Acordamos tutearnos al comienzo de la entrevista. Llega tarde, pero avisa. Es un jueves de junio en medio de una tormenta de verano. Se acerca el ciclón del que todos hablan.

Frente a mí, un muchacho vitriólico con una misión: salvar España. De alguna manera, se siente preso de una responsabilidad épica inescapable, como Batman oteando Gotham (¿o quizá como El Joker, detestando el panorama desde el suelo?).

Su batalla, recuerda, es contra la "partitocracia criminal", contra la corrupción y contra la inseguridad que, a su juicio, provoca la inmigración ilegal, la pederastia y el narcotráfico. Admira a Bukele y a Milei. Quiere montar una macrocárcel al Este de Madrid "en unos terrenos muy bonitos" que no ubicará para que no suban de precio.

Luis Pérez Fernández (Sevilla, 1990), más conocido como Alvise Pérez, es hoy la gran raspa en el ojo de la derecha y de la izquierda institucional española. Se llama a sí mismo "alfabeto académico" (no tiene carrera universitaria, dejó los estudios a los 16 para cuidar a su abuela y por descreimiento prematuro en el sistema) y se ha convertido en el inesperado protagonista de las elecciones europeas.

Más de 800.000 personas le han votado, sin tener aún programa político, y su agrupación de electores Se Acabó La Fiesta se ha hecho con tres escaños. En redes, su gran coto expansible de poder, cocina un millón de fieles que miran con fervor por sus ojos.

Cada día publica las "noticias de verdad" en su canal de Telegram, las que, supuestamente, no publicamos los medios. Con todo ese meneo, el agitador ha acumulado un puñado de procesos judiciales abiertos, la mayoría por difundir bulos y noticias falsas, aunque, como a él le gusta subrayar, no tiene ninguna condena en firme, porque conoce "perfectamente la ley".

En esta conversación se bautiza de forma variadita, incluso desconcertante. Antisistema, pero !de los que no ponen bombas", creyente, defensor de los homosexuales, "enemigo" de Franco, antiabortista con matices y crítico con la inacción del Rey y con la Constitución.

Achaca a la Transición española todos los males que nos perturban hoy. Dice que en sus mítines abraza también a viejos militantes de izquierdas y a inmigrantes legales "que están hasta los cojones de esta situación", no sólo a "hombres jóvenes de derechas que no saben relacionarse con mujeres", como muchos le afean. No debería estar aquí, apunta, sino escribiendo libros. El que le cambió la vida fue Las olas, de Virginia Woolf. Su película favorita, La gran belleza, de Sorrentino.

En el tú a tú resulta obcecado y vehemente, también afable y sorprendentemente sentimental. Su gran arma es la mecha corta.

De vez en cuando, si el tema le escama, se enciende y se le cambia el gesto. Domina el barro y la gresca, pero no está acostumbrado a dar entrevistas sin el cuchillo en la boca (ni enfrente). Vamos a intentarlo esta vez, a ver si nos enteramos, más allá del meme y del exabrupto, de qué cuenta Alvise Pérez.

No sabemos si se acabó la fiesta o si sólo empieza.

Háblame de tus orígenes. Sé que eres el menor de cuatro hermanos, que tienes un hermano guardia civil… y quiero saber todo lo demás.

Lo demás… suelo hablar bastante poco de este tema, porque he tenido un padre extremadamente violento y una madre extremadamente bondadosa. Así que hablo bastante poco de mis orígenes. Pero creo que hablo con mucho conocimiento de causa cuando critico algo, como esa ley que genera una indefensión absoluta en los hombres, que es la Ley Integral de Violencia de Género. Lo más público y notorio es que mi hermano es guardia civil… y tengo dos hermanas que trabajan de cara al público.

Hay una pregunta que siempre hago a mis entrevistados y que ahora no sé si es dolorosa, por lo que acabas de decir, pero, ¿qué tienes tú de tu madre y qué tienes de tu padre? ¿En qué has salido a cada uno de ellos?

Fíjate… mi padre era muy puntilloso y lo considero muy, muy inteligente, pero sin la parte de la absoluta bondad que tiene mi madre. Es irónico, porque mi madre casi que iba a meterse a monja de clausura si no hubiese conocido a mi padre. Es muy bondadosa, muy religiosa. Tiene una inadaptación social grave, que se llama pura bondad. Yo quiero ser lo suficientemente bueno como para poder hacer la bondad sin que terceros se aprovechen de ello.

¿Fue la tuya una casa acomodada u obrera?

