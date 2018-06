Las 24 horas del día, los 365 días del año, todo el sistema de abastecimiento de la Comunidad de Madrid está vigilado por miles de sensores, instrumentos de medida, alarmas, y distintos dispositivos que están pendientes de cualquier alteración en la extensa red de distribución de Canal de Isabel II (más de 17.000 kilómetros), en los embalses o en los más de 300 depósitos con los que cuenta la empresa pública en la región, entre otras muchas infraestructuras. Todo este esfuerzo de logística e ingeniería tiene un fin que, a su vez, es una gran responsabilidad: cada día, hay que abastecer a más de 6 millones de personas en la Comunidad de Madrid, y asegurarse de que el agua residual que se genera en la región vuelve a los ríos en la mejor de las condiciones.

Pero toda esta avanzada tecnología no sería de ninguna utilidad si no hubiese personas detrás: los trabajadores del Centro de Control, situado en Majadahonda, que reciben y analizan estas alertas, y, como si fueran el sistema nervioso en el cuerpo humano, deciden qué músculo mover para solucionar las posibles incidencias o alteraciones en el servicio. Además, cuentan con más de 6 millones de sensores de precisión que avisan cuando falta agua o no sale con la calidad esperada: los propios madrileños.