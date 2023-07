Adiós de Pablo Echenique a la política institucional: del "me levanto y me voy" a sus cánticos 'picantes'

Pablo Iglesias, exvicepresidente de Gobierno y fundador de Unidas Podemos, escribía este miércoles unas líneas de apoyo a su compañero y amigo Pablo Echenique: "Hoy vuelves a tu puesto de trabajo. Podrías haber cuidado tu imagen; ahora eso se lleva mucho. Lo tenías fácil, pero decidiste ser el más valiente y generoso a la hora de enfrentar al adversario, sabiendo que te iban a crucificar los medios", decía.

"Te ganaste un veto por haber sido el más entregado en todos los combates. Algunos despreciarán tu brutal inteligencia y dirán que un político debe protegerse, pero tú nunca has sido un político; tu siempre has sido un militante", describía, añadiendo: "Hay más dignidad y heroicidad en tus 40 kilos y en tus dedos frágiles manejando una silla que en todos los políticos cínicos y sonrientes que progresan y flotan como corchos porque se saben esconder durante los combates. Te admiro y te quiero, camarada. Una vez más, ante ti, rodilla en tierra".

Lo anotaba con el enlace de la última intervención del físico: "Se acaba mi viaje. En unos días solicitaré volver al servicio activo en el CSIC para continuar con mi trabajo como científico. Estoy orgulloso de decir algunas verdades desde la tribuna del Congreso y orgulloso de haber hecho mucho ruido estos años porque sé que frente al discurso de extremo centro el ruido es la única manera que tenemos los de abajo para que se nos escuche y podamos conseguir derechos", ha expresado.

Mi despedida del Congreso de los Diputados.



Que nadie os diga que no se puede.

Echenique, portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, ha transitado por diferentes puestos de esta formación después de unirse en 2014, desde su creación. Antes, de hecho, estuvo brevemente en Ciudadanos. Nacido hace 44 años en Rosario, la ciudad argentina, se mudó de pequeño a Zaragoza. Allí se licenció en Ciencias Físicas y desarrolló una carrera en la universidad o, más tarde, en el CSIC, donde ahora vuelve.

Durante el periodo en el que ha encadenado responsabilidades en el partido morado no solo ha acaparado los focos por sus comparecencias. Pablo Echenique ha sido protagonista de varios episodios no solo relacionados con su labor pública. Uno de ellos es de hace años y procede de una grabación íntima junto a representantes de Podemos en Aragón. Allí se atrevió con una jota picantona, que rezaba: "Chúpame la minga, Dominga, que vengo de Francia, chúpame la minga, Dominga, que tiene sustancia". Y se ha prestado a chistes sobre su condición en sillas de ruedas en varios programas, tomándoselo con humor: "Si seguís así, me levanto y me voy", suele decir.

A este gracioso corte de vídeo se le han sumado otros momentos convertidos en noticia. Poco después, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso hizo frente a una multa de 11.040 euros por la contratación irregular de su asistente personal. Su recurso no paralizó la sentencia, que llegó cargada de controversia. Más, después de que Echenique afirmara en un acto de campaña de 2016 que "es una vergüenza que tengamos a cuidadoras sin pagarles la seguridad social".

Las demás noticias fuera de las dependencias institucionales han orbitado en torno a sus trifulcas en redes. Echenique maneja una intensa actividad en redes sociales como Twitter, donde ha protagonizado bastantes discusiones. Sus intervenciones suelen ser carne de 'zasca'. Se remontan a los inicios en el cargo y llegan hasta ahora. Uno de ellos fue a Vox por criticar una actuación del Orgullo en 2022: "Antes decíais con orgullo españolazo y desafiante pronunciación castellana GENERALIDAD. ¿Ahora es Generalitat?", anotaba, "¿Qué pasa? ¿Os estáis volviendo blandengues? ¿Se os está poniendo flácida la españolidad? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Escribir Lleida?".

Afilaaando los puñaales.

Afilando-los-puñales tralará.

Afilando-los-puñales tralará.

Afilaaando los puñaales. 🎵🎶 pic.twitter.com/x0Pp6T3CcW — Pablo Echenique (@PabloEchenique) July 25, 2023

Con un vídeo de Javier Ortega Smith que amenazaba a un supuesto okupa, respondía con un tuit directo: "A que subo y te lo explico' dice todo matón y gallito. Pero, claro, no sube sino que huye rapidito con el rabo entre las piernas. Estos nuevos fascistas de cristal hinchan mucho el pecho y sacan las plumas de machito español pero todo el mundo sabe que son unos mierdecillas".



A Iván Espinosa de los Monteros le tomó la palabra de un discurso sobre "miopía y populismo" donde indicaba que "cada año se vertían al mar aproximadamente 5.700 hectómetros cúbicos de agua del Ebro". Tras esto, Echenique contestó: "Hay ríos que desembocan en el mar y no, no llegan secos a la desembocadura, en el planeta Tierra no ha sido siempre así", recordando que el Ebro desemboca en el Mediterráneo y dirigiéndole al de Vox para enfatizar que "como estés sugiriendo que hay que transvasar el Ebro, te recomiendo que no pases por Zaragoza".

Otro capítulo fue cuando detuvieron a la responsable de Vox en Parla por tráfico de drogas. "Los que difunden el bulo racista de que la delincuencia la traen las personas migrantes", ha señalado Echenique, añadiendo que tenía la detenida "pistolas, cocaína y la bandera bien grande". Con otro miembro del partido ultra también la tuvo: Bertrand Ndongo, el autoproclamado negro de Vox, dijo: "Que hables tú de vagos cuando no te puedes sacar ni la picha para mear".

Él lo censuró y dijo: "Yo estoy curado de espanto. Pero, cuando leo estas cosas, pienso que puede haber personas con discapacidad y sus familiares y amigos leyéndolo y sintiéndose muy mal. Es repugnante y peligroso que el 'medio' de este fascista pueda entrar en el Congreso y la Presidenta no haga nada", apuntaba.

Fakejóo no solamente se inventó que el PP había revalorizado siempre las pensiones con el IPC. El muy sinvergüenza se inventó también un teletipo que vendría a decir que el caso Pegasus se cerró por falta de cooperación de Sánchez. Es un bulo y, además, el teletipo no existe. pic.twitter.com/yvtrpyJwBt — Pablo Echenique (@PabloEchenique) July 17, 2023

Otra nota de humor la tuvo cuando, en un rótulo de La 1 le presentaban como "portavox" en lugar de "portavoz". "Un cachondo el rotulista de La 1", puntualizaba Echenique en su cuenta de Twitter junto a la captura de pantalla, añadiendo con sarcasmo que esperaba que esta vez "la televisión pública no lo despida sumariamente como hizo con el que escribió 'Leonor se va de España, como su abuelo".

Con el gremio también se metió en otra ocasión. "¿Sabéis cuál la prueba del algodón de que lo del "periodismo" está amañado? Que el presidente del PP veraneaba con un traficante de cocaína en Portugal, Canarias, Ibiza o los Picos de Europa y no habéis visto ni una sola investigación ni un solo especial sobre ello. Nada. Shhh", explicaba, "Llega a ser uno de Podemos el que veraneaba con un traficante de cocaína y tienen que fundar siete televisiones nuevas porque no les caben los programas especiales, las gráficas, los reporteros buscando al narco y las entrevistas a todos los vecinos y familiares de ambos", ponía, a lo que le contestaron varios usuarios recordándole que la famosa relación de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado salía en un libro y una serie.