Bueno, yo estuve en el IES Nervión, que era un colegio público, gran parte de mi educación. Y otra parte de mi educación, cuando era más joven, primaria y guardería, fue en un concertado que era María Madre de la Iglesia, en Sevilla.

¿Qué héroes tenías en la infancia y cuáles tienes ahora?

Para mí, cuando era un niño pequeño, mi héroe de la infancia era Reyes, un jugador del Sevilla Fútbol Club, de cuando me apasionaba el fútbol. Yo vengo de una familia de militares y siempre me han enseñado que la heroicidad es algo del día a día y que teníamos que admirar a las personas que daban la vida por España.

Se hablaba mucho en mi casa de las víctimas de ETA, se hablaba de los guardias civiles que asesinaban y para mí, cuando poníamos la tele y veíamos la cara de un guardia civil que habían matado, para mí ese tío era un héroe. Y lo sigue siendo.

¿Y ahora a quién admiras?

A día de hoy, con mis diferencias, que las puedo tener, a Nayib Bukele, que está mucho en boca de todos.

Hablemos de héroes de ficción. ¿Qué opinas de obras como 'El Padrino', 'V de Vendetta', 'Robin Hood'… o el Joker? Los antisistema. ¿Te identificas con alguno de ellos?

A ver, valga la redundancia sí, pero intento tener mucho cuidado a la hora de responder, porque si digo que hay cosas de V de Vendetta que me gustan, mañana saldrá Prisa a decir "Alvise Pérez quiere poner una bomba en el Parlamento", pero no, ¡no!, no es eso lo que quiero hacer (ríe).

Pero es verdad que todas aquellas personas que son los Davids versus los Goliats, todas aquellas personas que en una Alemania nazi no estarían levantando el brazo y adorando a Hitler, sino que estarían ayudando a minorías a salvar su vida… todas aquellas personas que luchan contra un sistema que consideran injusto (y yo considero que la partitocracia criminal de este país es absolutamente injusta) merecen siempre mi simpatía.

El Joker recuerda a tu electorado: hombre, joven, enfadado… que se siente expulsado del sistema y tiene ganas de ponerlo todo a arder.

Niego la mayor. Niego que mi votante mayoritario sea un hombre de derechas… ¿cómo decían en La Sexta el otro día? "Hombres que no saben relacionarse con las mujeres". Están intentando hacer una caricatura de las personas que me votan.

Es un voto muy masculinizado. Creo que el CIS dijo que era un 78% de votantes hombres.

Bueno, y el CIS dice hoy también que sólo me vota el 1,5% y que me he hundido de repente, en apenas dos semanas, porque don Pedro Sánchez Castejón, el líder, nuestro querido amo y señor, acaba de descubrir que no me vota sólo gente de derechas, que me vota gente de izquierdas, gente desideologizada y gente de la abstención. Y si me vota tante gente y tenemos tres años de campaña… a lo mejor hacemos que pierda el Gobierno.

Ayer contaba Cristina Seguí en redes que has interpuesto una querella por extorsión en los juzgados de Madrid, porque un medio de comunicación ha amenazado con publicar "fotos íntimas" tuyas y "extraídas ilegalmente" de tu teléfono móvil. Parece ser que sales desnudo.

¿Crees que la publicación de estas fotos te afectaría electoralmente? ¿Te preocupa la intromisión en tu vida privada? De alguna manera, tus seguidores y tú habéis entrado en la vida privada de personas como Ábalos. No sé si ahora que eres más famoso te inquieta que suceda lo mismo contigo.

Mira, a mí me han intentado extorsionar tantas veces de todo… yo ya no le tengo miedo ninguno al ridículo público. Que publiquen lo que quieran. Me amenazaron con publicar esa imagen hace meses y la hice pública yo censurada en mis redes, para mandar un mensaje: "Podéis sacar de mí lo que os salga de los cojones, yo tengo una lucha muy clara y voy a ir a por eso".

¿No tienes nada que ocultar?

Ocultar… tengo algo que se llama intimidad. En todo caso, yo tampoco siento que haya extorsionado a nadie, entre otras cosas porque conozco perfectamente bien el Código Penal, por eso nunca he perdido un solo juicio en mi vida en firme. El Tribunal Supremo así lo atestigua. Y por eso puedo decir y afirmar que no me arrepiento en absoluto de ir a lo que se considera la intimidad de los políticos. Insisto, estás hablando con una persona que acaba de entrar en política y que tiene 34 años…

Exacto. Ahora te toca a ti.

