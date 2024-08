El CGPJ convoca un nuevo Pleno para elegir a su presidente a 2 días de que el Rey abra el Año Judicial

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá el próximo 2 de septiembre, a las cinco de la tarde, para tratar, de nuevo, de elegir a su presidente, que también lo será del Tribunal Supremo.

Este lunes se ha producido una reunión del órgano de gobierno de los jueces, en la que sus vocales han acordado citarse en la mencionada fecha para volver a intentar llegar a un acuerdo sobre su presidencia.

Ahora bien, el tiempo apremia. ¿Por qué? Porque apenas dos días después, el 5 de septiembre, se celebra la apertura del Año Judicial, un evento solemne que encabezará el rey Felipe VI y en el que el presidente (ya sea interino o no) del CGPJ pronuncia un discurso ante su Majestad y el resto de los presentes.

Los veinte nuevos vocales del CGPJ, que tomaron posesión de sus cargos el pasado 25 de julio tras alcanzarse un pacto entre el PP y el PSOE. Los miembros del Consejo se reunieron, por primera vez, en esa fecha, en la que se celebró la sesión constitutiva del órgano y, después, los días 30 y 31 de julio y el 5 de agosto volvieron a citarse para intentar elegir al presidente del Tribunal Supremo y del propio CGPJ. En ninguna de las ocasiones lo lograron.

Este lunes se ha celebrado una reunión del Consejo, en la que sí se han alcanzado acuerdos, por unanimidad, sobre 112 asuntos "inaplazables" y "urgentes", como solicitudes de compatibilidad para ciertos jueces, trienios, prolongaciones de servicio activo, excedencias por maternidad, bajas por enfermedad o jubilaciones.

No obstante, en el orden del día de este lunes no figuraba la votación para la elección del presidente del CGPJ, lo que hacía más que improbable la fumata blanca. Pero sí se ha decidido en esta reunión la celebración de un nuevo Pleno el día 2 de septiembre.

Hasta el momento, ninguno de los dos sectores —el considerado progresista y el denominado conservador— han cedido en sus posiciones. En las últimas reuniones dedicadas a tratar de elegir un presidente del CGPJ y del Supremo se mantuvo el empate. Diez a diez.

Los vocales propuestos por el PSOE consideran que, tras una década con un CGPJ de mayoría conservadora —un lustro, con el mandato prorrogado al no alcanzarse un acuerdo político para su renovación—, ahora corresponde que la presidencia del Consejo recaiga en un candidato progresista y mujer, para evidenciar una etapa de cambio.

Para los miembros propuestos por el PP, la presidencia debe recaer en el candidato que reúna mayor mérito, capacidad "y, sobre todo, independencia", al margen de su sexo, relatan las fuentes consultadas.

Para los vocales designados a propuesta del Partido Popular, el mejor candidato es Pablo Lucas, presidente en funciones de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Para los del PSOE, la magistrada del Alto Tribunal Pilar Teso. Pero ésta suscita rechazo en el sector conservador, que la considera la candidata predilecta del Gobierno. Por su parte, Lucas no es aceptado por los segundos porque, aun siendo progresista, no es considerado por éstos como un candidato propio.

Lucas y Teso han empatado a 10 votos en las votaciones celebradas hasta ahora, sin que ninguno de los otros cinco candidatos (Esperanza Córdoba, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela y Antonio del Moral) hayan recibido apoyos significativos.

No obstante, el sector propuesto por el PP no descarta la posibilidad de abrir el abanico de candidatos, una opción que los vocales progresistas no terminan de ver con buenos ojos. Al menos, de momento.