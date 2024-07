"Donde está Isabel hay lío": las azarosas vidas de la directora del Instituto de la Mujer, de Canarias y Valencia a Ferraz

Isabel García Sánchez continúa en el cargo como directora del Instituto de las Mujeres a pesar de las exclusivas publicadas por EL ESPAÑOL sobre cómo ella y su pareja, Elisabeth García Bunsadiego, se han lucrado con los Puntos Violeta. "Donde está Isabel siempre hay lío", afirma un compañero de García Sánchez en el PSOE.

"No dimitirá, en su cabeza seguro que piensa que es correcto lo que ha hecho. Así es ella". Estas palabras son de otro afiliado socialista que pasó muchas horas junto a la directora del Instituto de las Mujeres durante su etapa en la Diputación de Valencia. De allí ya tuvo una salida forzosa, debido a que fue investigada por prevaricación y malversación en una subvención concedida a un equipo de motociclismo.

Isabel García y su pareja, exasesora del PSOE en el Senado, han obtenido al menos 64 adjudicaciones de ayuntamientos socialistas para gestionar Puntos Violeta y para diversas actividades en materia de igualdad y feminismo. En total, más de 250.000 euros ingresados desde mediados de 2022 a través de sus empresas Elig Consultoría de Igualdad e IMBER Consultoría de Igualdad.

Este periódico también ha demostrado cómo se han amañado al menos dos contratos en San Fernando de Henares (Madrid) por valor de 23.000 euros. De hecho, María Tato, directiva de la RFEF y dueña de Afianza Global Services, ha denunciado ante la Policía Judicial que Isabel García y su mujer "usurparon la identidad" de su empresa para presentarla, sin su consentimiento, como comparsa a estas adjudicaciones.

El email que figuraba como contacto de la oferta simulada de Afianza Global Services era el personal de Isabel García Sánchez. La directora del Instituto de las Mujeres afirmó que ese "error" era culpa de las bases de datos de las administraciones locales. Sin embargo, Tato, que era amiga personal de Isabel García y su mujer, ha confirmado a este periódico que su sociedad nunca se ha presentado conscientemente a ningún concurso público.

"Más enemigos que amigos"

La figura de Isabel García ha unido, de forma completamente excepcional, a los principales partidos de la oposición, como PP y Vox, y a los socios del PSOE en el Gobierno, como Sumar y Podemos. Todos piden su cese inmediato a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la cual guarda un inquietante silencio desde que el pasado jueves pidiera "tiempo y humanidad" para que la directora del Instituto de las Mujeres explicara la situación.

"Tiene más enemigos que amigos", afirma un excompañero de trabajo de García Sánchez. Su carácter controvertido y polémico le ha acompañado siempre en su carrera política, la cual ha estado marcada por el apoyo y la protección de José Luis Ábalos.

Isabel García nació en Las Palmas en 1968 y vivió en Barcelona. Estuvo casada con un hombre y es madre. Ella misma ha contado en multitud de entrevistas cómo fue su salida del armario y los motivos que le llevaron a hacer pública su orientación sexual.

"La gente que tiene una visibilidad pública como es el caso de los políticos, como puedo ser yo, tenemos una obligación, que es ser referentes para los jóvenes. Es una obligación moral", dijo en una entrevista.

Según su testimonio, el momento en el que ella misma se aceptó totalmente fue el día que nació su hijo. Ahí fue cuando decidió dar un paso adelante y romper con la vida que llevaba hasta ese instante.

"No quería que mi hijo, cuando tuviese la edad que tiene ahora, tuviera yo que decirle 'tu madre ha sido una desgraciada toda la vida'". En ese momento salió del armario, empezó a ser visible e inició una nueva vida, primero en Barcelona y luego en Valencia, tras separarse de su primer marido.

Isabel García junto al exministro José Luis Ábalos y otros cargos del PSOE valenciano.

"En mi caso, a los 25 años dejé la isla y dejé mi vida para cortar con aquello que a mis padres les iba a hacer daño. En 1994 me marché, y se lo dije a mis padres en el año 2005. Me fui a trabajar a Barcelona y durante esos años, de cara a mis padres, tenía una doble vida, les decía que estaba conociendo a algún chico cuando no era así. Incluso en el trabajo también lo ocultaba por miedo al rechazo", dijo en una entrevista concedida a la publicación local El Meridiano en 2021.

