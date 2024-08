El procurador del PSOE en CyL acusado de agresión sexual a un menor captó a su víctima en Grindr

El portavoz de Agricultura y Ganadería del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León y procurador por Salamanca, Juan Luis Cepa, ha presentado este lunes su dimisión "por motivos personales" de todos sus cargos orgánicos en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), formación donde milita desde 1999.

Sin embargo, instantes después se conocían los motivos que llevaban al político a tomar tal decisión: la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) mantiene abierta una causa contra él por un presunto delito de agresión sexual a un menor de unos 15 años.

Según precisan fuentes jurídicas, la denuncia contra Cepa fue interpuesta por los padres del menor por un supuesto delito de agresión sexual. La investigación se inició en un juzgado de instrucción de Ciudad Rodrigo, y la causa se elevó al TSJ por ser el órgano competente para investigar a aforados.

No obstante, la citada dimisión del procurador aboca a que la instrucción regrese al mismo juzgado que la remitió al Tribunal Superior de Justicia castellanoleonés. Según ha podido saber este periódico y ha sido confirmado después por Cepa, éste conoció al menor a través de la aplicación Grindr, destinada a concertar encuentros sexuales entre hombres.

Las condiciones de uso de la app obligan a sus usuarios a ser mayores de edad, pero no tiene un sistema para verificar dicho dato. Por tanto, es viable que un menor pueda registrarse usando un año de nacimiento no verídico.

Este lunes se ha levantado el secreto de sumario de la causa judicial. El diputado autonómico ha sido citado a declarar en calidad de investigado.

El procurador admitió en declaraciones a EL ESPAÑOL, minutos antes de hacerse pública su imputación que "hay una causa" abierta en los juzgados. "Pero prefiero no hacer ningún comentario de momento", zanjó, asegurando que la razón de su dimisión es "estrictamente personal, por cuestiones de conciencia".

Aunque, esta tarde, Cepa ha reconocido ante la agencia de noticias ICAL que él no ha cometido ninguna "agresión sexual" y que lo va a demostrar "de una manera fehaciente".

El político socialista ha reiterado que es "inocente" y que su intención no era dimitir, ya que el proceso judicial se encontraba en una fase "inicial" y, según ha recalcado, existe una "falta de información" al respecto.

No conoce al menor

Juan Luis Cepa ha explicado que se trata de conversaciones en la red de encuentros sexuales Grindr que subieron de tono, pero que en ningún momento llegó a conocer al menor personalmente.

Por otro lado, el ya exprocurador socialista ha señalado que ha sido la propia formación política la que se "enteró" la semana pasada de la existencia de esta investigación judicial abierta y que el secretario general de Salamanca del PSOE le pidió el viernes pasado que dimitiera.

"Le pedí que me dejara hasta el lunes para hablar con mi abogado y he dimitido hoy, como me pidieron", ha afirmado Cepa a ICAL, antes de señalar que a partir de ahora va a centrarse en organizar su defensa.

La de Juan Luis Cepa ha sido una sorpresa mayúscula para la opinión pública, aunque desde que esta mañana se registrara su renuncia en las Cortes de Castilla y León, el rumor corría como la pólvora por los pasillos y despachos del Parlamento regional.

Algo "muy gordo" había detrás de la sorpresiva renuncia por motivos personales. Una bomba estaba a punto de caer sobre Cepa, con su aspecto risueño y trato afable, veterano socialista de las Cortes de Castilla y León, donde ocupa escaño desde el año 2011, y persona de confianza de Luis Tudanca.

Militante y religioso

Juan Luis Cepa es una de las personas, dentro del socialismo salmantino, con mayor trayectoria política. Así, fue concejal del PSOE en Aldea del Obispo en las legislaturas 1994-1999 y 1999-2003, 2015-2019. Además, en la presente legislatura volvió a ser concejal del Ayuntamiento de Aldea del Obispo.

Fue concejal del PSOE en Ciudad Rodrigo en las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011. Siendo además elegido diputado provincial por la comarca de Ciudad Rodrigo en la legislatura 2007-2011.

Ni sus compañeros de partido ni los de corporación municipal en Aldea del Obispo daban crédito a la noticia esta mañana. Aunque reconocen que Cepa es un hombre tímido, sí era dado a entrar en conversación y le tienen por una persona correcta y amable.

Destaca de su currículum vital su faceta religiosa. Antiguo alumno del Seminario de Ciudad Rodrigo, el político salmantino ha sido sacristán en Aldea del Obispo, es decir, tiene llaves de la parroquia y ayuda al sacerdote en las misas; ha permanecido vinculado a la Iglesia de forma permanente, en los últimos tiempos como integrante del Consejo Diocesano de Economía de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, ecónomo, y son frecuentes sus contactos y fotografías con el obispo, José Luis Retana.

En apenas unas horas tras la noticia de su dimisión por un presunto delito de agresión sexual a un menor, todo su currículum y trayectoria profesional había desaparecido de la página web de las Cortes de Castilla y León, presidida por Carlos Pollán, como si su paso por el parlamento regional no hubiera existido.