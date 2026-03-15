Las elecciones autonómicas en Castilla y León avanzan este 15 de marzo con los colegios electorales abiertos hasta las 20:00 horas, en una jornada en la que más de dos millones de ciudadanos están llamados a decidir la composición de las Cortes de Castilla y León.

En estos comicios se eligen 82 procuradores, con la mayoría absoluta fijada en 42 escaños, mientras avanza la participación y crece la atención sobre el reparto final de votos y los posibles pactos de gobierno.

La participación en las elecciones de Castilla y León supera el 36,9% a las 14.00, un 2,2% más que en 2022

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🔴 Encuestas Castilla y León 2026

El resultado lo determinará el escrutinio provincia a provincia, aunque las encuestas previas sitúan al PP de Alfonso Fernández Mañueco como primera fuerza, seguido por el PSOE y con Vox como posible actor decisivo para la gobernabilidad.

- ¿Cuántos procuradores necesita un partido para gobernar?

La mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León está en 42 procuradores, ya que en estas elecciones se reparten 82 escaños.

- ¿A qué hora cierran los colegios electorales en Castilla y León?

Los colegios electorales cierran a las 20:00 horas de este domingo 15 de marzo, momento en el que comenzará el recuento de votos en las elecciones autonómicas para elegir a los 82 procuradores de las Cortes de Castilla y León.