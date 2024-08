Joan Baldoví: "Si Sánchez mejora la financiación sólo para Cataluña, que no cuente con Compromís"

Joan Baldoví (Valencia, 1958) dejó la política nacional hace poco más de un año para liderar a Compromís en las Cortes Valencianas. Confiesa que vive mejor ahora, aunque afirma que también hay "bronca" política en los Parlamentos autonómicos.

Está en Francia, donde intenta descansar, aunque la actualidad política no le deja desconectar. A la salida de Vox del Gobierno valenciano, que se produjo a principios de julio, se suma ahora el acuerdo entre el PSOE y ERC para concederle a Cataluña un concierto económico especial.

El dirigente de la coalición nacionalista evita criticar explícitamente este pacto, pero insiste en que la prioridad es reformar el sistema para todos, teniendo en cuenta especialmente a las automomias que reciben menos fondos para poder pagar la educación, la sanidad y los servicios básicos.

¿Qué opinión le merece el 'cupo catalán' prometido por Pedro Sánchez a cambio de la investidura de Salvador Illa?

Respecto del acuerdo sobre Cataluña lo decimos bien claro: no tenemos nada que decir. Entendemos que se pueden hacer acuerdos bilaterales entre el Gobierno central y gobiernos autonómicos, pero no se entendería que se tenga que reformar la ley de financiación autonómica y no se empiece por los que peor están.

Un Gobierno progresista debe empezar por los que peor están y no tendría sentido que sólo se reformara la ley para una comunidad autónoma. No se entendería que se reforme la ley y no se aborde la singularidad valenciana o la murciana, por decir dos comunidades autónomas que están muy, muy, muy infrafinanciadas.

En el caso valenciano, somos una comunidad, en términos de PIB, 12 puntos más pobre que la media, que además somos aportadores netos y que tenemos la deuda per cápita más elevada del conjunto del Estado.

En ese sentido, ¿tiene la esperanza de que este acuerdo con ERC facilitará las negociaciones para reformar el sistema de financiación autonómico, que lleva caducado una década?

Tiene que ir de la mano. No se puede hacer sólo un retoque para una comunidad autónoma. Si no se aborda también la singularidad valenciana, y me refiero a la singularidad de ser la comunidad autónoma peor financiada y que además es aportadora neta al fondo de solidaridad, no se entendería.

No se puede cambiar la ley y que con las comunidades que están peor no se haga absolutamente nada. Nosotros entendemos que la prioridad es reformar la ley y que se ponga en marcha un nuevo sistema. Si se reforma para una sola comunidad autónoma y no para las que están peor, con Compromís que no cuenten.

"A veces no se sabe bien en qué equipo juega Page. Es muy crítico con todo lo que tenga que ver con Cataluña"

¿Cree que fijar un tope a la solidaridad de Cataluña con el resto de España rompe el sistema de régimen común?

Habrá que ver cuál es ese fondo, porque hasta llegar ahí hay mucho trecho y mucho camino.

A veces sólo ponemos los ojos en Cataluña y hay comunidades autónomas que se benefician de la capitalidad. Me estoy refiriendo a la Comunidad de Madrid, que nos hace dumping fiscal y nos hace muy difícil al resto poder gestionar nuestros servicios por esa capacidad que tiene de absorber organismos oficiales y de poder tener una fiscalidad mejor que la nuestra.

Emiliano García-Page dijo el miércoles en una declaración institucional que si las personas que más tienen pagan más en el IRPF para contribuir a la solidaridad, no tiene sentido que ese criterio "no valga también para los territorios". ¿Está de acuerdo?

A veces no se sabe bien en qué equipo juega Page. Es muy crítico con todo lo que tenga que ver con Cataluña y muy poco crítico, por ejemplo, con Madrid, que está haciendo que todo el talento y gran parte de la población de su comunidad autónoma se vaya a Madrid.

El dirigente de Compromís Joan Baldoví, en las calles de Valencia. EP

¿Pero sí está de acuerdo con que los territorios más ricos aporten más a la caja común?

Por supuesto. Estoy de acuerdo con que Cataluña, Madrid e incluso el País Vasco o Navarra pudieran aportar más. Una persona progresista entiende que la gente que tiene más es la que puede ser más solidaria.

Y en ese sentido, las comunidades más ricas son las que tienen que aportar y las comunidades que están por debajo de la media son las que tendrían que recibir, como es el caso valenciano.

Sánchez necesitará los votos de Compromís para cambiar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. ¿Están decididos a votar que no?

Yo planteo el caso al revés: imagínese que el presidente, por los acuerdos que ha llegado con nosotros, decide reformar solo el sistema de financiación valenciano. ¿Qué harían los partidos catalanes? ¿Qué haría ERC? Evidentemente, votar en contra. No entenderían que se reformara sólo para un territorio cuando se tiene que reformar el conjunto.