Isabel García llegó al PSOE valenciano de la mano del exministro José Luis Ábalos. Se instaló en la localidad de Xirivella, un municipio del área metropolitana de Valencia, tras pasar unos años en Barcelona.

García se convirtió pronto en una fiel escudera de Ábalos, con el que mantenía relación desde hacía unos años, y participó activamente en la campaña orgánica que convirtió al exministro en secretario general del PSOE en la provincia de Valencia tras el congreso celebrado en 2012.

Ábalos la designó portavoz LGTBI de su ejecutiva y, a partir de ahí, empezó con una carrera política que la ha llevado hasta la dirección del Instituto de la Mujer.

Luchas internas

A García siempre le ha acompañado la polémica, tanto en Madrid como en Valencia, y en este tiempo se ha enfrentado a numerosos compañeros de partido. Es la típica militante de partido que se entrega sin condiciones a la causa y batallas orgánicas, sin importarle "las barbaridades que a veces ha dicho de las candidaturas rivales".

"Tiene un carácter especial, es muy echada para adelante, y esa personalidad en ocasiones le ha generado muchos problemas por ser tan hooligan", admiten fuentes del PSOE consultadas por este periódico.

García fue elegida en 2015 diputada de Igualdad, Juventud y Deportes de la Diputación Provincial de Valencia. Compatibilizó el cargo con la Concejalía de Igualdad y Comercio del Ayuntamiento de Xirivella.

Con el entonces alcalde socialista y actual diputado autonómico, Michel Montaner, mantenía una relación tensa, pero García era intocable porque formaba parte del grupo más cercano a Ábalos.

Durante su paso por la Diputación, puso en marcha la Red de Municipios contra la Violencia de Género en la provincia, así como el espacio de debate "Feminario" de Valencia.

En 2017, protagonizó otra polémica en Valencia tras conocerse que pagó como diputada de Igualdad 2.935 euros a la actual diputada en el Congreso a la entonces secretaria de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, Susana Ros, por su asistencia en una jornada que organizó la Diputación provincial de Valencia para favorecer al tejido asociativo de las mujeres.

La actual directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García (en el centro), con un grupo de compañeros del partido en la sede del PSOE de Burjassot.

La jornada tuvo lugar el 16 de febrero de 2017 en el salón de Reinas de la Diputación de Valencia bajo el título 'Associa't' y en ella se abordó la brecha salarial que sufren las mujeres respecto de los hombres por realizar el mismo trabajo.

Entre las invitadas destacó la presencia de Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno, y Ros no aparecía en el programa original que el área de Igualdad difundió.

Pese a que Calvo es doctora en Derecho Constitucional y docente en la Universidad de Córdoba, la Diputación le abonó 500 euros por su asistencia. En cambio, los honorarios de Ros ascendieron a 2.935 euros (IVA incluido) y la factura incluía los desplazamientos y el material que difundió a los asistentes.

La jornada se celebró en febrero, pero el decreto por el que Isabel García aprobó el pago llevaba fecha 10 de mayo de 2017, justo un día después de que arrancara la campaña electoral por el proceso de primarias que enfrentó a Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López.

El 18 de julio de 2017, tal y como ha desvelado EL ESPAÑOL esta semana, Isabel García contrató a la que ahora es su mujer como "experta agente de Igualdad", a pesar de no tener formación universitaria en la materia, para organizar las actividades "Ciudad Joven". La propia García firmó el decreto por el que la Diputación de Valencia pagó 17.726 euros a su pareja, que en aquel momento trabajaba como secretaria en la sede del PSOE de Madrid en Ferraz.

En aquel momento, la actual directora del Instituto de las Mujeres ya había sido nombrada delegada LGTBI de la Ejecutiva Federal del PSOE y su peso a nivel nacional había crecido gracias a la llegada de Ábalos a la secretaría de Organización del partido.

Unos meses antes ya había contratado a su pareja directamente para que formara también parte de la organización del evento Challenge Play for Women a cambio de poco más de 1.000 euros. "Ella antes que nada es socialista y siempre ha visto como algo positivo contratar a cargos del partido cuando se tiene oportunidad", afirma un exafiliado al PSOE que conoce a Isabel García y a su pareja.

La campaña de Sánchez

En esos años, García siempre fue una reconocida sanchista que en 2017 se alineó con el candidato de Ferraz en las primarias del PSPV-PSOE, Rafa García, para apartar de la secretaría general al entonces presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig.