Pero yo te estoy hablando de un ministro, por ejemplo, que decía que le estaban acosando y yendo contra su intimidad por publicar imágenes de cómo visitaba seis paraísos fiscales. Alguien que se ha constatado y demostrado que está implicado en un acto de corrupción como es el caso Koldo. Hombre, las diferencias duelen.

Te has preguntado en voz alta "¿para qué cojones sirve el Rey?". ¿Ya has encontrado la respuesta sobre la utilidad del rey Felipe? ¿O piensas, como los manifestantes de Ferraz, que "Sánchez y el Borbón, la misma mierda son"?

No, hombre, Dios me libre de usar esos términos con nuestro monarca…

De "para qué cojones sirve el Rey" a "la misma mierda son" hay un café.

Yo no estoy atacándolo personalmente a él, estoy atacando una inacción que considero que no es justificable. Nunca jamás insultaría a Su Majestad, jamás, en ningún caso le atacaría personalmente.

Pero sí es cierto, bien es verdad, que cuando veo una serie de disfunciones… ¿para qué sirve el Rey principalmente? Te lo voy a responder. Para que los partidos políticos no elijan al jefe de Estado.

Forma parte del problema para ti.

Don Felipe VI es lo menos malo que podemos tener. Es un tío, además, muy educado. O sea, ¿quién no querría tener a Felipe VI de político, si tiene una educación que no vemos en ninguno de los demás? ¿Con quién te quedas, con un Óscar Puente o con un Felipe VI? Me quedo mil millones de veces con Felipe…

Pero hay una derecha, o una extrema derecha, que rechaza al Rey porque lo ve demasiado progresista e incluso culpan a Letizia por este tono más aperturista que se le está dando a la Casa Real.

Yo considero que estoy legitimado, no ya como eurodiputado, sino como ciudadano: tengo mi derecho fundamental a dar mi opinión sobre lo que es la formulación del Estado. Y opino y pienso que el Rey, en cuya naturaleza está defender el marco constitucional, no tendría que haber firmado [la ley de Amnistía]… "Es que no tiene otra cosa que hacer", dicen; pues a ver, entonces ponemos un notario y ya está.

Si no tienes otra opción que firmar todo lo que te da el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, independientemente de su inconstitucionalidad… pues ponemos un notario y ya está. Si sólo sirve para eso, ¿para qué queremos al Rey? Lo vuelvo a decir: yo creo que lo que tenía que haber hecho es no firmar, convocar elecciones, y si vuelve a salir Pedro Sánchez, pues entonces que abdique, que creo que es lo que habría hecho su padre.

¿Y Letizia?

Yo he sido bastante crítico con Letizia por unas informaciones que dimos, absolutamente contrastadas…

¿La culpas a ella de la deriva progresista de la Casa Real?

Bueno, la culpo a ella de haber justificado la Ley de Amnistía diciendo que había que destensar las relaciones con Cataluña. Bien: nunca ha negado que esas afirmaciones fueran ciertas y yo la critiqué por eso.

¿Qué le dirías a la princesa Leonor si te la encuentras una noche en Cats?

(Ríe) Que si… Bueno, dudo… porque no suelo salir de discotecas nunca…

¿Que si se toma una copa?

Que si bebe ron o whisky, que la invito a una copa, sólo faltaría.

¿Preguntarías a los españoles si quieren monarquía o república?

Siempre. Yo quiero que los españoles decidan libremente qué tipo de Estado quieren.

Ya que has mencionado a Franco. ¿Qué te parece Franco como personaje histórico? ¿Cómo de bien te cae?

Bueno, es que no lo conozco a nivel personal (ríe). A nivel político, si esa es la pregunta, yo soy un demócrata, y no me gusta ningún tipo de dictadura, y, a diferencia de cierta izquierda, no justifico la [dictadura] de derechas.

Francisco Franco tenía unas ideas que a mí me parecen contrarias a los fundamentos de los derechos civiles y por lo tanto, si hoy Franco estuviera vivo, es más que plausible que fuera mi enemigo, porque creo en la democracia.

Hablaste de permitir que los guardias civiles disparasen contra los traficantes de droga. Dijiste, literalmente: "pam, pam, narco, pa’ que llore mi madre, que llore la tuya". Fue en Colón. Y disparaste al aire con la mano. Quería preguntarte si estás a favor de las armas y bajo qué premisas. ¿Crees que los españoles deberían tener armas en su casa para defenderse?

