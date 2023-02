España enseñará a 55 soldados ucranianos a usar los Leopard en Toledo desde esta misma semana

El Ejército de Tierra adiestrará en la Academia de Infantería de Toledo a 55 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el manejo de los carros de combate Leopard que el Gobierno de España enviará en los próximos meses a las tropas de Volodímir Zelenski.

El anuncio lo ha realizado la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras casi una quincena en la que su departamento ha sopesado cuál sería el lugar idóneo para adiestrar a los soldados ucranianos en esta materia. Los soldados ucranianos llegarán a España antes de que termine la semana.

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL el pasado mes de enero, la base de Tierra en Toledo era uno de los destacamentos que se barajaban para impartir la instrucción en el manejo de los blindados. Los soldados españoles disponen de estos simuladores en la Academia de Caballería de Valladolid, en el centro de adiestramiento de San Gregorio de Zaragoza o en la Academia de Infantería de Toledo.

Finalmente, ha sido esta última la escogida, precisamente porque en ella, desde el pasado noviembre, se adiestran centenares de ciudadanos ucranianos a los que las Fuerzas Armadas están transmitiendo nociones básicas en distintas modalidades de combate.

Robles ha remarcado en que sigue en marcha la revisión y puesta a punto de los 'Leopard' 2A4, la versión más antigua de los que poseen las Fuerzas Armadas. Son estos los que España prevé enviar a Ucrania, puesto que algunos de ellos se encontraban en un "estado lamentable" tras más de una década almacenados y sin uso en una nave de Zaragoza. "España dentro de sus posibilidades y disponibilidad, totalmente integrados y coordinados con los países aliados, va a mandar carros de combate", ha zanjado Robles.

Meses de entrenamiento

Como ya contó este periódico, los soldados ucranianos van a necesitar un adiestramiento de "varias semanas" por parte de las Fuerzas Armadas españolas —o bien con los simuladores del Ejército de Tierra— antes de lograr emplearlos con cierta destreza en su territorio frente a la invasión de Rusia.

Así lo confirmaban fuentes del Ministerio de Defensa y del Ejército de Tierra español, que conocen a la perfección el manejo de esta tecnología de combate. "Menos de cuatro semanas, imposible", señalaban. "Incluso meses", apuntaba otra fuente experta en la materia.

Este entrenamiento exprés no sería un período de tiempo suficiente para poder controlar por completo esta unidad mecanizada de última generación. Las tropas ucranianas necesitarían prolongadas sesiones de prácticas para aprender a manejar los Leopard en cualquier circunstancia. Incluso los principales especialistas en los Leopard con los que cuenta el Ejército de Tierra tardan más de un año en dominarlos a la perfección.

Canibalizar

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, se está buscando la fórmula para no desmantelar las unidades acorazadas que dependen de estos vehículos. Todavía no está claro cuántos serán los que se envíen, pero previsiblemente no más de una docena. De producirse los envíos, la premisa que se intentará garantizar es que las tropas del Ejército de Tierra mantengan la mayor operatividad posible.

Defensa ha estudiado incluso la posibilidad de reconstruir los que estén en mejor estado, echando mano de elementos de las versiones antiguas del Leopard, que se habían guardado en almacenes del destacamento de Zaragoza.

Este proceso es conocido en las Fuerzas Armadas como canibalizar: desmontar los elementos servibles de los carros de combate que son irrecuperables y ensamblarlos para salvar el mayor número posible de unidades. Esta operación de puesta a punto también podría llevar semanas o meses.

El Leopard es uno de los vehículos acorazados más importantes de las potencias europeas y de la OTAN. Son más rápidos que los T-72 rusos. Alcanzan los 70 kilómetros por hora. Son muy ligeros, hasta 10 toneladas menos que los blindados del Kremlin. A su vez, tienen la misma autonomía que los Abrams de los Estados Unidos, ya que tienen una autonomía de 340 kilómetros.

España mantiene actualmente en Letonia algunos de sus más punteros vehículos Leopard, dentro de la misión de la OTAN que se inició en 2016. Es el lugar idóneo para desplegar todo su potencial, donde las tropas españolas aprenden a manejarlo en todas sus posibilidades.

Una de las mejores herramientas para el adiestramiento con los carros de combate Leopard son los simuladores que fabrica Indra para las Fuerzas Armadas. Las tropas españolas de Tierra cuentan con estas máquinas para el entrenamiento del soldado que maneja la torre de disparo. También sirven para emular su conducción y para entrenar la puntería y el tiro. Parte de estos simuladores se encuentran, precisamente, en Toledo.

