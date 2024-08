El sector progresista del CGPJ evita que se debata el 'tirón de orejas' a Puente por criticar al Supremo

El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha votado en contra de que el Pleno del CGPJ debatiese este lunes la emisión de un comunicado de rechazo a las críticas del ministro Óscar Puente dirigidas al Tribunal Supremo.

El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, está firmado por diez de los vocales del Consejo, pertenecientes todos ellos al ala considerada conservadora, compuesta por los miembros del órgano nombrados a propuesta del Partido Popular.

El texto expresa el "más firme rechazo" a las "manifestaciones" de varios miembros del Gobierno acerca de la actuación del Tribunal Supremo en la aplicación de la Ley de Amnistía.

Pese a no mencionar a ningún miembro del Ejecutivo por su nombre, el documento sí cita, entrecomilladas, varias frases que pronunció el ministro Puente, titular de Transportes. Concretamente, sus críticas a la actuación del juez del Supremo Pablo Llarena, contrario a amnistiar el delito de malversación para Carles Puigdemont. "No hay por dónde cogerla", expresó Puente sobre la decisión del magistrado. "Lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación e implementación de una ley".

"Los tribunales no pueden extralimitarse en su interpretación de la [Ley de] Amnistía: no hay por donde coger la acusación de que hubo quien se enriqueció en el procés", reprochó el titular de Transportes durante una entrevista en la radio pública después de que tanto Llarena como la Sala Segunda del Supremo rechazasen aplicar dicha norma al principal de los delitos vinculados al proceso soberanista catalán, la malversación, castigada con hasta 12 años de cárcel.

"Con dichas manifestaciones sólo se consigue el desgaste de la Justicia y el cuestionamiento de su independencia. No hay democracia ni Estado de derecho sin un Poder Judicial independiente que se perciba como tal por los ciudadanos", expone el texto, que, finalmente, no ha sido debatido en la reunión del Pleno de este lunes.

El principal motivo esgrimido por los vocales progresistas —los nombrados a propuesta del PSOE— es que la aprobación de un comunicado como éste no constituía un asunto de especial urgencia, mientras que dicha reunión, como establecía un informe del Gabinete Técnico del CGPJ, estaba prevista únicamente para abordar materias inaplazables, como la aprobación de trienios, bajas por maternidad o enfermedad y prórrogas de ciertos jueces.

De hecho, sí se ha aprobado, por unanimidad del Pleno, un total de 112 de estos asuntos. No obstante, no ha existido el mismo nivel de acuerdo para incluir el citado comunicado en el orden del día, lo que ha provocado que no saliese adelante —de hecho, que ni siquiera se debatiese— la propuesta de los vocales conservadores, que necesitaba el sí de todos los vocales para sumarse al resto de puntos.

Además del citado, otro de los argumentos empleados por el bloque considerado progresista es la ausencia de un escrito de Llarena ni de ningún miembro de la Sala de lo Penal del Supremo dirigido al CGPJ y en el que solicitase el amparo al órgano de gobierno de los jueces.

El texto firmado por los conservadores, asimismo, tachaba de "especialmente graves las referidas manifestaciones" de Puente. "No sólo por provenir de personas con altas responsabilidades institucionales, sino, también, y especialmente, por obviar los llamamientos que tanto el Pleno como la Comisión Permanente de este órgano [el CGPJ] vienen realizando, y de las que se ha hecho eco el Informe sobre el Estado de Derecho en 2024 en España, de la Comisión Europea".

El escrito finalizaba con "un nuevo llamamiento para la contención y la prudencia en la crítica a las resoluciones judiciales, en particular y al Poder Judicial en general". También solicitando a los responsables políticos "que cesen sus manifestaciones en términos similares a los que ahora denunciamos".

Fuentes del bloque conservador del Consejo insisten en que el debate de su escrito "habría sido perfectamente asumible" por el Pleno de este lunes y tacha de "excusas" los argumentos del otro sector. "Siempre se ha respondido, por parte del CGPJ, a descalificaciones como éstas", añaden en conversación con EL ESPAÑOL.

"Hoy tenían una oportunidad de oro para demostrar ante la Carrera judicial su propósito de defensa de la misma", subrayan las mismas fuentes.

Por otro lado, la reunión del CGPJ de este lunes ha finalizado con la convocatoria de otro Pleno el próximo 2 de septiembre, en lo que será un nuevo intento de los vocales para nombrar a uno de ellos como su presidente, que también lo será del Tribunal Supremo.

Por el momento, se mantiene el desacuerdo entre los miembros considerados progresistas y los conservadores, que no logran consensuar un nombre. Y la próxima reunión se producirá a escasos dos días de que el rey Felipe VI inaugure el Año Judicial, en una ceremonia solemne en el que el presidente del Consejo —ya sea uno interino o el que resulte de un hipotético acuerdo in extremis— pronunciará un discurso.