Un año antes, en noviembre de 2016, organizó junto a otros compañeros un acto en su pueblo que sirvió para escuchar a Pedro Sánchez tras ser defenestrado por su partido. Ese día, Pedro Sánchez revivió ante un público enfervorizado y entregado y el grupo de Ábalos consideró que el acto marcó el inicio de la vertiginosa trayectoria del actual presidente del Gobierno. Así lo compartió la propia Isabel García unos años después en sus redes sociales.

"Aquí comenzó todo. Una historia que cada cual cuenta según le interesa pero que solo tiene una verdad", escribió García. Y es que el exalcalde de Xirivella se atribuyó el mérito de la organización del acto y llegó a escribir un libro sobre ello, un hecho que molestó enormemente a García y a su grupo.

"El día de la presentación de Pedro fue una verdadera pasada, pero yo me quedo con los días en que un pequeño grupo nos dedicamos a organizarlo. José Luis Ábalos, Matías Alonso, Aarón Cano... y yo misma en una cafetería de Xirivella organizábamos aquel encuentro, elegíamos la canción y la puesta en escena. La idea de acabar con la Internacional fue de Matías. La canción icónica que nos acompañó toda la campaña fue la de Ábalos", recordó.

Isabel García (a la derecha), en un acto organizado por el PSOE de Burjassot (Valencia).

"Luego vinieron otros días al que se sumaron más y más compañeros y compañeras. De todo aquel movimiento surgió la victoria de la militancia, la que llevó a Pedro Sánchez Pérez-Castejón a ser secretario general del PSOE y presidente del Gobierno. En estos años muchas cosas han cambiado pero de lo que estoy segura es de que no me arrepiento de nada y sé que la historia pondrá muchas cosas y actitudes en su sitio".

En 2019, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia archivó la causa contra la diputada de Deportes de la corporación provincial, Isabel García, técnicos y el responsable del Champi Women Racing, el expiloto de motociclismo Manuel Herreros, por un presunto delito de malversación denunciado por la Federación de Motociclismo de la Comunitat Valenciana.

Finalmente, el juez no apreció delito en la concesión de una subvención de 60.000 euros al club Champi Women Racing y, tras las diligencias previas, estimó que la entidad deportiva fue una de las once solicitantes que presentó la documentación requerida dentro del plazo de subsanación.

Además, el auto de archivo tuvo en cuenta el palmarés de las deportistas que integran el club y la necesidad del apoyo al deporte femenino.

No obstante, la investigación tuvo consecuencias profesionales y personales. El PSOE la apartó de la lista de las elecciones generales celebradas en el mes de abril de 2019 -ocupaba el puesto número 4- tras ser imputada por este caso, pero la rescató en la lista cuando se repitieron los comicios porque el caso estaba ya archivado.

Isabel García no logró el acta de diputada, pero su cercanía a Ábalos le permitió seguir en la política. El entonces secretario de Organización del PSOE rescató a Isabel García para que ocupara el cargo de asesora en el ministerio de Transportes entre 2019 y 2022. La llegada de Raquel Sánchez y el cese de su mentor significó su fin en las oficinas de Nuevos Ministerios.

En el Ministerio de Transportes ocupó un despacho cercando al de Alfredo Rodríguez, actual director de Información Autonómica de Moncloa. Sobre la función de Isabel García que ocupó durante estos años dos miembros del gabinete de Ábalos la califican de "irrelevante".

"Ábalos hizo un favor personal a Isabel porque lo estaba pasando mal". "En teoría se ocupaba de los temas de igualdad, aunque lo principal es que tuviera un sueldo y un trabajo", afirman desde el entorno del exministro.

José Luis Ábalos también colocó a la pareja de la actual directora del Instituto de las Mujeres. El ministro influyó, y mucho, para que Elisabeth García Busnadiego diera el salto al Senado como asesora del grupo socialista.

Muestra de la amistad existente de Ábalos con Isabel y Elisabeth fue su presencia en la boda de ambas, cuando era ministro de Transportes. A la boda, el ministro acudió acompañado de Koldo García Izaguirre, su asesor en aquel momento e investigado en la actualidad por supuestamente cobrar comisiones de los contratos de las mascarillas durante la pandemia.

La carrera de Elisabeth García terminó en el Senado a la par de la de su pareja en Transportes. En el año 2022, con Ábalos ya defenestrado por Sánchez, ambas perdieron sus puestos de trabajo. Fue entonces cuando la ahora directora del Instituto de las Mujeres comenzó a lucrarse con la gestión de Puntos Violeta y a recibir contratos dados a dedo por Administraciones socialistas.

