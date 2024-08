El hermano de Sánchez pide a la Audiencia de Badajoz que impida el análisis de sus 'e-mails'

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Badajoz que impida a la juez Beatriz Biedma analizar las decenas de e-mails que la Guardia Civil requisó en la Diputación de Badajoz el pasado 10 de julio.

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, la magistrada, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital pacense, ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita que incautase los correos electrónicos de David Sánchez y de otros ocho altos cargos del ente provincial. Entre ellos, su presidente, el también secretario general de los socialistas extremeños, David Gallardo.

Este último, al igual que el hermano del presidente del Gobierno, está siendo investigado en esta causa judicial, iniciada a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias, que acusa a David Sánchez de "cobrar de la Diputación sin acudir a trabajar".

Sánchez es músico de profesión y su nombre artístico es David Azagra. En 2017, un año antes de que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno, fue contratado por la Diputación pacense para gestionar los conservatorios de la localidad. Posteriormente, fue el encargado de dirigir el programa Ópera Joven, para promocionar este género musical en el territorio.

Tanto el abogado de Sánchez como la defensa de David Gallardo se opusieron a la decisión de la juez de encargar a la UCO incautar sus e-mails profesionales desde 2016. En primer lugar, impugnaron esta decisión a través de un recurso de reforma, interpuesto ante la propia juez Beatriz Biedma, que rechazó ambos y mantuvo su postura, que consideró "absolutamente idónea".

Por contra, en su recurso, el abogado de Sánchez criticaba que la magistrada tomara la decisión de intervenir las comunicaciones de su cliente en base a "meras sospechas".

Posteriormente, desatendida ya su petición, la defensa de David Gallardo recurrió la decisión de la juez ante la instancia superior al Juzgado: la Audiencia Provincial de Badajoz.

Y este mismo lunes, 19 de agosto, la defensa de David Sánchez ha presentado un escrito en el que manifiesta su "expresa e íntegra adhesión" al recurso del presidente de la Diputación pacense. De esta forma, en sintonía con la defensa de Gallardo, Azagra solicita que este tribunal, jerárquicamente superior a la juez instructora, decrete la "nulidad de las diligencias de investigación" citadas, "acordadas inapropiadamente". Esto es, la orden de requisar todos los correos electrónicos desde el 1 de enero de 2016.

La causa contra Azagra

La juez Beatriz Biedma abrió una investigación tras recibir una denuncia del sindicato Manos Limpias, el mismo que presentó la que inició la causa contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Desde 2017, David Sánchez, músico de profesión, está contratado por la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios pacenses, director de la orquesta municipal y jefe del proyecto Ópera Joven. Por ello recibe unos 55.000 euros de sueldo.

La denuncia de Manos Limpias le acusa de "cobrar sin ir a trabajar", pese a no tener autorizado el teletrabajo, y de no fichar. Sin embargo, la documentación remitida a la juez por parte de la Diputación de Badajoz justificaba estos extremos en el hecho de que Azagra desempeña un "puesto de alta dirección", para el que no se concibe la modalidad de trabajo a distancia ni precisa de control horario. No obstante, su contrato le requería acudir a la sede del ente provincial.

David Azagra, en una imagen de archivo.

Fue la propia UCO la que solicitó a la magistrada la interceptación de los e-mails de David Sánchez y de los ocho trabajadores públicos, al sospechar que estos últimos debían haberse cruzado comunicaciones previas a la contratación de Azagra. Y así lo autorizó la instructora.

En su denuncia, Manos Limpias relataba que el hermano del presidente del Gobierno reside en un palacete ubicado en una localidad portuguesa, Elvas, cercana a la frontera extremeña, para pagar menos impuestos.

Antes de oficiar a la UCO a obtener dichos e-mails, la magistrada, tal y como adelantó EL ESPAÑOL, pidió datos al Ministerio de Hacienda sobre la situación tributaria de David Sánchez. En respuesta, el departamento que encabeza María Jesús Montero descartó cualquier tipo de conducta delictiva en el que hecho de que Azagra residiese en el país vecino.

Por otro lado, el informe final que elaboró una comisión de investigación de la Diputación de Badajoz sobre este asunto confirmó que el hermano de Sánchez tributa como no residente en España. Por ello, al vivir en Portugal, no paga IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), según recoge este documento.

Asimismo, en un reciente escrito, la defensa de David Azagra se ha opuesto a que la asociación Liberum forme parte de esta causa como acusación popular. Esta organización sí la ejerce, por ejemplo, en el llamado caso Koldo, la investigación que instruye un juez de la Audiencia Nacional y en la que figura como imputado, entre otros, Koldo García, antiguo asesor del exministro de Fomento, José Luis Ábalos.