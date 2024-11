Aldama reitera que pagó al jefe de gabinete de Montero y a Cerdán y que éste "miente" y da "explicaciones raras"

El empresario Víctor de Aldama ha dado más detalles sobre su versión del caso Koldo y sus acusaciones contra varios miembros del PSOE y del Gobierno. En concreto, ha vuelto a señalar al secretario de organización socialista, Santos Cerdán, y a Carlos Moreno Medina, jefe de gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"El otro día, cuando a Cerdán le preguntan en el Congreso si se le ha entregado dinero, empezó a dar explicaciones raras. Si es mentira dices directamente que no. Y le volvieron a preguntar y dijo 'obviamente no me ha dado nada'", ha señalado Aldama, que declaró en la Audiencia Nacional haber entregado al secretario de organización del PSOE 15.000 euros en efectivo.

"Es evidente que son ellos los que mienten", ha subrayado.

Las "explicaciones raras" de Cerdán a las que se refiere Aldama son las declaraciones que hizo en el Congreso la semana pasada el número tres del PSOE. El dirigente socialista negó cualquier relación con el empresario y calificó las acusaciones como "falsas". "No tiene ninguna credibilidad este señor. Ha soltado una serie de mentiras. Es todo falso. No hemos recibido dinero", reiteró.

Sobre el jefe de gabinete de Montero, Carlos Moreno, Aldama ha insistido en que se le entregó "una cantidad de 25.000 euros". El empresario ha explicado que Moreno "no pide directamente" el dinero sino que está "casi seguro" de que fue Koldo García quien, "para quedar bien o para que este señor le siguiera haciendo favores", le pidiera la entrega de los 25.000 euros. Y apuntilla: "Carlos Moreno no lo rechaza para nada".

Viaje de Delcy

Aldama también ha vuelto a responsabilizar al Gobierno del viaje a Madrid en enero de 2020 de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Ha explicado que se invitó a la dirigente chavista "un mes antes de que viniera a España" y que ella "avisó de sus sanciones" de la Unión Europea, pero "el Gobierno le aseguró que no pasaba nada".

El viaje lo organizó "desde el inicio" el entonces ministro de Transportes y número dos del PSOE, José Luis Ábalos. Y la visita tenía el visto bueno no sólo de Ábalos, sino también del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, "a sabiendas del presidente", siempre según la versión de Aldama.

"Indefenso"

El empresario investigado por el 'caso Koldo' y la 'trama del fue' salió de prisión provisional el pasado jueves tras declarar voluntariamente en la Audiencia Nacional y asegurar una "colaboración absoluta" con la Fiscalía. Ahora, Aldama ha asegurado que se siente "indefenso" e incluso ha insinuado que el Gobierno podría ordenar una agresión contra él.

"Quiero entender que en este momento cualquier cosa que me pueda pasar va a señalar al Gobierno o al presidente, entonces creo que no me va a pasar nada. Pero conociendo a los personajes me tendré que cuidar mucho", ha afirmado.