Yo estoy a favor de que si ahora mismo entra un hombre con un arma e intenta pegarte un tiro, si yo tengo un arma, le disparo, le pego un tiro para proteger y defender tu vida. Y si lo pienso sobre mí mismo, qué no voy a pensar de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Tengo el ejemplo con mi hermano.

Yo lo llevaba a lo civil.

Claro, me has hecho una pregunta en base a lo que dije sobre el tema de Barbate para luego llevarme a lo civil, pero está incluido en la pregunta responderte ambas. Uno: obviamente yo no quiero que unos narcotraficantes con 5 o 10 kilos de cocaína y dos armas semiautomáticas hagan que la Guardia Civil arriesgue su vida… y vuelvo a repetirlo, narco, pa’ que llore mi madre, que llore la tuya.

"No es una barbaridad decir que a los asesinos y criminales hay que dispararles si se considera necesario hacerlo"

Pero es que no sabemos si son narcos hasta que les disparamos, ¿no? Es una especie de juicio rápido.

No hay género de duda cuando un guardia civil dispara a alguien, pero es que ahora mismo tienen miedo de disparar a cualquier cosa porque luego le abren un expediente o le mandan a casa. Si tú tienes a una persona que es un criminal, que se está resistiendo a la autoridad y que está armado, tienes que dispararle… o bueno, o con táser, pero de alguna forma, tienes que neutralizar esa amenaza.

No es una barbaridad decir que a los asesinos y criminales hay que dispararles si se considera necesario hacerlo. Lo que ocurre es que nos ha infectado el buenismo.

¿Qué hay del tema de la casa, de la protección de la propiedad privada?

Mira, el discurso en el cual felicité a todos los españoles que me votaron por lograr tres escaños, se lo dediqué a Pepe Lomas. ¿Por qué? Porque me parece una barbaridad que cualquiera de nosotros pueda estar en nuestra casa, que entre un hombre armado a las dos y media con más de 40 antecedentes penales y que si tú le disparas para proteger a tu familia vayas a prisión. Si entras armado a mi casa e intentas hacerle daño a mi familia, yo tengo que tener la capacidad de defenderme.

Hablemos de la macrocárcel que quieres montar a las afueras de Madrid.

Al Este.

¿Dónde?

Hay unos terrenitos preciosos, pero no quiero decir dónde están para que no se pongan luego más caros.

¿Cuánto puede costar su creación? ¿Cuánto invertirías y cómo se puede mantener esa densidad de presos y a la vez bajar los impuestos?

Bueno, por menos de 65 millones de euros tenemos todo el macrocomplejo, pero dependerá evidentemente de lo que los expertos nos digan. Es básicamente el símbolo de lo que queremos que sea España, y es un país donde queremos que se recupere la riqueza a través de la seguridad. Como lo que pasa en El Salvador, por ejemplo, o lo que quiere hacer Milei en Argentina.

No te voy a poner el ejemplo de Barcelona, te voy a poner el ejemplo de Madrid: no puedes ir por Lavapiés más tarde de las 20:00 horas porque hay grupos organizados de personas que te pegan una paliza, te roban el teléfono móvil, y si ven a una mujer andando sola por la calle, la sexualizan e intentan agredirla sexualmente.

Amigos míos homosexuales no pueden ir más tarde de las 19:00 paseando porque les gritan "maricón", les insultan… porque son homófobos, porque son gente homófoba que odia a los homosexuales, que los desprecian. Obviamente no quiero eso para mi país. Quiero un país seguro.

Has dicho que encarcelarías a Sánchez, a Bono y a Felipe González. Te quería preguntar qué más personajes relevantes de la política, de la empresa, de la televisión, o, en fin, de la cultura española, se encontrarían en esa macrocárcel.

Aplicando la ley, ¿eh?, todo eso con el Código Penal. No es que no haya leyes, sino que no se aplican. Felipe González, el primero. Bono, que robó secretos de Estado para disfrutar de sus millones de euros de mordidas ilegales con las navieras de Hugo Chávez… eso es público y notorio, es como el tema de Pujol. El señor Pujol, que defraudó más de 3.000 millones de euros, se va a morir siendo anciano en su casa con su mujer, y eso nadie se lo pregunta.

¿También lo quieres meter en la cárcel, con la edad que tiene?

