El rifirrafe viral entre Echenique y Espinosa de los Monteros por los ríos: "No pases por Zaragoza"

Parece que a los políticos no les han llegado estos dos días de paripé en el Congreso de los Diputados a costa de la moción de censura que se debatió sabiendo que no iba a ir a ningún lado, porque las disputas han seguido en Twitter. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, y su homólogo en Vox, Iván Espinosa de los Monteros, han estado intercambiando tuits sobre una de las partes más polémicas de la intervención del segundo.

Si hay un fragmento del discurso de Espinosa de los Monteros que se ha hecho viral en las redes sociales es en el que analiza lo que toda la vida se ha venido llamando el ciclo de los ríos. En concreto, hablando sobre "miopía y populismo", el de Vox ha lamentado que "cada año se viertan al mar aproximadamente 5.700 hectómetros cúbicos de agua del Ebro", señaló desde la tribuna de la cámara baja.

Continuó observando que "en el año 2018, el Ebro tiró al mar en 20 días el agua que España consume en todo un año" y criticó que "estemos tirando al Atlántico más del doble del agua de la que estamos obligados a dejar pasar a Portugal por el Tratado de Albufeira". Sus palabras no tardaron en llegar a las redes sociales y amplificarse, siendo comentadas tanto por tuiteros anónimos como por otros políticos, como Echenique.

"No pases por Zaragoza"

El de Podemos ha expuesto tres cosas a raíz de la intervención de Espinosa, aclarando con ironía que "hay ríos que desembocan en el mar y no, no llegan secos a la desembocadura, en el planeta Tierra no ha sido siempre así", recordando que el Ebro desemboca en el Mediterráneo y dirigiéndole al de Vox para enfatizar que "como estés sugiriendo que hay que transvasar el Ebro, te recomiendo que no pases por Zaragoza":

3 cosas:



1.- Sí, hay ríos que desembocan en el mar. Y no, no llegan secos a la desembocadura. En el planeta Tierra ha sido siempre así.



2.- El Ebro desemboca en el Mediterráneo.



3.- Como estés sugiriendo que hay que transvasar el Ebro, te recomiendo que no pases por Zaragoza. pic.twitter.com/BXQhPuCAl8 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 22, 2023

Espinosa de los Monteros no se ha demorado en su contestación y ha dejado un tuit de Vox entre las respuestas a Echenique, donde piden que se contextualicen sus declaraciones, y apelan además a un plan nacional para que el agua llegue a toda España:

https://t.co/VCYtamkevQ — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) March 22, 2023

Además, el de Vox le ha contestado de nuevo, citando su tuit y acusándolo de tener "capacidad de manipular infinita, inversamente proporcional a tu tendencia a escuchar, es difícil que lo entiendas". También ha apuntado que el Tratado de la Albufeira tiene que ver con Portugal y con el Atlántico, no con el Ebro, al que señaló previamente en otro punto:

Aunque tu capacidad de manipular es infinita, inversamente proporcional a tu tendencia a escuchar, es difícil que lo entiendas.



Pero el Tratado de la Albufeira, al que hice referencia, tiene que ver con Portugal… y no con el Ebro, que era punto aparte. #GeografíaParaProgres https://t.co/wCR1WxFLOP — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) March 22, 2023

Con todo, a pesar de los esfuerzos, Espinosa de los Monteros se convirtió en meme por unas horas gracias a tuits como estos:

Jorge Manrique: Nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar



Espinosa de los Monteros: pic.twitter.com/MvjOdiGoQP — Nordés (@Nordes1979) March 22, 2023

Aquí recogiendo el agua que estos ríos ejpañoles tiran al mar, así a lo loco…. si no el señorito Espinosa se Mosquea



pic.twitter.com/krN3b33wWI — Judit 🔻 (@judit_sinhache) March 21, 2023

Espinosa De Los Monteros, propone girar el curso del Ebro, el Tajo y el Duero, para que desemboquen en la Plaza del Sol de Madrid. Que los ríos desemboquen en el mar es antinatural. — Lucas 🌹🏳️‍🌈🔻🇵🇹 (@ZeCPequeno) March 22, 2023

A mí me ha gustado mucho Espinosa de los Monteros denunciando que nuestros ríos están tirando el agua al mar. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@DonMitxel_I) March 22, 2023

En cuanto Espinosa de los Monteros acabe de solucionar lo del riego en la agricultura impidiendo que el agua de los ríos acabe en el mar, se pone a solucionar lo de los incendios cortando todos los árboles. — El Padre de Brian (@ElPadreDeBrian) March 22, 2023

Sin duda, uno de los momentos más comentados de la moción fallida.

