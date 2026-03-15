Las elecciones autonómicas en Castilla y León avanzan este 15 de marzo con los colegios electorales abiertos hasta las 20:00 horas, en una jornada en la que más de dos millones de ciudadanos están llamados a decidir la composición de las Cortes de Castilla y León.
En estos comicios se eligen 82 procuradores, con la mayoría absoluta fijada en 42 escaños, mientras avanza la participación y crece la atención sobre el reparto final de votos y los posibles pactos de gobierno.
La participación en las elecciones de Castilla y León supera el 36,9% a las 14.00, un 2,2% más que en 2022
Villamedianilla, Tinieblas y Jaramillo: los tres pueblos de Burgos que llamaron a otros vecinos para formar las mesas
🔴 Encuestas Castilla y León 2026
El resultado lo determinará el escrutinio provincia a provincia, aunque las encuestas previas sitúan al PP de Alfonso Fernández Mañueco como primera fuerza, seguido por el PSOE y con Vox como posible actor decisivo para la gobernabilidad.
- ¿Cuántos procuradores necesita un partido para gobernar?
La mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León está en 42 procuradores, ya que en estas elecciones se reparten 82 escaños.
- ¿A qué hora cierran los colegios electorales en Castilla y León?
Los colegios electorales cierran a las 20:00 horas de este domingo 15 de marzo, momento en el que comenzará el recuento de votos en las elecciones autonómicas para elegir a los 82 procuradores de las Cortes de Castilla y León.
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¿Qué fuerza busca consolidar crecimiento en el espacio de la derecha dura?
Vox llega a estas elecciones autonómicas con expectativas de mantener o incluso ampliar su representación, tras encuestas preelectorales que le sitúan por encima del 16 % y cerca o por encima del 20 % del voto, claramente por encima de su resultado anterior.
Ese crecimiento reforzaría su papel como fuerza clave en la derecha regional, especialmente si los resultados del Partido Popular no le permiten gobernar en solitario, lo que convertiría a Vox en un socio relevante para cualquier mayoría de investidura.
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¿Qué importancia tiene hoy Burgos en la aritmética parlamentaria?
Burgos suele ser una de las provincias donde se decide un último escaño muy competido entre bloques, y eso puede alterar la suma global final.
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Elecciones Castilla y León, última hora | ¿Por qué Valladolid vuelve a ser una provincia especialmente observada?
Porque Valladolid es la provincia con mayor peso demográfico y político de la comunidad y suele ofrecer una fotografía muy fiable del comportamiento general del electorado autonómico.
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Elecciones Castilla y León | ¿Qué lectura se hace del voto rural en estas elecciones?
El voto rural vuelve a ser clave porque en Castilla y León muchas provincias pequeñas reparten pocos escaños y cada punto porcentual tiene un impacto muy alto en el reparto final.
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Elecciones Castilla y León | ¿Puede Soria volver a marcar diferencias en el resultado final?
Sí. Soria ¡Ya! sigue compitiendo por conservar influencia parlamentaria y un solo escaño en Soria puede resultar decisivo en la suma de bloques.
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Elecciones Castilla y León | Mañueco parte como favorito y busca frenar el avance de Vox, el PSOE confía en el No a la Guerra para evitar otra debacle
Si todo va este domingo según lo previsto en las elecciones en Castilla y León, la suma de los procuradores de PP y Vox será más que suficiente para que Alfonso Fernández Mañueco vuelva a ser presidente y los populares mantendrán su hegemonía durante más de 40 años.
Será precisa entonces una intensa e incierta negociación entre los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal, como ya ocurre en Extremadura y Aragón.
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Elecciones Castilla y León | ¿Qué partido llega con la expectativa de volver a ser decisivo en León?
La Unión del Pueblo Leonés mantiene una expectativa sólida porque León sigue siendo uno de los territorios donde el voto territorial puede inclinar pactos posteriores.
