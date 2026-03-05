"Tonto útil" de Irán, "torero" que provoca a Trump o adalid de la oposición al republicano: así ve la prensa de EEUU a Sánchez

Las claves nuevo Generado con IA La prensa estadounidense y británica califica a Pedro Sánchez de símbolo de la resistencia europea contra Donald Trump por su negativa a sumarse a la ofensiva contra Irán. Medios como Washington Post y New York Times destacan la valentía de Sánchez al desafiar la agenda de Trump, mientras que Wall Street Journal lo tacha de "tonto útil" de Irán y lo critica por motivos internos. Financial Times sitúa a Sánchez como la "némesis" europea de Trump y advierte del riesgo de represalias económicas, especialmente por la dependencia española del gas estadounidense. La postura de Sánchez ha polarizado la opinión, siendo considerado referente progresista en Europa, pero también blanco de críticas de sectores conservadores tanto en España como en Estados Unidos.

El rechazo de Pedro Sánchez a sumarse a la guerra contra Irán lanzada por EEUU e Israel le ha colocado en la prensa estadounidense como adalid de la resistencia europea a Donald Trump, pero también, según algunos medios, como un "tonto útil" de Irán o un "torero que juega a provocar" al republicano.

Así, el Washington Post considera que, al cuestionar la ofensiva liderada por Estados Unidos contra el régimen de los ayatolás y negarse a ceder pese a la amenaza de represalias comerciales por parte de Trump, Sánchez ha marcado distancias con el resto de líderes europeos.

El presidente español, en su opinión, "ha mostrado repetidamente una rara disposición a desafiar a Trump" y se ha atrevido a adentrarse donde la mayoría de los líderes europeos temen pisar, al criticar y plantar cara a la agenda interna del republicano.

Artículo de Washington Post sobre Pedro Sánchez por su postura contraria a la guerra en Irán.

El Post señala que "el progresista Sánchez" se ha ido perfilando como la encarnación de la resistencia europea al mandatario estadounidense, pese a las numerosas advertencias de que está "jugando con fuego".

"Pero Sánchez -a la baja en las encuestas y sacudido por escándalos, aunque conocido por tener nueve vidas políticas- parecía estar apostando por la impopularidad de Trump en España, particularmente entre su propia base izquierdista", añade.

La postura del Gobierno español ha llegado también a las páginas del New York Times (NYT). El rotativo subraya que "Sánchez se ha convertido en un referente para los progresistas frustrados de Europa, que lo ven como una de las últimas voces abiertamente de izquierdas en un panorama cada vez más dominado por la derecha, pero también se ha vuelto un blanco para los conservadores".

El NYT refleja que este es el último episodio de una postura que "se ha destacado en Europa por su oposición constante a la Administración Trump, incluyendo las políticas de inmigración estadounidenses, el apoyo a la guerra de Israel en Gaza y la operación militar para capturar y arrestar al presidente Nicolás Maduro".

Artículo de New York Times sobre Pedro Sánchez.

Para este rotativo, Sánchez "ha permanecido en el poder durante casi ocho años, en parte al superar constantemente y enfurecer a los conservadores españoles, que lo ven capaz de decir o hacer cualquier cosa para mantenerse en el cargo".

Muchos de ellos, concluye, creen que su oposición al republicano está motivada más por la política interna que por principios morales.

"El rezagado de la OTAN"

En el lado opuesto, el más crítico contra el mandatario español es The Wall Street Journal (WSJ). El lunes, en un artículo de opinión, subrayaba que una excepción a los países que han ofrecido a Washington el uso de sus bases es España, "el rezagado de la OTAN".

"El régimen iraní aún tiene tontos útiles en quienes puede confiar", opina el diario financiero.

En una columna firmada el miércoles por Matthew Hennessey, el editorialista adopta un tono incluso burlón y ironiza con que Sánchez ha querido jugar a ser "torero" por razones políticas internas y provocar a Trump sobre Irán.

Columna de opinión de Matthew Hennessey en 'The Wall Street Journal' sobre la confrontación de Sánchez con Trump.

"Sánchez podría fácilmente haber optado por echarse una siesta en este caso. Nadie estaba esperando que el Ejército español proporcionara el margen de victoria frente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", añade.

Irán, señala, se equivocó al pensar que Trump no iba a cumplir sus amenazas. "Pero no son los únicos que la han fastidiado. El Sr. Sánchez decidió meterse en el ruedo con el toro más grande, más agresivo y más loco de todos. Ahora él y su país aprenderán lo que se siente al ser corneados".

El Washington Examiner, de tendencia conservadora, tituló el miércoles que España ha pedido a Trump que no juegue a "la ruleta rusa" con el "destino de millones de iraníes", y usa declaraciones de Sánchez para destacar que la postura del Gobierno español puede resumirse en cuatro palabras: "No a la guerra".

"La némesis de Trump"

Al otro lado del Atlántico, el diario británico Financial Times situó este jueves a Sánchez como la "némesis" europea de Trump, por su posición contraria a la guerra en Irán.

El artículo de opinión del 'FT' parte de las palabras que Sánchez profirió a Trump este miércoles, cuando calificó de "ilegal" la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán y tildó de "inaceptable" que los líderes que no son capaces de mejorar la vida de las personas utilicen el "humo" de la guerra para ocultar sus fracasos y llenar los bolsillos de unos pocos.

Mientras algunos mandatarios mundiales intentan ganarse el favor de Trump a través de visitas de Estado, regalos, concursos de golf, o minimizando sus desacuerdos, Sánchez es "el único que se enfrenta al presidente estadounidense" y le dice lo que ningún otro líder europeo se atreve a decir, según el 'FT'.

Artículo de 'Financial Times' sobre Sánchez y su enfrentamiento con Trump.

Al mismo tiempo, el líder socialista español se ha convertido en el chivo expiatorio del movimiento MAGA de Trump, pues representa el modelo de un izquierdista europeo "blando en materia de defensa, en relación con China y en materia migratoria", de acuerdo con el diario.

Para el periódico británico, la guerra en Oriente Próximo ha llevado el conflicto entre Trump y Sánchez, acentuado entre otros por la negativa del español a aumentar el gasto en Defensa al 5 % del PIB como el resto de socios de la OTAN, a un punto "crítico".

También asegura que la pregunta que ahora se cierne sobre Sánchez es si ha llevado las cosas demasiado lejos y está a punto de "sufrir la ira" de Trump.

El profesor titular de Política Exterior de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Juan Luis Manfredi, dijo al rotativo británico que Irán representa un "error de cálculo" para España, pues Estados Unidos encontrará otros puertos o bases desde las que operar, pero España corre el riesgo de reforzar su posición de oponente político en un momento especialmente delicado.

Trump ha amenazado ya con castigar al Estado español y ha planteado un embargo generalizado para frenar el comercio; pero el potencial problema para el país y el liderazgo de Sánchez es, entre otras cuestiones, la dependencia de las importaciones de gas estadounidense, que representó el 44 % del suministro total en enero, advierte el FT.

"Los precios de la energía podrían, en última instancia, hacer descarrilar al Gobierno actual", declaró el profesor de la UCLM.