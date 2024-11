El PSOE se querellará contra Víctor de Aldama: "Sánchez no ha tenido ninguna relación con él ni hemos recibido dinero"

El PSOE ha anunciado este jueves que iniciará "de inmediato" acciones legales contra el presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, tras asegurar ante el juez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió conocerle y le agradeció "todo lo que estaba haciendo" en su primer encuentro en 2019.

De Aldama también ha afirmado en su declaración judicial a petición propia ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que Sánchez era conocedor del viaje a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en 2020 y que había prevista una cena con él y gran parte de sus ministros.

Entre otras cuestiones también ha relatado que pagó 400.000 euros en efectivo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y 250.000 a su entonces asesor Koldo García, y que hizo llegar otros 15.000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.



"Sánchez no tiene ninguna relación con De Aldama"

Ante esta declaración, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sobre quien Víctor de Aldama dice que recibió 15.000 euros en efectivo, ha negado todas estas informaciones.

"Sánchez no ha tenido ninguna relación con este señor. No tiene ninguna credibilidad", ha afirmado en los pasillos del Congreso de los Diputados. "Es falso, nosotros no hemos recibido dinero, es absolutamente falso", ha añadido.

Cerdán ha recordado que De Aldama está en prisión preventiva y que con su declaración de hoy ante el juez "lo que está intentando es salvarse él". Por este motivo ha anunciado que el PSOE se querellará "de inmediato" contra él por sus múltiples "falsedades".

15.000 euros para Santos Cerdán

En su declaración, el empresario Víctor de Aldama ha implicado al sucesor de José Luis Ábalos al frente de la poderosa secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Según ha manifestado, tanto Cerdán como Carlos Moreno -jefe de Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno María Jesús Montero- como el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pidieron dinero a la trama. Y, en el caso de los dos primeros, "les fue entregado por Koldo García", entonces asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Moreno recibió, según la declaración, 25.000 euros mientras que Santos Cerdán 15.000 en efectivo en un sobre que se le entregó "en un bar enfrente de Ferraz". Aldama también ha sostenido que él vio cómo Koldo García le daba el dinero a Cerdán. En el caso de Ángel Víctor Torres "pide, según Koldo, 50.000 euros" pero se negó a dárselo.

Ante esto, el secretario de Organización del PSOE ha negado rotundamente haber recibido esta cantidad. "Todo esto es falso. Ni Moreno ni Torres ni yo hemos recibidio dinero", ha manifestado, pidiendo, si es necesario, que "geolocalicen mi móvil" para demostrar que nunca se ha reunido ni con Koldo ni con De Aldama.

"Koldo no me dio ningún sobre ni en presencial ni en nada. Este señor conmigo no estado nunca ni le conozco personalmente", ha insistido desde el Congreso.