Los socios de Cerdán y Leire Díez inflaron una empresa de Forestalia con 5,2 M para pagar los amaños del alto cargo de Ribera

Los contratos para recompensar a Domínguez se firmaron en 2023, se mantuvieron ocultos y no se elevaron a escritura pública, evitando así los controles de transparencia.

El entramado empresarial creado por los hermanos Pérez Águeda permitió canalizar el dinero a través de sociedades instrumentales, ocultando la operación y dificultando su detección.

La Guardia Civil detuvo a Eugenio Domínguez, exsubdirector de Calidad Medioambiental, acusado de facilitar autorizaciones ambientales a proyectos de Forestalia a cambio de sobornos.

Los socios de Cerdán y Leire Díez inflaron una empresa participada por un alto cargo de Teresa Ribera con un préstamo de 5,2 millones de euros como pago por amañar permisos ambientales.

Los socios de Cerdán y Leire Díez en Forestalia inflaron una empresa participada por el alto cargo de Teresa Ribera con un préstamo de 5,2 millones de euros como pago por amañar Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos.

Así lo ha descubierto la investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA) cuyos informes propiciaron la detención la semana pasada de Eugenio Domínguez, ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Dos de los arrestados junto al que fuera subdirector de Calidad Medioambiental de esa cartera son los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda. Ambos eran los administradores de las dos sociedades instrumentales de las que el alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica recibió una participación a modo de presunto soborno.

Según revelan fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL, ambos son el nexo de unión entre esta causa y la otra investigación que lleva a cabo la UCO sobre los negocios de Leire Díez con esta y otras compañías.

Los hermanos Pérez Águeda comparten con Antxón Alonso, el socio de Santos Cerdán, según la documentación del Registro Mercantil, apoderados y representaciones en decenas de empresas vinculadas a Forestalia

El socio de Cerdán recogió el testigo como administrador único de Eduardo Pérez Águeda, que junto con Roberto Pérez Águeda, actúa de representante en empresas vinculadas a Samper como Energía Inagotable de Melitelo SL, entre muchas otras. Samper está relacionado con una miríada de sociedades que se constituyen y extinguen constantemente

Eugenio Domínguez fue detenido el pasado martes como "facilitador" de las autorizaciones ambientales a los proyectos de energía renovable de la compañía "a sabiendas de que no cumplen con los requisitos legales". El UCOMA cree que esa “contraprestación” la percibió a través de una empresa de su mujer.

Según los investigadores, los dos hermanos eran los encargados de crear "el entramado empresarial por el que se mueve el dinero". A través de ese entramado se infla el pago a Eugenio Domínguez inyectando un préstamo de 5,2 millones de una compañía a la otra dentro del grupo Forestalia.

El pago se efectuaba mediante un préstamos presuntamente realizado por ambos hermanos, considerados los testaferros. La compañía desde la que se enviaban los 5,2 millones se llamaba Cemsal, y la que lo recibía Babieca Investment.

Según revelan fuentes de la investigación, la sociedad Babieca Investment es a su vez propiedad de otras tres empresas: una que se llama Fundasoft, de Roberto Pérez Águeda, cuenta con un 2 % de Babieca. El otro 97 % y es de otras dos compañías que le venden a Eugenio por un precio mínimo.

Es ahí donde la UCOMA acredita inyectan los 5,2 millones y donde la Guardia Civil detecta un incremento patrimonial a través de un préstamo "sin lógica empresarial alguna".

Ese era el pago para Eugenio Domínguez subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio entre 2017 y junio de 2023, y luego unos meses más asesor del mismo departamento, a cambio de que amañase Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos.

Los hermanos testaferros

Además, la UCOMA imputa la cesión de participaciones de las sociedades de los propios parques eólicos de Forestalia cuyos informes favorables iba aprobando: 33 repartidos entre las provincias de Zaragoza y Teruel.

Los investigadores mantienen esos contratos se firmaron en 2023, a su salida del ministerio, para recompensarle. Los contratos, señala la Guardia Civil, se mantuvieron deliberadamente ocultos y no se elevó a escritura pública. Por eso no se conocen "las cantidades apalabradas ni la cantidad de participaciones adquiridas".

Según el auto del juez que ordenó los registros, la Guardia Civil "puso de manifiesto comportamientos irregulares" en el citado Miteco y en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que también tuvo que posicionarse sobre proyectos eólicos y solares del Clúster del Maestrazgo, y añade que la empresa habría creado un entramado "realmente complejo" de empresa interpuestas para materializar las prestaciones económicas, "haciéndolo de forma concertada y estable en el tiempo".

El pago

Según la investigación, el 27/09/2023, los investigados firmaron dos actas de depósito que incluían sendos

contratos de compraventa:

El primero de ellos era un acuerdo entre Caliope Innova S.L. y la sociedad familiar Estudio de Asesoramiento Dherco S.L. para la adquisición de participaciones en Caliope Energy Greem S.L.

Agentes de la Guardia Civil saliendo de la sede de Forestalia en Zaragoza

En el segundo contrato firmado intervenían Eugenio y su esposa. La rúbrica servía para firmar un contrato privado para comprar participaciones de Caliope Smart Energy S.L.

Estas dos empresas, Caliope Energy Greem S.L. y Caliope Smart Energy S.L., adquieren participaciones de la empresa Babieca Investment Renewable S.L. Concretamente, Caliope Smart Energy S.L. adquiere 509 participaciones y Caliope Energy Greem S.L. adquiere otras 509.

Ese mismo día la empresa Cemsal S.L. realiza un préstamo de 5.200.000 € a la empresa Babieca Investment Renewable S.L.

Es preciso recordar que Antxón Alonso, el socio de Santos Cerdán en la trama navarra, es administrador único de una sociedad que responde al nombre Caliope Innova SL , dedicada a la producción, venta, almacenamiento y comercialización de energía eléctrica y térmica de origen renovable. Alonso Egurrola es administrador único de esta sociedad en el centro de la capital que, pese a no tener trabajadores ni actividad, contaba con un activo de 2,1 millones en 2023.

Oculto el contrato en un cajón

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, si se produce un incremento patrimonial en Babieca Investment Renewable S.L., se produciría también un incremento patrimonial en las mercantiles directamente participadas por la familia del señor Eugenio.

«El hecho más reseñable es que la compraventa la mantuvieron oculta en una caja fuerte y sin elevarla a público para evitar ser descubierta por los mecanismos de control y transparencia, impidiendo conocer la titularidad real de estas dos empresas», señalan los investigadores en su informe.

La UCOMA tomó además declaración a funcionarios del Ministerio de Transición Ecológica. Estos manifestaron "una influencia notoria en la redacción final de las DIA´s correspondientes a proyectos que Eugenio Domínguez se "autoasignaba a sí mismo".

Todos los trabajadores de la empresa Tragsatec que fueron llamados a declarar guardan una relación directa con la persona de Eugenio Domínguez. Esta relación laboral viene determinada por la asistencia técnica que estos testigos habrían prestado al alto cargo durante más de 10 años.

Al menos tres funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica desvelaron a la Guardia Civil que el ex alto cargo de Teresa Ribera detenido el pasado martes, Eugenio Domínguez, visitaba con asiduidad las oficinas de Forestalia y que “tenía relación” con esta empresa de renovables.