Ábalos en un Punto Violeta

Fuentes del entorno de Ábalos afirman que "ha habido un distanciamiento". "Isabel dio la espalda a Ábalos" hace un tiempo y eso supuso el fin de la relación entre ambos.

Sin embargo, el exministro visitó uno de los Puntos Violeta organizados por Isabel García el pasado verano, el 13 de agosto de 2023. El encuentro sucedió en la localidad de Burjassot (Valencia) y por esa mesa informativa contra las agresiones sexuales la actual directora del Instituto de las Mujeres percibió 3.300 euros del Ayuntamiento.

El alcalde de Burjassot es el socialista Rafael García desde 2015 y también ocupó la vicepresidencia en la Diputación de Valencia entre 2019 y 2023. Miembro de la Ejecutiva del PSPV-PSOE desde 2021, es uno de los hombres de Ábalos en la Comunidad Valenciana e íntimo amigo de la directora del Instituto de las Mujeres.

Isabel García fue un miembro importante del equipo de Rafa García cuando optó a desbancar a Ximo Puig de la secretaria general del PSPV. Esta candidatura tuvo el aval de Ferraz, impulsada por Ábalos y ratificada por Pedro Sánchez.

Precisamente, el Ayuntamiento de Burjassot, con Rafa García al mando, ha sido uno de los principales clientes de la actual directora del Instituto de las Mujeres y de su esposa.

Contrato de la Generalitat

A pesar de esa pugna con Ximo Puig, la empresa de Isabel García recibió un contrato de la Generalitat por 12.000 euros para gestionar todos los Puntos Violeta durante cinco meses en los festivales musicales que tuvieran lugar en la Comunidad Valenciana.

Esta adjudicación fue dada por la Vicepresidencia de la Generalitat y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, de la que estaba al frente Aitana Mas de Compromís.

Lo más relevante de esta adjudicación directa a Isabel García es que se produjo sólo una semana antes de que se celebraran las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 que ganó el Partido Popular. A través de este contrato, Elig Consultoría se aseguró gestionar todos los Puntos Violetas durante casi medio año en la Comunidad Valenciana.

Otros ayuntamientos valencianos del PSOE que han contratado a la sociedad de Isabel García y Elisabeth García, según ha podido constatar EL ESPAÑOL, son los de Catarroja, Picanya, Burjassot, Moncada, Manises, Sueca, Godella, L'Eliana, Burjassot, Alcàsser, La Vall d'Uixó, Cullera, Alaquàs, Llíria y Foios.

Isabel García fue nombrada directora del Instituto de las Mujeres el 27 de diciembre de 2023. Sumar, Podemos y colectivos trans se mostraron muy críticos con el PSOE y con la ministra de Igualdad por este nombramiento.

Las declaraciones y los comentarios de Isabel García en redes sociales fueron muy criticados por los sectores de la izquierda, ya que aseguran que "alientan la transfobia".

"Las mujeres trans no existen", afirmó en un mensaje en la red social X (antes Twitter). La directora del Instituto de las Mujeres estaba alineada con Carmen Calvo y el sector del PSOE en contra de la Ley Trans de Irene Montero.

Otra frase de García Sánchez que causó polémica fue "no hay lesbianas con pene". Estas palabras provocaron que su nombramiento fuera reprobado públicamente por dirigentes de izquierdas como Irene Montero, Íñigo Errejón o Elizabeth Duval.

Precisamente, varios miembros del PSOE señalan que "fue por la influencia de Carmen Calvo" por lo que Ana Redondo la nombró directora del Instituto de las Mujeres.

García vendió la mayor parte de sus acciones, controlaba el 51% de Elig Consultoría y el 49% de IMBER Consultoría, a su esposa a finales del mes de febrero de 2024. Sin embargo, se mantuvo en el accionariado de las empresas y sus datos de contacto fueron utilizados para presentar las ofertas posteriores de estas sociedades a ayuntamientos del PSOE, como es el caso de San Fernando de Henares (Madrid).

Las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL durante la última semana han provocado un tsunami de declaraciones políticas pidiendo la dimisión de Isabel García o que fuera cesada de forma inmediata por la ministra Ana Redondo.

Sin embargo, quienes la conocen bien afirman que "la dimisión no es una opción". "Isabel sabe mucho del PSOE y ha hecho también muchos favores a altos cargos y empresas afines desde que estaba en la Diputación de Valencia".