Sánchez hace campaña "de corazón": va con Begoña Gómez a su primer mitin tras la citación del juez

Hay gestos que valen más que mil palabras. Y el protagonizado este miércoles por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y su esposa, Begoña Gómez, es uno de ellos. Juntos, cogidos de la mano, sentados en la primera fila del mitin que el secretario general del PSOE ha encabezado en el municipio malagueño de Benalmádena.

La fotografía podría ser una más del matrimonio, salvo porque la misma se ha tomado un día después de que Gómez haya sido citada a declarar como investigada por el juez Juan Carlos Peinado. Y un día después de que Sánchez enviase su segunda carta a la ciudadanía en defensa de su mujer.

Una escena inesperada y sorpresiva con la que Sánchez ha demostrado su intención de, lejos de plegar velas o esconderse, avanzar al ataque en este asunto judicial. Una estrategia en la que parece contar, de inicio, con el apoyo de la militancia.

O al menos de la que se ha dado cita en la tarde de este miércoles en la provincia de Málaga. Varios cientos de personas que durante el acto han gritado el nombre de Begoña. Uno de ellos, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, quien no sólo ha dado las gracias a Begoña por estar en el acto, sino que ha valorado la unidad del matrimonio: "dais una lección a esos de las paladas de fango".

Este es el contexto en el que ha discurrido uno de los últimos actos de la campaña de las Elecciones Europeas del próximo 9 de junio, en el que Sánchez ha arropado a la candidata socialista a los comicios, Teresa Ribera.

"Voy a hablaros desde el corazón", ha anticipado a los presentes en el acto. Y bien que lo ha hecho porque sus primeras palabras han sido para agradecer las muestras de apoyo recibidas por su familia en los momentos "más difíciles" de los últimos meses ante los ataques de "internacional ultraderechista".

En todos sus mensajes, Sanchez se ha referido a Abascal y a Feijóo como un todo, como si se tratase de un matrimonio político. "Hay un hilo de unión entre ambos, las asociaciones ultraderechistas y la máquina del fango", ha afirmado, subrayando que el "único objetivo" de esta alianza es "derrotar", "derribar" y "derrocar" al Gobierno.

Ir a votar de forma "masiva"

El secretario general ha apelado a los votantes socialistas, "a los zurdos y zurdas", a acudir el domingo a las urnas de forma “masiva”. Porque el 9 J, ha asegurado, "o se está con Milei, con Netanyahu, con Abascal, con Feijóo, con Aznar o se está con el lado bueno de la historia", en clara alusión al PSOE y al Gobierno que lidera. "O estamos con la paz en Palestina y Ucrania o con Netanyahu; o se está con la convivencia o con Aznar; o se está con el juego limpio en política o con Feijóo", ha remarcado.

Durante su intervención ha mandado un "profundo abrazo al pueblo argentino" y ha aludido a Milei como "este personaje", censurando que hablase de la política social como una "aberración".

Incluso, ha ironizado con la posibilidad de que Feijóo se "plantee una moción de censura con Puigdemont y Abascal". "Eso es como hacer un gazpacho con cebolla y con ajo, están desesperados", ha señalado.

Para Sánchez, España afronta actualmente un "desafío" en términos democráticos, extensible a otras grandes democracias internacionales como Estados Unidos, donde previsiblemente va a haber un candidato "condenado por soborno". Por ello, ha advertido: "ponen en marcha la máquina del fango para tratar de imponer su agenda reaccionaria; esa máquina de fango se basa en bulos, la democracia se fundamenta en votos".

En una línea de pensamiento parecida se ha pronunciado la candidata socialista a las Elecciones Europeas, Teresa Ribera, quien ha asegurado que el PSOE es el "único partido capaz de frenar al odio, a la ultraderecha, a la regresión de defienden sin ningún pudor".

"No pasarán", ha defendido Ribera, en referencia al avance de la ultraderecha en Europa. Citando los ejemplos de la Italia de Meloni o la Hungría de Orban, ha advertido de que "no hay que menospreciar lo que está pasando". Y dirigiéndose a Begoña Gómez, ha afirmado: "hay que decir alto y claro que no pasarán frente al barro, la miseria y lo burdo que estamos viendo que ocurre en nuestro país, frente a este acoso permanente tolerado por algunos".