Defraudó más de 3.000 millones de euros. ¿Sabes cuántos hospitales se pueden construir con 3.000 millones de euros? ¿Cuántos? ¿Cuántos chalecos antibalas para mi hermano, para la Guardia Civil y para la Policía Nacional que mueren por no tener recursos suficientes? ¿Por qué no va el señor Pujol a prisión? Porque cerró un acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia. Por la cantidad de cuentas bancarias que tenía junto al Rey emérito. Yo aplicaría la ley. No es que sea un tirano que digas "tú, no me gustas, a la cárcel". Yo no soy un tirano, Dios me libre.

Quieres el regreso de los trabajos forzados en las cárceles. ¿Qué diferencia hay entre eso y la esclavitud?

Bueno, no tiene nada que ver.

Una vez que abrimos las compuertas…

No, a ver: yo creo que todo el mundo nace con derechos fundamentales, por eso se llaman así, pero luego, según tus acciones, los pierdes.

¿Son como la dignidad humana, que se menoscaba…?

Te pongo un ejemplo: el hombre que hace unos meses penetró analmente a un bebé de 22 meses está en prisión. Y es un hombre que no tiene dinero, que no tiene ni un solo euro para poder pagar a ese bebé cuando crezca una indemnización. O el asesino de Marta del Castillo, o el de Diana Quer, o todas esas personas que no tienen dinero para pagar las multas, para aliviar el dolor de sus víctimas, que están en cárceles y a veces con televisión, muchas veces con piscina, con gimnasio, llevando una vida que yo llamo "vida de lujo carcelaria"… ¿Qué quiero yo? Modificar la Constitución Española e implementar esos trabajos forzados, porque si no quieres hacer trabajos forzados para compensar el dolor de las víctimas, no vas a tener ni un solo permiso penitenciario. No vas a tener el tercer grado nunca, no vas a salir en libertad.

¿Hasta dónde llega eso? Quiero decir: ¿estás a favor de la pena de muerte?

Yo creo que la vida pertenece única y exclusivamente a Dios, y que los hombres no tenemos la capacidad para arrebatarle la vida a nadie, aunque lo deseara, porque yo soy humano y cuando veo un violador de bebés, lo que deseo es que se muera.

Pero la ley es la razón desprovista de pasión.

Ese es el tema. Por eso te digo que evidentemente yo no los asesinaría, aunque es mi deseo, mi deseo humano. Yo desearía que se murieran, pero propongo algo mucho más generoso, que es trabajos forzados en una prisión.

¿Cuánto te gusta la Constitución, del 1 al 10? Más allá de la broma: a veces te refieres a ella como a un marco fundamental, como contra la amnistía, pero luego hablas de intervenirla, como cuando te refieres a modificarla para incluir los trabajos forzados en cárceles. ¿Qué cosas cambiarías de la Constitución, hasta qué punto te parece un texto sagrado… o no sagrado?

Te explico el matiz. Yo defiendo la Constitución porque es la ley vigente y la ley vigente hay que cumplirla, pero también quiero reformarla.

¿Cuánto?

Pues muchísimo, muchísimo. Por ejemplo: a mí no se me permitiría implantar trabajos forzados a asesinos, violadores y pederastas si no cambio la Constitución. ¿Por qué los trabajos forzados están prohibidos? Tendrían que hacerse voluntariamente, cotizando a la Seguridad Social… (ríe).

Tienen más derechos laborales los criminales de este país que los propios trabajadores que están en un trabajo precario de mierda. Están trabajando para ser pobres, porque no se pueden permitir ni una vivienda digna.

Defiendes la independencia de poderes, pero luego no parece que estés muy contento con la judicatura actual. Por lo menos, sospechas de ella. Me ha recordado a la visión de la izquierda radical, que a veces hablaba de limpiar la carrera judicial porque decía que tenía restos de franquismo. Eso se ha dicho durante años, sobre todo después del 15-M.

¿Cuál es tu visión de la Justicia cuando dices "le doy a tal jueza 24 horas" o cuando hablas de encarcelar a jueces por "errores graves"? ¿Es eso compatible con la independencia de poderes?

Es completamente compatible. Porque lo que yo critico de la Justicia es fruto de lo que critico del sistema político, que es la partitocracia. ¿Qué respeto me da a mí el Tribunal Constitucional si está politizado por el Partido Popular antaño o por el Socialista ahora?

Una Constitución que no se hace respetar por los magistrados que la interpretan, en fin, me hace sospechar mucho de esa judicatura. Yo he publicado audios de jueces, de fiscales, de magistrados de la Audiencia Nacional repartiendo mordidas. Eso está descargable en Telegram, lo puedes consultar. Y más que voy a publicar. Te pongo otro ejemplo de comisarios corruptos de la Policía que han grabado en secreto a cientos de jueces y de altos cargos de la judicatura, ¿por qué eso no ha salido en ningún lado? Porque la mayoría no ha salido. ¿Por qué el CNI considera que eso tiene que estar cifrado…? "Por interés nacional".

