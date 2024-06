Alvise llega tarde, aunque avisa. El estudio de EL ESPAÑOL está preparado para una entrevista que no va a dejar indiferente a nadie. Bajo una lluvia de verano, de esas que hacen que el asfalto huela a puro calor, Alvise llega con su jefe de comunicación. Saluda a todo el mundo, te mira a los ojos y pregunta por los nombres.

Se sienta y se estira. Parece que viene a una lucha o simplemente se prepara para bajar al barro. Hoy las entrevistas parecen más un campo de batalla que entrevistas en sí. Alvise se sienta, bebe un trago de agua y comienza.

"A mí la gente me ha votado para eliminar la corrupción" comenta varias veces. Tiene claro su discurso. No tiene miedo, "ni a la muerte". "He estado tantas veces cerca de la muerte que cómo voy a tener miedo a morir por algo que me apasiona". Habla del Gobierno, de la Constitución y critica el estado actual del país.

Alvise viene cargado, cargado de crítica. Apunta y dispara.