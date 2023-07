Feijóo se entrevista con Pedro Piqueras en Telecinco a unos días del único cara a cara electoral

"Yo he intentado unir a los gallegos durante estos casi 14 años, ahora intento unir al partido y creo que lo hemos conseguido. Si los españoles quieren, voy a intentar unir a la sociedad española. Puedo ser el primer presidente del Gobierno nacido en la España rural", zanjó Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, en la entrevista de 'El Hormiguero'.

El dirigente gallego acudió al programa de Pablo Motos un día después de que lo hiciera Pedro Sánchez. También estuvo con Ana Rosa Quintana, esta vez una mañana antes. Y esta noche acude al informativo de Pedro Piqueras en Telecinco, a partir de las 21 horas. En todas las apariciones, Feijóo ha repetido sus principales soflamas de cara a las elecciones: derogar el 'sanchismo', reducir ministerios, aclarar sus posiciones con Vox.

Con Pablo Motos se le vio más suelto, pero eso no significó que diera grandes titulares. Repitió su postura contra la celebración de las elecciones el 23 de julio, trinchera desde la que está batallando desde el adelanto: "¿Cómo le vamos a decir que interrumpan, a entre diez y doce millones de españoles que están fuera de su casa, sus vacaciones y vengan a votar?". "Creo que los españoles no se merecían esta fecha", apuntó.

Pedro Piqueras entrevista esta semana para @informativost5 a los principales candidatos a la presidencia del Gobierno el #23J:



🗓️3 de julio: Yolanda Díaz



🗓️4 de julio: Santiago Abascal



🗓️5 de julio: Alberto Núñez Feijóo



🗓️6 de julio: Pedro Sánchez



> https://t.co/48mr56b18q pic.twitter.com/kPQYHF3p35 — Telecinco (@telecincoes) July 2, 2023

También detalló su disminución de carteras ministeriales, otra de sus líneas programáticas. Actualmente hay 22, y el líder del PP se mostró convencido de que "España iría mejor" con 14. "Universidades y educación deberían hacer un interés por estar juntos, Igualdad puede estar con otro ministerio, que la Seguridad Social puede estar con Trabajo...", enumeró.

Otra de las dianas del presidente de la Xunta de Galicia ha sido la Ley Trans. Ya había dicho que la nueva normativa propiciaba que el cambio de género era ahora más fácil y que no le convencía. "No respeta el sexo biológico y lo vulgariza", sentenció frente a Motos, que no rebatía ninguna de sus ideas.

[Feijóo afina el tiro: "Mi objetivo es una mayoría suficiente para gobernar, a partir de 160 escaños"]

Hasta ahora, Núñez Feijóo se ha ceñido a un guion bastante lineal, tocando los temas que han ido marcando la agenda política en los últimos meses (resultados electorales en mayo, los acuerdos del PSOE con EH Bildu, la Ley de la Eutanasia...). Pero su estrategia ha saltado por los aires en un asunto fundamental: su relación con Vox y la posible cogobernanza.

Dicha fórmula ya la experimenta en comunidades autónomas como Castilla y León y, a pesar de los devaneos de las últimas semanas, también Extremadura. Allí, el PP ha alcanzado el poder gracias al partido ultra y les ha cedido una consejería que se llamará de Gestión Forestal y Mundo Rural. Ese cambio de parecer está torciendo la campaña, y más después de que el grupo liderado por Santiago Abascal haya retirado durante las fiestas del Orgullo LGTBIQ+ las banderas arcoíris.

María Guardiola (PP): “No puedo dejar entrar en el gobierno a los que gustan del trazo gordo, niegan la violencia machista, deshumanizan a inmigrantes y tiran a una papelera la bandera LGTBI”. Guardiola termina pactando con Vox, que entrará en su gobierno pic.twitter.com/ucBpsbf09D — Jesús Cintora (@JesusCintora) June 30, 2023

"Estoy contento con los pactos que estamos haciendo", anotó, refiriéndose no solo a los que ha llevado a cabo en la Comunidad Valenciana, sino también al de Canarias junto con Coalición Canaria y al de Cantabria con la abstención del Partido Nacionalista Cántabro. Además, siempre ha valorado las mayorías absolutas en Madrid y en La Rioja. El líder de los populares aseguró que no está de acuerdo con Vox en cuestiones como sus convicciones antiabortistas y antivacunas, entre otras: "Discrepamos profundamente sobre algunos pensamientos ideológicos con Vox", matizó.

Críticas de Yolanda Díaz y Abascal

Feijóo es el tercero en asistir al noticiero. No dará más entrevistas hasta el cara a cara con Pedro Sánchez, el próximo lunes, 10 de julio. A los demás debates planteados (por RTVE y el Grupo Prisa, que lo ha desconvocado ante la negativa) no irá, basándose -según ha explicado- en una falta de imparcialidad. La de esta noche será la tercera de la semana, que ya ha contado con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo que se presenta con la plataforma Sumar, y el mencionado Abascal.

Ambos dedicaron palabras al candidato popular: "El señor Feijóo da muestras evidentes de un palmario desconocimiento que es impropio de un gobernante que lleva siéndolo 13 años. Es verdad que en Galicia ya lo conocíamos y ahora estamos viendo a un Feijóo en toda España. Un Feijóo que no es que solo se equivoque en los datos, es que sencillamente no sabe explicar muchas de las propuestas que presenta", argumentaba Díaz.

¿Cómo vamos a financiar la herencia universal de 20.000€ para los jóvenes de 18 años? Con el impuesto a las grandes fortunas.



La justifica fiscal y las políticas redistributiva son claves en el programa de @Sumar. pic.twitter.com/QZtbw1sk6z — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 3, 2023

"Estamos ante un Feijóo que se oculta en los debates, que no hace propuestas porque tiene una gran debilidad y fragilidad, el desconocimiento absoluto sobre cómo gobernar este país", señaló la vicepresidenta segunda.

Santiago Abascal, por su parte, reclamó que Feijóo "no se confunda". Primero, dijo, hay que impedir que Pedro Sánchez siga al frente del Gobierno. Y aseguró que tenderá la mano al grupo de Génova para "construir la alternativa". "Nuestra posición es mucho más clara que la del PP, que no se sabe con quién va a pactar", sentenció, viendo al líder popular algo "desorientado".

Sigue los temas que te interesan