¿Qué relación tienes tú con los servicios de Inteligencia?

¿Directa? Ninguna. Es como si me preguntas qué relación tengo con los servicios de camareros de Madrid… pues tampoco, ninguna.

Hombre, no parece que sea lo mismo.

En realidad sí, porque son fuentes de información.

En tus noticias "de verdad" sacas a veces informaciones de periódicos. Hoy mismo tu noticia de apertura era nuestra.

¿Ah, sí?

Hombre, por favor.

¿Cuál?

Ahora te la enseño exactamente. [Era: Koldo se reunió con José Blanco al menos ocho veces para "resolver problemas de empresas].

Es que somos un equipo, y claro…

Hay por tu parte una duda radical hacia los medios, pero de repente te sirves de ellos.

Me pasa exactamente lo mismo.

Te quería preguntar qué relación tienes con Dios. ¿Le hablas? ¿Te contesta?

Oye, pero qué pasivo-agresivo más curioso.

No, para nada. Era con todo el respeto.

Me ha hecho gracia. Son temas muy dispares.

Justamente no soy sospechosa de reírme de ningún tema religioso.

No lo digo por eso, lo digo porque son temas muy dispares, y tan juntos, me llama la atención porque tengo que cambiar de archivo… espérate, ahora me hablas de espiritualidad, y la espiritualidad me hace ser mucho más sensible en mis respuestas. Y más empático.

Perfecto. Sólo voy un poco rápido por el tiempo que tenemos.

Dios me da la soltura y la paz necesaria para saber qué es lo importante y qué no en esta vida. No es importante lo que piensa la gente de ti. Lo importante no son las conclusiones prejuiciosas que puedan tener personas que ni te conocen, sino tu clan, tu gente querida y tu propia espiritualidad. Eso me ayuda mucho. Hay una cita en la Biblia que dice que lo verdaderamente difícil en este mundo no es ser bueno o malo, sino ser justo. Y a mí eso a veces me cuesta…

En nombre de la Justicia se han hecho algunas cosas… que cuidado ahí.

Claro, claro, pero eso depende de cada uno. Yo tengo diatribas morales constantemente, o sea: tengo que presionar a un político que tiene un bebé de tres meses y se acaba de casar diciéndole: "Sé lo que has hecho, voy a ir a la Policía, me vas a dar información"… No es fácil, mi vida no es fácil. Es que yo no tendría que ser diputado. Yo no tendría que estar aquí, de entrada.

¿Te sientes culpable a veces? ¿Te toca la culpa cristiana?

A mí no me gusta hacer muchas de las cosas que hago y me genera mucha toxicidad mental. A veces soy extremadamente duro con la gente, muy duro, pero luego veo lo que han hecho y el daño que han hecho a terceros… e intento ver el punto mayor del asunto, que es el bienestar de la gente que quiero en un país que no quiero que se convierta en un vertedero. Y por eso me lo justifico, pero tengo diatribas morales cada día.

¿Crees que Dios está contigo? ¿Qué quieres decir cuando dices una frase como "si el pueblo me deja y Dios quiere" para referirte a una propuesta política?

Yo digo siempre: "perseverancia, fuerza y fe". Pero claro, obviamente todos los días me voy a la cama diciendo en qué me he equivocado y qué podría haber hecho mejor. ¿He sido ofensivo con esta persona o esta otra? ¿La hemos destrozado? ¿Se merecía tal grado de destrozo por lo que ha hecho? Yo tengo esos debate conmigo mismo.

Pasemos al bloque de políticas sociales. Hablabas de la defensa de homosexuales en ciertas calles, a ciertas horas, por ciertos grupos de extranjeros. Más allá de esta idea antihomófoba, que me parece honorable, ¿estás a favor del matrimonio homosexual?

Yo he asistido a bodas, a matrimonios homosexuales. Uno de mis mejores amigos se casó con…

No es lo mismo asistir que estar a favor.

Fíjate, me pillas en un compromiso… yo tengo mi visión y obviamente soy un enorme defensor de los derechos civiles. Elegir tu orientación sexual me parece uno de los derechos más básicos que pueden existir.

