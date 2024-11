La Generalitat envió la alerta a los móviles porque temía la rotura de la presa de Forata, no por la crecida del barranco del Poyo, de la que no fue avisada

La alerta a los móviles que la Generalitat Valenciana envió a las 20:11 horas la fatídica tarde del 29 de octubre no tenía como finalidad avisar a los ciudadanos del desbordamiento del barranco del Poyo, como se había creído hasta ahora. El motivo real fue la "elevada probabilidad" de rotura de la presa de Forata, un hecho que hubiera multiplicado la tragedia.

Fuentes de la Generalitat aseguran a EL ESPAÑOL que a las 20:00 horas de ese día, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llamó por teléfono desde Colombia a la consellera de Interior, Salomé Pradas, para advertirle de que existía "un alto riesgo" de que la presa de Forata se rompiera. Esta información se conoce después de que Morán compareciera en el Congreso, este miércoles, para explicar la gestión del Ministerio de Transición ecológica en la DANA.

Como consecuencia de la DANA, el embalse de Forata, ubicado en la localidad de Yátova, a 45 kilómetros de Valencia, había llegado al tope de su capacidad. Fuentes de la Generalitat y de la propia Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) consultadas por este periódico coinciden en evaluar que "si esa presa del río Magro llega a romperse, el desastre habría sido infinitamente mayor".

Aviso Es-Alert a la población de a provincia de Valencia, enviado a las 20.11 del martes 29 de octubre.

Por todo ello, a las 17:56, la CHJ ya había comunicado que el pantano había empezado a verter agua al río Magro. En ese momento, ya estaba reunido el Centro de Coordinación (CECOPI), en el que estaban los representantes de la Delegación del Gobierno, la CHJ, la Policía Nacional y la Guardia Civil (todos de forma telemática), y de la Generalitat, la Diputación de Valencia y la Unidad Militar de Emergencias, UME (de forma presencial).

En esa reunión, toda la atención por los efectos de las lluvias torrenciales se puso en la emergencia creciente de la presa de Forata, que a las 18:04 entró en "Escenario excepcional" o “Escenario 2”. Es decir, que ya existí un "peligro de rotura o avería grave" de la presa y que ya no podía asegurarse con certeza que pudiera ser controlado "mediante la aplicación de las medidas y medios disponibles".

Según fuentes presentes en la reunión citadas por la Generalitat, "ningún representante de la CHJ advirtió de lo que estaba ocurriendo ya en el barranco del Poyo", que estaba multiplicando por 100 su caudal y ya provocaba las primeras inundaciones aguas abajo.

Hora y media más tarde del aviso de aumento de caudal en el río Magro por el escenario de peligro en la presa de Forata, a las 19:30, el CECOPI ya sabe, por boca del representante de la CHJ, que el embalse entraba en "Escenario 3", que indica que la probabilidad de rotura "es elevada o ya ha comenzado".

El embalse de Forata, en la comarca de La Hoya de Buñol, tiene una capacidad de 37.000 millones de litros. Y ya se habían alcanzado, con la circunstancia de que el alivio de agua con las compuertas abiertas era menor que la entrada de agua por el caudal que alimenta el embalse.

La rotura de la presa habría producido una gran avenida de agua en la misma área en la que arranca el barranco del Poyo, entre las poblaciones de Chiva y Cheste.

Tras la conversación entre Morán y Pradas, el Centro de Coordinación (CECOPI) -en el que estaban los representantes de la Delegación del Gobierno, la CHJ, la Policía Nacional y la Guardia Civil (todos de forma telemática), y de la Generalitat, la Diputación de Valencia y la UME (de forma presencial)-, decidió enviar el mensaje masivo a los móviles.

Según la cronología que la Generalitat Valenciana ha facilitado a este diario del seguimiento que se hizo de la DANA en la jornada del martes 29, se desprende que no pudo enviarse una alerta a los teléfonos de los ciudadanos por el desbordamiento del barranco del Poyo porque la CHJ sólo alertó en tiempo y forma de la situación de la presa de Forata.

Más aún, cuando a las 18:46 la CHJ anunció a través de un correo electrónico que el caudal del barranco del Poyo era de 1.686 m3 por segundo, hacía tres minutos que el desbordamiento ya estaba causando estragos en poblaciones como Paiporta.

Además, según esta versión de la Generalitat, nadie de la CHJ ni de la Delegación del Gobierno alertaron verbalmente de la gravedad de la situación de este barranco, pese a que estaban presentes en la reunión del CECOPI. Tampoco el secretario de Estado de Medio Ambiente, que sí telefoneó para avisar de lo que estaba ocurriendo en la presa de Forata.

Sorprende sobremanera que la CHJ, según esta cronología, tardase casi dos horas en dar la alarma sobre la situación del barranco del Poyo. Y es que se sabe que a las 17:00 horas, su caudal era de 325,52 m3 por segundo, y a las 18:00, de 1.725,89 m3.

Los protocolos obligan a la CHJ a informar de manera inmediata de cualquier subida del caudal por encima de los 150 m3 por segundo. Sin embargo, no remitió ninguna comunicación de la situación del barranco entre las 16:13 horas, cuando informa por correo de que el caudal es entonces de 28,7 m3 por secundo, y las 18:46, cuando también por email anuncia los 1.686 m3 por segundo.

La cronología de la jornada del día 29 facilitada por la Generalitat arranca a las 7.30 horas, que es cuando el Centro de Coordinación de Emergencias actualiza las alertas meteorológicas. A esa hora, varios municipios han comunicado a la Conselleria la suspensión de las clases y se recuerda a los ciudadanos que estén atentos a la información del 112 de la Generalitat.

