con José Luis Ábalos los 6 millones de barriles de crudo estipulados en el sobre que Víctor de Aldama ha entregado en la Audiencia Nacional.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, la documentación entregada por Aldama y su declaración vinculan la visita de Delcy Rodríguez a España el 20 de enero de 2020 con el cupo de petróleo que iba a financiar al PSOE y a la Internacional Socialista, que preside Pedro Sánchez desde 2022, con 250 millones de euros.

La información aportada por el empresario apunta a que la visita a Madrid de la entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro era para, entre otros asuntos, negociar la puesta a disposición del PSOE de barriles de crudo de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

El material ha sido incorporado a la causa secreta que instruye el juez Ismael Moreno y que conecta aquella noche en el aeropuerto de Barajas con una operación económica de gran calado para financiar a los socialistas.

Tal y como ha revelado este periódico, el sobre contiene documentos que acreditan la puesta a disposición de un cupo de crudo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares.

Entre ellos figura un certificado fechado el 4 de febrero de 2020 que ofrece seis millones de barriles de crudo Boscán, con un plazo de vencimiento de 45 días.

La operación, según la investigación, no llegó a materializarse completamente. Sin embargo, sí se habría producido un anticipo de cinco millones de euros que terminó en una cuenta bancaria en Rusia.

Este elemento es considerado clave por los investigadores, ya que demostraría que la negociación fue más allá de un simple planteamiento teórico.

La entrega de la puesta a disposición de seis millones de crudo Boscán se produjo 15 días exactos después de la visita de Delcy Rodríguez a España.

Víctor de Aldama, en la Audiencia Nacional. Europa Press

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ya recogió en sus informes que Pedro Sánchez había dado el visto bueno a la visita de Delcy Rodríguez, tal y como quedó demostrado en una captura de pantalla que Ábalos envió a Koldo.

Por otro lado, Rafael Pérez, exsecretario de Estado del Ministerio del Interior, se encargó de asegurar la vivienda en la que se iba a hospedar la mano derecha de Maduro.

La casa, situada en la calle Oquendo de Madrid, había sido alquilada por Víctor de Aldama y en el programa de actos de la entonces vicepresidenta de Venezuela se incluía una cena con varios miembros del Gobierno.

"Tendrá que entrar por autoridades. Llega sobre las 23h", aclaró Koldo García en whatsapps a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. "Lo último es donde se va a alojar", especificó el asesor de José Luis Ábalos tras compartir con Rafael Pérez varias fotografías.

"Es un chalet. Ya están informados todos", advirtió e inmediatamente después, comenta que esa área de la ciudad es "una zona de seguridad".

El contenido del sobre permite reinterpretar lo ocurrido la madrugada del 20 de enero de 2020 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Aquella noche, Delcy Rodríguez aterrizó en Madrid a bordo de un avión privado procedente de Caracas, pese a tener prohibida la entrada en el espacio Schengen por sanciones de la Unión Europea desde 2018.

La vicepresidenta venezolana permaneció durante horas en instalaciones aeroportuarias sin pasar formalmente el control de fronteras, según la versión oficial.

Durante esa escala, se produjo un encuentro con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, acompañado por su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

La figura de Francisco Flores

Que Delcy Rodríguez entregara después a Aldama un sobre de PDVSA con la documentación de la puesta a disposición de seis millones de barriles de crudo revela el papel clave que tuvo el empresario en este asunto.

En esta operación emerge un nombre clave: Francisco Enrique Flores Suárez, un empresario venezolano con vínculos en la industria petrolera y una amplia red internacional.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, Flores Suárez está relacionado con el contenido del sobre entregado por Aldama en la Audiencia Nacional.

Fuentes de la investigación apuntan a que este empresario chavista, vinculado a PDVSA, habría desempeñado un papel relevante en la estructura de la operación.

Incluso se investiga si pudo actuar como intermediario o testaferro en la red empresarial que habría servido para canalizar los fondos.

Aldama ha señalado que Flores Suárez mantuvo al menos un encuentro en Caracas con él y con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Este último ha negado dicha reunión, aunque reconoce haber coincidido con Aldama en un vuelo privado a República Dominicana.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza la posible relación empresarial entre Flores Suárez y el expresidente, así como su papel dentro de la trama.

Aunque tendrá que hacer frente a un revés dado que días después de que el Tribunal Supremo de Venezuela abriera un caso contra Flores Suárez, su grupo inversor y su fundación anunciaron su muerte.

El presunto fallecimiento de Flores Suárez se produce, por tanto, en un momento de especial relevancia judicial. Su figura se encontraba bajo el foco de investigaciones tanto en España como en Venezuela, donde tenía un proceso abierto.