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Elecciones Castilla y León | ¿Qué dicen las encuestas del CIS de Tezanos en Castilla y León?
Según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas dirigido por José Félix Tezanos, el Partido Popular sería la fuerza más votada en Castilla y León con un 33,4% de los votos y entre 28 y 38 escaños, seguido muy de cerca por el Partido Socialista Obrero Español, con un 32,3% y entre 26 y 35 procuradores. Vox alcanzaría el 16,1% y entre 11 y 19 escaños, manteniéndose como fuerza decisiva para posibles pactos de gobierno.
El CIS dibuja así un escenario de empate técnico entre PP y PSOE, sin mayoría absoluta garantizada para ningún bloque, ya que la barrera está en 42 escaños. También otorga opciones de representación a Unión del Pueblo Leonés (2 a 4 escaños), Soria ¡Ya! y otras fuerzas provinciales, que podrían volver a ser clave en el reparto final.
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Elecciones Castilla y León 2026 | El Español publica esta tarde el sondeo electoral definitivo de SocioMétrica al cierre de las urnas
EL ESPAÑOL se anticipa al resultado electoral y publicará esta tarde a las 20:00 horas, al cierre de las urnas, la encuesta definitiva de SocioMétrica para las elecciones autonómicas de Castilla y León.
El sondeo ha sido realizado con 1.000 entrevistas por el instituto demoscópico que dirige Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.
En los comicios de este domingo están llamados a participar 2.097.768 personas, incluyendo a 180.222 inscritos en el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA).
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Elecciones Castilla y León 2026 | ¿Quién representa hoy el relevo del PSOE en esta cita electoral?
El candidato socialista es Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria durante cuatro mayorías absolutas y relevo político de Luis Tudanca en estas autonómicas.
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Elecciones Castilla y León 2026 | A votar con abrigo por la mañana, pero sin paraguas
Castilla y León afrontará este domingo 15 de marzo una jornada electoral marcada por el cielo nuboso y el ambiente frío a primeras horas del día, aunque con temperaturas algo más suaves durante la tarde en buena parte de la comunidad.
Según la previsión meteorológica de la Aemet, el día comenzará con cielos nubosos o cubiertos en el extremo norte y en el Sistema Ibérico, donde no se descartan precipitaciones débiles.
En el resto del territorio predominarán los cielos nubosos con intervalos de nubes, aunque en general sin lluvias significativas.
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Elecciones Castilla y León 2026 | ¿Quién llega como favorito claro a la presidencia de la Junta?
El favorito es Alfonso Fernández Mañueco, porque todos los sondeos le sitúan como primera fuerza, aunque sin garantía de mayoría absoluta en solitario.
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Elecciones Castilla y León 2026 | David (22), la primera vez que es mesa en un pueblo de Valladolid
Situado al norte de la capital vallisoletana, en la comarca de Tierra de Campos, se ubica la población de Tordehumos que, en la actualidad cuenta, según los datos de fuentes municipales con una población de 362 personas empadronadas.
Allí también votarán este 15 de marzo en las elecciones autonómicas que van a decidir el futuro del tablero político de nuestra región. Para ello preparan su lugar de votación y las personas a las que les ha tocado formar parte de la mesa electoral afrontan el reto de estar a la altura ese día tan señalado.
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Elecciones Castilla y León 2026 | ¿Qué provincia estrena más peso político en estas elecciones?
La provincia que gana protagonismo institucional es Segovia, porque suma un procurador más respecto a 2022, pasando a tener más peso en el reparto parlamentario y elevando el total de las Cortes a 82 escaños.
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Elecciones Castilla y León | Trápaga (Cs) insta a "votar valiente" y confía en que la participación sea elevada
Mitzin Mariana Trápaga, candidata de Ciudadanos por Valladolid, ha hecho un llamamiento al "voto valiente" durante la jornada electoral de este domingo en Castilla y León.