A las 8:49 el 112 Emergencias Comunidad Valenciana pide a la ciudadanía evitar circular en coche y que, en caso de riesgo de inundaciones, no se acerquen a zonas inundables para evitar posibles corrientes de agua.

A las 11:06 horas la CHJ envía su primer correo electrónico a Emergencias para avisar de que el barranco del Poyo lleva un caudal de 264 m3 por segundo, con "tendencia ascendente".

Cuarenta minutos más tarde, a las 11:45, el Centro de Coordinación de Emergencias emite un aviso especial de alerta hidrológica en los municipios de la cuenca del río Magro. En ese aviso especial se dice que los municipios han de mantener la observación de la evolución de los cauces y adoptar las medidas preventivas pertinentes.

A las 12:20 horas, Emergencias envía alerta hidrológica, avisa a todos los municipios afectados por el barranco del Poyo y obliga a constituir los CECOPAL (centros de coordinación de emergencias locales). Solo se constituyen Algemesí y Valencia.

Pasadas las 13:00 horas, la consellera Salomé Pradas acude al municipio de Carlet para analizar de primera mano la situación tras las fuertes lluvias caídas en el término.

A las 13:42 llega el segundo correo electrónico de la CHJ, en el que informa de que el caudal del barranco del Poyo baja a 120 m3 por segundo, con tendencia descendente. Pese a ello, Emergencias no desactiva la alerta hidrológica.

Pasadas las 14:00 horas, la consellera Pradas habla con la delegada del Gobierno por teléfono y le solicita la intervención de la UME en Utiel, donde su alcalde le ha informado del desbordamiento del río Magro. Una hora más tarde, a las 15:00, esa solicitud se realiza oficialmente. En ese momento, se convoca a todos los representantes que forman parte del CECOPI a una reunión que comenzará dos horas después.

A las 15:04 la CHJ remite su tercer correo, esta vez para confirmar que el caudal en el barranco del Poyo es de 55,86 m3 por segundo. Emergencias no desactiva la alerta hidrológica.

A las 15:20 horas, Emergencias anuncia que se acaba de activar el plan especial de inundaciones en la comarca de Utiel-Requena e informa de que se ha cursado la solicitud de intervención de la UME.

A las 16:13, la CHJ envía su cuarto correo sobre la situación del barranco del Poyo. Confirma un caudal de 28,7 m3 por segundo. Aun así, Emergencias mantiene la alerta hidrológica.

A las 16:48, Emergencias emite un nuevo mensaje en el que pide precaución a los ciudadanos: "No hay que confiarse, ya que en muchas zonas del litoral no llueve o lo hace de forma débil pero a la costa llegan los ríos y ramblas muy crecidos. Evita circular y aléjate de estas zonas costeras y no atravieses cauces de ríos".

A las 17:00 horas se constituye el CECOPI. A esa hora, el caudal en el barranco del Poyo es de 325,52 m3 por segundo. Sin embargo, la CHJ no remite comunicación al respecto, pese a que el protocolo del organismo de cuenca obliga a comunicar a Protección Civil cualquier crecida superior a los 150 m3 por segundo.

A las 17:03 la UME anuncia la salida de sus primeros efectivos de la base Jaime I de Valencia para intervenir en Utiel.

A las 17:35, Emergencias envía alerta hidrológica en los río Magro y Júcar. Notifica a todos los municipios ribereños de que se pueden producir desbordamientos generalizados.

A las 17:56, la CHJ comunica por correo electrónico que el embalse de Forata ha empezado a verter agua y que se prevén caudales superiores a los 1.000 m3 por segundo en el río Magro.

A las 18:00, el caudal en el barranco del Poyo se dispara hasta los 1.725,89 m3 por segundo. Pese a ello, la CHJ no remite comunicación alguna a Emergencias, a pesar de que el protocolo del organismo de cuenca obliga a comunicar a Protección Civil cualquier crecida superior a los 150 m3 por segundo.

La CHJ sí envía un correo a las 18:04, pero para notificar a Emergencias y al Ministerio de Transición Ecológica el riesgo en el que ha entrado la presa de Forata.

Y es a las 18:46 cuando comunica por ese mismo sistema el mensaje clave: el caudal en el barranco del Poyo es de 1.686 m3 por segundo y "con tendencia ascendente y muy rápida". Cuando llega ese correo, el CECOPI está reunido. Está presente de forma telemática Miguel Polo, presidente de la CHJ. Sin embargo, según fuentes de la Generalitat, nadie alerta en ese momento de la situación del barranco.

A las 19:30, Emergencias activa el plan especial de inundaciones en toda la provincia de Valencia.

Tres minutos más tarde, a las 19:33, la CHJ remite un correo para informar de que el embalse de Forata está vertiendo al río Magro 900,046 m3 por segundo, que pueden llegar hasta los 1.500. La posibilidad de una rotura a de la presa sí se comenta verbalmente por parte de los miembros de la CHJ en el seno del CECOPI.

Unos 30 minutos después, a las 20:00 horas, es cuando el secretario de Estado de Medio Ambiente llama por teléfono a la consellera Pradas alarmado por la situación.

Finalmente, a las 20:11 se envía el mensaje masivo a la población a través de los móviles. La Generalitat Valenciana señala, a este respecto, que el sistema ES-Alert, no está todavía incluido en ningún protocolo, porque está pendiente de aprobación por parte de la Comisión Nacional de Protección Civil.