Nosotros estamos a favor de que el Gobierno llegue a acuerdos bilaterales con comunidades autónomas, pero entendemos que un gobierno progresista, si ha sido capaz de desbloquear el tema de Cataluña, tiene que ser capaz de desbloquear el tema valenciano. Si no se aborda nuestra propia singularidad, evidentemente, no tendría ningún sentido que nosotros votáramos a favor.

"Si Morant quiere ser la líder del socialismo valenciano, creo que tiene que ser mucho más reivindicativa con su Gobierno"

¿Si el PSOE se comprometiera a avanzar en una solución para la infrafinanciación valenciana estarían dispuestos a apoyar el concierto fiscal para Cataluña?

Igual que se ha hablado con Cataluña, que se hable con nosotros. Seguro que hay muchas soluciones: un fondo de nivelación o una disminución de la deuda, que es una deuda ilegítima que proviene básicamente de la infrafinanciación. Hay mecanismos en los que podemos ponernos de acuerdo.

Hay tiempo, se puede dialogar y, por tanto, nosotros le decimos al Gobierno que igual que se dialoga con ERC, que lo haga con Compromís. Si se quieren los votos es absolutamente necesario que haya un diálogo, no una imposición.

¿Ha habido algún acercamiento en este sentido?

Esperamos que se haga, pero de momento no. Y a veces resulta preocupante el silencio del PSOE valenciano.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, cargó contra Carlos Mazón y aseguró que el acuerdo "avanza por el camino de la convivencia" y que la Comunitat Valenciana ha recibido la "mayor financiación de su historia" con Sánchez.

Mazón lleva un año gobernando y no conocemos ni una sola iniciativa política, más allá de críticas o vagas declaraciones. Y efectivamente se han recibido más recursos, pero no sólo nosotros, por ser la comunidad autónoma peor financiada, sino que han sido más recursos para todas las comunidades.

Una ministra socialista debería ser mucho más contundente y no sólo intentar justificar, sino reivindicar aquello que una y otra vez se ha firmado en las Cortes Valencianas. Si quiere ser la líder del socialismo valenciano, creo que tiene que ser mucho más reivindicativa con su Gobierno para que se resuelva de una vez por todas un problema que llevamos años y años arrastrando sin que se haya hecho nada.

Compromís apoyó la investidura a cambio de tres cosas: un nuevo sistema de financiación, la condonación de la deuda histórica de 46.000 millones y acabar con la "aspiradora económica" que consideran que es Madrid. Nada de eso se ha cumplido. ¿Se siguen fiando de Sánchez?

Hemos aprendido y, por tanto, vamos a ser como Santo Tomás. Sólo creeremos cuando lo veamos y, por tanto, sólo tendrán nuestros votos cuando lo veamos.

No es la primera vez que amenazan a Sánchez y después votan a favor de sus medidas. ¿Cómo van a articularlo para que esta vez sí que cumpla?

Fruto del diálogo tendremos que ver de qué manera aseguramos esto. Nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar, pero hemos aprendido de todos estos años e insisto en la figura de Santo Tomás: hechos y no promesas.

Hablemos e intentemos llegar a un acuerdo palpable, no a promesas vagas que al final no se acaban cumpliendo. Si con Esquerra han sido capaces de llegar a un acuerdo en menos de un mes, seguro que hablando con nosotros también somos capaces...

El dirigente de Compromís Joan Baldoví, en las calles de Valencia. EP

La reivindicación de un nuevo sistema de financiación ha sido clave para Compromís. ¿En el caso de aprobarse una reforma que beneficie únicamente a Cataluña darían por roto el acuerdo de investidura con Sánchez?

Las derechas no tendrán ninguna opción con Compromís. Ninguna. Y, dicho esto, si se quieren sacar leyes adelante, se tiene que hablar con Compromís. Y creo que es lo justo, lo razonable. Cuando uno tiene una mayoría precaria, lo que tiene que hacer es hablar con los socios y no creerse que tiene una mayoría absoluta.

De todas maneras, se puede votar en contra de determinadas cosas y el mundo no se acaba.

"Sánchez me parece un tipo muy hábil, pero a veces muy poco dialogante"

La llamada 'cláusula Camps' del Estatuto fue ideada para reclamar el mismo trato ante la cesión de competencias al resto de autonomías. ¿Son partidarios de tratar de aplicarla para lograr también un 'cupo valenciano'?

Es un camino a explorar para que cualquier avance que se pueda hacer se pueda aplicar a nuestro caso, pero insisto, hay margen, hay tiempo y, por nuestra parte, hay voluntad. Veremos cuál es la voluntad del Gobierno.

El resto de Sumar parece que sí apoyará el cupo catalán. ¿Cómo lo valora?

Sumar tiene que ayudar para que esta reforma no se circunscriba sólo a una comunidad autónoma. Una formación progresista tiene que estar de acuerdo en que las comunidades peor financiadas no vuelvan a quedarse atrás en esta reforma de la LOFCA.

La alianza electoral entre Compromís y Sumar ha quedado en entredicho tras los resultados electorales recientes. Al BNG le va mejor por separado. ¿Qué cree usted que debe hacer Compromís en los próximos comicios?