Yo no entiendo a ningún partido que se ponga a criticar a los homosexuales como si fueran enfermos que hubiera que curar: me parece una barbaridad. Dicho lo cual, si me preguntas por otro tipo de políticas, como por ejemplo, la adopción de niños por parte de homosexuales, yo tengo mis dudas, mi diatriba moral por razón de fe, básicamente…

Hay un tema muy importante que nos preocupa a todos. Es el de la vivienda. ¿Tú vives de alquiler o tienes casa propia?

No, yo vivo de alquiler.

¿Y cuánto pagas? Ya sabes que los políticos lo están contando, no puedes ser tú menos.

Yo pago 1.800 euros de alquiler, y es una pasta. Lo pago yo solo. Pero vivo muy cerca de los sitios en los que tengo que reunirme y no tengo tiempo para salir del centro de Madrid para las reuniones que tengo con jueces, con políticos, con funcionarios del Estado...

No te lo habrá dejado nadie, ¿no? Como a Ayuso…

No, no, me lo pago yo. La cuestión de todo esto es que está constantemente de obras y de reformas, por eso es más barato, porque hay ruidos a cualquier hora del día.

Cuál sería tu propuesta habitacional o si estarías dispuesto a intervenir el mercado y a poner una techo en el precio de las casas. Porque desde luego el tema es preocupante pero a la vez entiendo que crees en el libre mercado. ¿No?

Bueno, es que yo creo que no hay un libre mercado de la vivienda y que por eso estamos teniendo los problemas que estamos teniendo, incluyendo la vivienda turística. Ahora mismo, y aquí podremos coincidir, hay zulos de 30 metros cuadrados por casi mil euros en Madrid. Mi casilla es primero identificar el problema: cuánto cuestan las licencias urbanísticas, que es el principal foco de corrupción de este país.

El sistema de vivienda está absolutamente intervenido por la partitocracia que se alimenta y se financia precisamente del encarecimiento de los terrenos, etc, etc. Yo lo que haría, básicamente, es crear zonas de cero IBI, por ejemplo, de exclusión de impuestos, donde poder construir viviendas a precio de coste y luego se abran al mercado libre. Así lo haces con 30.000 o 40.000 viviendas y efectivamente bajas el precio.

Volviendo al tema de tu casa. ¿Por qué dicen tus denunciantes, como Carmena, que estás 'ilocalizable” y que por eso no te llegan los papelitos? ¿Dónde te metes?

Cuando me imputó la Audiencia Nacional un delito de revelación de secretos oficiales del Estado (algo bastante irónico porque por un lado dicen que son bulos y por otro que son secretos de Estado, o sea, o teta o sopa porque las dos no caben en la boca) estuve absolutamente localizable con dos bufetes de abogados trabajando de forma constante.

Lo estoy, lo que ocurre es que recibo una serie de amenazas de muerte muy bestias cada día, porque claro, he publicado narcopisos de traficantes de droga rumanos muy peligrosos, algunos con condena por asesinato, es que he publicado los vehículos donde se movían y movían la cocaína y todos los estupefacientes. Tengo gente que me quiere matar.

El tema de la escolta…

Otra manipulación que me han hecho.

He leído tu aclaración, tu respuesta: la escolta no te viene como eurodiputado, sino desde Interior por ser líder de un movimiento y por considerar que tienes "un riesgo muy alto de atentado contra tu vida".

Primero: el tema de que no puedo ser notificado es mentira, he tenido 50.000 juicios y he sido notificado en todos, ¿en cuáles no he sido notificado? En los que ha habido errores inexplicables por parte de la Administración de la Justicia para notificarme, que es algo que no digo yo, lo dice el Tribunal Supremo cuando a mí se me condena sin notificación ni abogado en el tema de Ábalos. Y luego el Supremo me da la razón y me dice que ha habido tres errores absolutamente inexplicables. Ese juicio es nulo. Si el juicio es nulo, significa que yo tengo razón.

O sea, que si Carmena te busca en tu casa, te encontrará.

Es que esa sentencia de Carmena está recurrida al Tribunal Supremo. Veremos quién gana. La pregunta es por qué cuando se me denuncia por algo, eso sale en todos los medios, EL ESPAÑOL incluido, y cuando yo gano esas sentencias en firme, no sale en ningún sitio. EL ESPAÑOL incluido.

Esta casa, por ponerte un ejemplo, publicó cuando Ana Pastor se querelló, cuando yo le he ganado en el Supremo EL ESPAÑOL no lo ha publicado. Igual con Óscar Puente. ¿Alguien en EL ESPAÑOL ha publicado cuando le he ganado las cinco querellas en firme? No.

