Alerta electoral en Melilla: tratan de votar con documentos falsos tras haberlo hecho por correo

En Melilla la jornada electoral está transcurriendo sin alborotos, pero con incidencias en torno a fraudes electorales, tal y como ha avanzado hoy EL ESPAÑOL: pese a que las mesas se han constituido, se están produciendo varios intentos de ejercer el derecho al voto en la urna por parte de electores que ya solicitaron el voto por correo. Por tanto, no pueden introducir su papeleta en urna. Algunos de ellos incluso están recurriendo a documentación falsificada en forma de permisos supuestamente emitidos por la Junta Electoral de Zona (JEZ).

El primer caso ha tenido lugar en el colegio García Solá, uno de los que se encuentra bajo la órbita del partido promarroquí Coalición por Melilla (CpM). Es este centro electoral, una persona ha logrado votar de forma presencial a pesar de haber sido votante por correo. Pero no es el caso más grave: el juez Miguel Ángel García, presidente de la Junta Electoral de Zona, según ha recogido COPE Melilla, ha advertido que varias personas han presentado un documento falsificado en el que supuestamente la JEZ les autorizaría a votar en urnas a pesar de haberlo solicitado a través de Correos.

Todas ellas, según ha confirmado EL ESPAÑOL, están siendo identificadas y se les está retirando ese supuesto justificante. Todo ello se remitirá a Fiscalía para interponer las correspondientes denuncias "por falsificación documental y delito electoral".

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha subrayado que efectivamente "personas que han querido desplazarse o se han desplazado hasta los centros con documentación para poder ejercer su derecho al voto en urna una vez que ya lo habían solicitado por correo". También, que los intentos "se han producido en varios centros" electorales de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Moh ha subrayado que "todas las personas que hayan solicitado el voto por correo, es decir, los 11.707 melillenses que han solicitado el voto por correo ya no pueden emitir su voto en urna", incluyendo "a aquellas que no lo hayan materializado". Es decir, los que no culminaron el proceso al ser obligatorio presentar el DNI en Correos ante la sospecha de fraude electoral.

La primera incidencia

La primera incidencia ha tenido lugar a primera hora de la mañana en el CEIP León Solá, cuando tras hacer un recuento, en una de las mesas se ha constatado que una persona ha introducido el voto en la urna cuando figuraba en el listado de los votantes por correo.

Al parecer, según han confirmado a EL ESPAÑOL el miembro de una de las mesas de ese colegio, "la única que tenía ese listado, el de los electores por correo, era la presidenta de la mesa". Por circunstancias que se desconocen, el votante logró introducir su sufragio, algo que se detectó posteriormente al hacer recuento. La Policía Nacional está tratando de localizarlo.

Por el momento, desde el PSOE detallan a EL ESPAÑOL que "no se ha producido incidencias reseñables" más allá de las conocidas. Desde el PP se ha explicado que a partir del voto fraudulento en urna en el CEIP García Solá "se ha pedido que en cada mesa se nombre, uno a uno, a los electores solicitantes de voto por correo" para que así "los miembros de la mesa tengan más herramientas para evitar que alguien quiera votar sin tener derecho a ello al haberlo solicitado correo"

En los censos de las mesas electorales, los votantes por correo vienen marcados con una C, "pero dada la excepcionalidad" de lo que está sucediendo, "se ha podido remarcar con mayor seguridad".

Dos agentes de Policía Nacional entran en el CEIP León Solá, donde ha tenido lugar la emisión deun voto irregular. L.G.

De las 11.727 solicitudes de voto por correo, se anularon 5.913 al no presentar el DNI para completar el proceso. Por tanto, ni los formalizados, ni los anulados pueden introducir el voto en la urna.

Tanto el PP como el PSOE confirmaron a EL ESPAÑOL que sus interventores y apoderados han recibido formación específica para estos casos que, finalmente, están ocurriendo. El PP dispone de 387 personas, entre interventores y apoderados. El PSOE, con 150. Este periódico contacto igualmente con Coalición por Melilla (CpM), tanto por teléfono como por escrito, requiriéndole la misma información, sin haber recibido respuesta alguna.