Tras depositar su papeleta en la capital vallisoletana, Trápaga subrayó la importancia de una alta participación para definir el futuro de la región, instando a los ciudadanos a no quedarse en casa. "Voten valiente y elijan Castilla y León", declaró la candidata, quien confía en que la movilización sea masiva para iniciar una nueva etapa política en la comunidad.
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Elecciones Castilla y León | ¿Por qué son especialmente sensibles provincias como León, Valladolid o Burgos?
Porque concentran gran parte del peso electoral y pueden alterar bloques enteros. Valladolid suele anticipar tendencia general del PP, León mide fuerza territorial de UPL y Burgos puede decidir un escaño clave entre PP, PSOE o Vox.
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Elecciones Castilla y León | Un interventor de Vox increpa a Óscar Puente al grito de "dimisión"
Un interventor de Vox ha increpado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el colegio electoral al que este ha acudido a ejercer su derecho a voto este domingo, 15 de marzo, jornada de elecciones autonómicas en Castilla y León.
Puente ha votado en el Colegio Ponce de León de Valladolid a las 11:00 horas, tras lo que uno de los interventores de Vox en el lugar le ha gritado "dimisión", un acción que ha sido reprendida por los socialistas presentes en el local electoral.
Tras lo sucedido, el ministro ha denunciado los hechos en una publicación en su perfil de la red social X: "Ya hemos ejercido nuestro derecho al voto, bajo la atenta mirada de dos interventores de VOX que seguramente indagaban si intentaba votar bajo una identidad falsa. Después uno de ellos se dedicó a increparme. Ellos son más de que no se vote, como sucedió en tiempos del Caudillo", ha escrito.
Ya hemos ejercido nuestro derecho al voto, bajo la atenta mirada de dos interventores de VOX que seguramente indagaban si intentaba votar bajo una identidad falsa. Después uno de ellos se dedicó a increparme. Ellos son más de que no se vote, como sucedió en tiempos del Caudillo. pic.twitter.com/9qB9PWbhiQ— Óscar Puente (@oscar_puente_) March 15, 2026
Asimismo, a su salida del colegio electoral, Puente ha puesto en valor el "derecho democrático a votar" y ha destacado la "normalidad" con la que se desarrolla la jornada electoral autonómica en "un país que vive en libertad", lo que es "motivo de celebración".
Igualmente, ha indicado que espera que haya más participación porque eso es "un buen síntoma de salud democrática" y confía en un resultado positivo para el PSOE para que haya "un cambio" en Castilla y León tras casi 40 años de gobiernos del PP.
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Elecciones Castilla y León | La participación en las elecciones de Castilla y León sube a las 14,00 se sitúa en el 36,73%, 2 puntos más que en 2022
La participación en las elecciones de Castilla y León se ubicó en el 36,73 % a las 14,00 horas, lo que supone 2 puntos más que en 2022, cuando fue del 34,73 % a esa misma hora.
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Elecciones Castilla y León |Pascual (Por Ávila) anima a la participación y confía en lograr pactos para dar "estabilidad" a CyL
Pedro Pascual (Por Ávila) ha votado en la capital abulense con un mensaje centrado en la estabilidad y el consenso.
El candidato ha subrayado que la provincia se juega su futuro en materia de sanidad, infraestructuras y educación, confiando en que los resultados permitan alcanzar pactos beneficiosos para los ciudadanos.
Con el objetivo de lograr un segundo procurador, Pascual ha animado a la participación y ha agradecido la labor de quienes custodian las urnas, destacando que "la gente lo que quiere es diálogo" para garantizar la gobernabilidad en Castilla y León.
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Elecciones Castilla y León | ¿Qué resultado sería considerado sorpresa esta noche?
Sería sorpresa que el PP rozara o superara por sí solo los 42 escaños, o que el PSOE redujera de forma clara la distancia hasta disputar realmente la presidencia.
También sería relevante una caída fuerte de Vox o la irrupción inesperada de alguna fuerza menor en provincias clave.