Sube al séptimo, a la zona de quejas.

Bueno, pues ¡Pedro J., Pedro J.! [Mirando hacia arriba, porque estamos en la planta cero y la redacción en la séptima]. A ver si me escucha, ¡don Pedro J…!

Yo no soy su mánager, ¿sabes?

¡Don Pedro J…! ¿Por qué usted publica cuando me denuncian y nunca cuando gano en los Tribunales? [dirigiéndose al techo].

Parece que le estás hablando a Dios, mira, fíjate. Hacia arriba.

Claro. Bueno. A Dios. Si fuera por su ego… (sonríe).

Oye, respétame al jefe.

Ese hombre no me respeta cuando publica mis denuncias, pero no mis victorias judiciales, ahí no está haciendo periodismo.

Creo que te estamos respetando con esta entrevista.

En una entrevista no se me respeta, se me permite hablar y defenderme.

Como debe ser. Eso es una entrevista, estamos de acuerdo.

Pero no tengo que agradecer a EL ESPAÑOL…

No, hombre, por favor, no pretendía que me regalaras nada después de este encuentro.

Vale, vale. Es más, al contrario, pero igualmente, y aunque no tengo por qué, os lo agradezco porque me permitís, después de 5 años donde se han publicado fake news contra mí en EL ESPAÑOL poder defenderme.

Insisto, no quiero regalos… sería cohecho y tráfico de influencias y sabes que a mí eso no me gusta en absoluto.

(Ríe). Ya. A mí tampoco.

Hablábamos del alto riesgo de atentado contra tu vida. ¿Tienes miedo?

No tengo miedo a nada, ni a morir. Si no, no me dedicaría a esto.

¿Ni a morir? ¿Morirías por esta causa?

Yo es que he estado cerca de la muerte tantas veces que no me da miedo morir en absoluto. Yo lo que no quiero es pasar por la vida como una maleta.

¿Acudes a algún psicólogo o has tenido que tomar pastillas, no sé, para la ansiedad?

Pese a los intereses del Estado por ahondar y violar la confidencialidad de la información médica de los españoles durante la pandemia (donde se nos exigía decirle a la gente que estábamos vacunados o no), pese a eso, te voy a responder que no acudo al psicólogo ni me medico de ninguna manera.

¿Te asusta la violencia de algunos de tus seguidores? Hablan de cosas muy chungas, como de disparar a Sánchez, de matarle, de contratar a un sicario albanokosovar y de poner de su bolsillo 200 euros… que dices tú: joder, qué baratos salen los sicarios en España, ¿o qué pasa? ¿Cómo gestionas la ira de los tuyos?

Bueno, es que yo no sé si eso son periodistas de El País o de El Mundo o de EL ESPAÑOL. Es que a lo mejor podrías ser tú en tu tiempo libre.

¿Te imaginas que me dedico yo a eso? Estoy muy ocupada.

Es que yo no lo sé, porque son 3,6 millones de mensajes a la semana y esos son cuatro o cinco perdidos en un mar inmenso de mensajes que no son así. Pero ese 0,01% curiosamente lo ven los reporteros que tienen que hacer noticias sobre eso. Es curioso eso, ¿verdad?

Oye, ¿tú tienes ira?

Yo soy un tipo pasional, y hay veces que cuando veo ciertas cosas, me enfado. Evidentemente, habrás visto que cuando hablo de ciertas cosas, me enfado.

¿Cómo gestionas esa ira? ¿Meditación, deporte?

No, me da cada vez más motivación para poder hacer bien mi trabajo. Si yo veo que hay un tipo que ha, insisto, pegado una paliza a dos homosexuales, y tengo una captura de la mitad de su cara, pues no me voy a la cama hasta que no tenga la vía para poder ver quién coño es este tipo. Y si tengo que hablar con Policía, o "Oye, esta tienda, ¿me dejas tus cámaras?"…

Sientes una gran responsabilidad.

La responsabilidad… es que claro, yo no debería existir, porque al final yo hago algo que se puede llamar ser un poco justiciero, pero para eso están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ¿qué puto sentido tiene que yo haga lo que hago?

Yo no tendría que dedicarme a esto, yo tendría que dedicarme a la asesoría, a la comunicación y a escribir libros, que es lo que me encanta. A mí no me gusta en absoluto dedicarme a lo que me dedico, porque me genera mucho estrés, pero le he encontrado la pasión a hacerlo, porque si no sería impensable que yo pudiera hacerlo.