En nuestro caso, los resultados fueron buenos. Nosotros iremos partido a partido. En cada coyuntura electoral decidimos libremente cuál es la manera en que nos presentamos, primando siempre los intereses valencianos. De todas maneras, es prematuro hablar de alianzas.

¿Qué opinión tiene de Pedro Sánchez?

Me parece un tipo muy hábil, pero a veces muy poco dialogante.



¿Cómo ve el caso contra su esposa?

Es un nuevo caso de lawfare, igual que el caso de Mónica Oltra. Es decir, un juez que se empeña en tirar una y otra vez la caña para ver si al final sale cualquier cosa. Creo que es absolutamente indecente lo que están haciendo los jueces en el caso de Mónica Oltra o en el de Begoña Gómez. La Justicia no puede ser prospectiva. Es un escándalo.

Jueces como Peinado están haciendo un profundo daño a la carrera judicial y a la Justicia, y hace que muchísimos ciudadanos estemos dejando de confiar en ella.

¿Comparte la decisión inédita en España de que un presidente del Gobierno se querelle contra un juez?

Sí, y ya estaba bien. Parece que algunos jueces, y subrayo lo de algunos, se creen que pueden hacer política sin presentarse a las elecciones y pueden saltarse la ley de manera absolutamente impune. Está bien que jueces que utilizan la ley de manera absolutamente obscena tengan una querella. En este sentido, me gusta la figura del juez querellado.

El presidente habla del "no caso" de Begoña Gómez. Pero más allá de que los jueces digan si hay delito o no, no hay precedentes de que la esposa de un presidente haya firmado cartas de recomendación a empresas que apoyan su actividad profesional y que concursan para obtener contratos en la Administración que dirige su marido. ¿Ve ahí un problema ético?

Yo no sé si finalmente eso es así o no es así, lo tendría que ver. Yo creo que en estos casos hay mucha sobreactuación por parte del Partido Popular, que esta misma semana ha habido una sentencia por ir dopado a las elecciones en Valencia, y una actuación absolutamente, yo creo que irregular, por parte de un juez más preocupado por hacer política que por hacer justicia.

El dirigente de Compromís, Joan Baldoví, en Valencia. EE

¿Considera que este caso merece una explicación serena, más allá de decir que todo es un montaje de la extrema derecha y de los medios que se hacen eco?

Como decimos los valencianos, cuánto más claros, más amigos. La claridad es fundamental y probablemente si hay alguna explicación muy clara se podría acabar con algunas dudas o algunas interpretaciones. Pero insisto, creo que es un caso de manual de lawfare, como lo ha sido el caso de Oltra.

Sánchez ha anunciado un plan de regeneración que va a centrarse, en principio, en un mayor control de los medios de comunicación. ¿Coincide con el presidente en que hay un problema de desinformación en España?

Evidentemente. Hay un problema de que se están utilizando recursos públicos por parte de gobiernos del Partido Popular para dar dinero a medios que una y otra vez resultan condenados por propagar bulos y mentiras.

Y en este caso es bueno que aquellos medios que una y otra vez y de manera acreditada contribuyen a la desinformación y a todo este clima de confrontación, y que mienten de manera deliberada, no puedan recibir ni un euro público.

"Vox puede que apriete ahora un poco, pero creo que no va a ahogar nunca a Carlos Mazón"

Carlos Mazón ha tendido la mano para pactar con la izquierda tras la marcha de Vox de su Gobierno. Con Compromís ya ha pactado la mesa de las Cortes Valencianas, una ley de financiación y otra de accesibilidad. ¿Van a aprovechar las nuevas oportunidades?

Nosotros demostramos que además de hacer oposición, también hacemos propuestas. Siempre estamos abiertos al diálogo, pero me permitirá que sea muy escéptico respecto a la voluntad del diálogo del señor Mazón, cuando ya ha aprobado con Vox cinco leyes que sabotean consensos básicos de hace mucho tiempo.

Ahora se abre un escenario en el que Vox puede que apriete un poco, pero creo que no va a ahogar nunca al señor Mazón.

El PSPV-PSOE, en cambio, se cierra sin ambages. ¿Cómo ve el papel que están jugando los socialistas en la oposición?



Puedo entender al PSOE porque es lo que nos pasa a nosotros. Es decir, el señor Mazón habla mucho del diálogo, pero luego, al final, acaba aprobando todas las leyes con Vox.

No me meto en casa de nadie, sólo digo que nosotros somos capaces de llegar a acuerdos y siempre que esas propuestas sean razonables estamos dispuestos a hablar.

¿Cree que Mazón agotará la legislatura con una minoría parlamentaria?

Más allá de pequeñas incomodidades, creo que el señor Mazón va a disfrutar de un leal compañero de viaje. En todo caso, estoy seguro de que cuando alguna encuesta le insinúe que puede tener mayoría absoluta y desembarazarse de su socio, no durará ni un segundo en convocar.