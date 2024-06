¿Qué le ha pasado a Pedro Sánchez? Aparece con Begoña Gómez y una gran herida en el brazo derecho

Los asistentes al mitin que ha ofrecido Pedro Sánchez este miércoles en Benalmádena (Málaga) se han quedado sorprendidos al ver la gran herida que luce el presidente en el brazo derecho. "¿Qué le ha pasado?" Hemos preguntado desde EL ESPAÑOL. Pero las fuentes socialistas consultadas no han sabido dar respuesta: "No lo sé. He pedido información ahora porque se lo vi en Gijón".

Efectivamente, el secretario general del PSOE ya lucía el lunes la herida durante el mitin que ofreció en el norte de España. Y este miércoles la ha vuelto a mostrar, pero esta vez lo ha hecho acompañado de su mujer, Begoña Gómez, en un acto en el que ha hablado a los presentes "desde el corazón".

Una puesta escena inesperada y sorpresiva con la que Sánchez ha demostrado su intención de avanzar al ataque en este asunto judicial en el que su mujer ha sido citada a declarar como investigada por el juez Juan Carlos Peinado. Una estrategia en la que parece contar, de inicio, con el apoyo de la militancia.

"Voy a hablaros desde el corazón", ha dicho el presidente del Gobierno a los asistentes al mitin de Benalmádena. Y bien que lo ha hecho, porque sus primeras palabras han sido para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido su familia en los momentos "más difíciles" de los últimos meses "ante los ataques de la ultraderecha".

En una línea de pensamiento parecida se ha pronunciado la candidata socialista a las elecciones europeas, Teresa Ribera, quien ha asegurado que el PSOE es el "único partido capaz de frenar al odio, a la ultraderecha, a la regresión que defienden sin ningún pudor".

Sánchez ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de izquierdas, progresistas y "zurdos" para que acudan a votar el domingo en las elecciones europeas y así ganar a los bulos de la "máquina del fango" que achaca a PP y Vox.

El presidente del Gobierno ha defendido una vez más el honor de su mujer y ha vuelto a reiterar su intención de seguir al frente del Gobierno durante los tres años y medio que quedan de legislatura para desplegar políticas socialistas "mal que le pese" a la derecha y la ultraderecha políticas. Sin hacer referencia a su herida del brazo derecho.