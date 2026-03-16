Felipe VI reconoce ante el embajador de México que hubo "muchos abusos" durante la Conquista de América

Felipe VI y el embajador de México, Quirino Ordaz Coppel durante su visita a la exposición “La Mujer en el México indígena”, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional. Casa Real

Las claves nuevo Generado con IA Felipe VI ha reconocido ante el embajador de México que hubo "muchos abusos" durante la colonización de América por parte de los conquistadores españoles. La polémica sobre una disculpa por la Conquista resurgió en 2019, cuando López Obrador exigió al rey de España una disculpa formal, petición rechazada por el Gobierno español. La presidenta Claudia Sheinbaum continuó la demanda de disculpas y no invitó a Felipe VI a su toma de posesión, evidenciando la tensión diplomática entre ambos países. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, reconoció recientemente la injusticia hacia los pueblos originarios, gesto que Sheinbaum calificó como un "primer paso" hacia la reconciliación.

Felipe VI ha reconocido este lunes, durante una visita a la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, organizada conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores español y la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano, que "hubo muchos abusos" en la colonización de América por parte de los conquistadores españoles.

El monarca se ha expresado así en una conversación informal con el embajador de México en España, Quirino Ordaz, durante una visita a la muestra en el Museo Arqueológico según se aprecia en un vídeo difundido por la Casa Real a través de las redes sociales.

"También ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de Indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más", añadió el Rey.

La polémica entre España y México sobre este asunto estalló en 2019, cuando el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador exigió al rey Felipe VI disculparse por los abusos cometidos durante la Conquista de América.

La iniciativa, planteada como un gesto de "reconciliación histórica" con los pueblos originarios y acompañada de una solicitud similar al papa Francisco, fue rechazada de plano por el Gobierno español, que se negó a asumir una culpa institucional por hechos ocurridos hace cinco siglos.

Desde entonces, el asunto reapareció periódicamente en el discurso oficial de López Obrador. El mandatario reivindicó la necesidad de un reconocimiento de agravios históricos y enmarcó su petición en una agenda más amplia de revalorización de los pueblos indígenas y revisión crítica del pasado colonial.

Historiadores y analistas, tanto en México como en España, se han mostrado divididos: mientras algunos consideran la exigencia una maniobra política de corto plazo, otros la leen como parte de un debate pendiente sobre memoria, reparación simbólica y legado colonial.

La controversia escaló en 2022, cuando el presidente mexicano anunció la conveniencia de una "pausa" en las relaciones con España, acusando a grandes empresas españolas de haberse beneficiado de una "promiscuidad económico‑política" con gobiernos anteriores.

La declaración tensó aún más la relación bilateral y obligó a Madrid a reaccionar: el Ejecutivo español restó valor formal a la expresión "pausa" y subrayó que no había recibido ninguna notificación diplomática que modificara el estatus de los vínculos entre ambos países.

Una estrategia seguida por Sheinbaum

Claudia Sheinbaum retomó el conflicto abierto por López Obrador con España en torno a las disculpas por la Conquista. En su toma de posesión, el 30 de septiembre de 2024, la nueva mandataria evitó invitar a Felipe VI y aludió de nuevo a la "invasión española", en línea con la narrativa histórica impulsada por su antecesor.

La exclusión del monarca provocó que tampoco acudiera ningún alto representante del Gobierno español, lo que evidenció la persistencia de la tensión diplomática.

Desde México, el mensaje fue doble: reafirmar la continuidad con la agenda de la Cuarta Transformación y mantener la exigencia simbólica de que España reconozca los abusos cometidos durante la colonización.

Ya instalada en el cargo, Sheinbaum insistió en que una disculpa pública por parte de España "engrandece" a los gobiernos y recordó que sigue pendiente una respuesta formal a la carta de 2019 enviada por López Obrador.

El pasado octubre, el Gobierno de Sánchez ya dio un paso en este sentido. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, describió la historia compartida entre España y México, como una en la que, "como toda historia humana", hay "claroscuros".

"Ha habido dolor e injusticia para los pueblos originarios. Hubo injusticia y justo es reconocerlo hoy y lamentarlo, porque esa es parte de nuestra historia compartida y no podemos ni cegarla ni olvidarla", señaló el jefe de la diplomacia española en un acto celebrado este viernes en el Instituto Cervantes en el que también participó el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

Albares, en la inauguración de una muestra sobre el arte indígena mexicano: "Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla" https://t.co/q49jEfoyL3 pic.twitter.com/vYFJrKWQTE — Europa Press (@europapress) October 31, 2025

Unas declaraciones que fueron aplaudidas por Sheinbaum como un "primer paso". "Es la primera vez que una autoridad de España habla de lamentar la injusticia de la Conquista. El perdón engrandece a los pueblos, no es humillante. Al contrario. Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos", celebró en sus redes sociales.