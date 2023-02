El eurodiputado que ha llevado a Bruselas el 'régimen de terror' de Obiang: "Ojalá sea útil y pare"

"Espero que sea útil —ojalá— y no se repitan más casos como éste". Quien pronuncia estas palabras, por teléfono, es el eurodiputado socialista Domènec Ruiz Devesa. El caso al que se refiere es la muerte en una cárcel de Guinea Ecuatorial de un exmilitar español, Julio Obama. Ocurrió el pasado 15 de enero.

El fallecido había denunciado que Carmelo Ovono, hijo del dictador del país, le había secuestrado y sometido a brutales torturas. Apenas unos días después de que la Justicia española imputase a Ovono por estos hechos, Obama fallecía en la prisión de Oveng Azem. La Audiencia Nacional ya ha reclamado el cadáver, para que se le practique una autopsia. Tras varias semanas, el cuerpo no ha sido repatriado aún.

"Se trata de un ciudadano español y, por tanto, europeo", subraya Domènec a EL ESPAÑOL sobre el fallecido. El eurodiputado alicantino ha conseguido que el Pleno de la Eurocámara aborde el próximo día 15 "la violencia contra los activistas opositores en Guinea Ecuatorial; especialmente, el caso de Julio Obama". La organización política a la que pertenecía este último —el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R)— sospecha que su fallecimiento fue una represalia por la imputación de Carmelo Ovono por parte del juez Santiago Pedraz.

[La Policía acusa al hijo de Obiang de crear una empresa en España para espiar a disidentes]

Curiosamente, Domènec Ruiz ya había intentado previamente que el Pleno del Parlamento Europeo debatiese sobre la situación de la antigua colonia española. En aquella ocasión, lo sugirió con motivo de las últimas elecciones celebradas en el país —cuestionadas por decenas de organismos y bajo sospechas de fraude—, en las que el actual presidente, Teodoro Obiang, volvió a obtener una amplísima victoria. Un 99,7% de los votos. Al menos, según el recuento oficial.

"Intenté que el Parlamento lo abordara una vez habían sido las elecciones —que no se pueden llamar elecciones— y me parecía un buen motivo para que la Eurocámara se pronunciase sobre Guinea Ecuatorial", recuerda. Bruselas no emitía una resolución sobre el país africano desde el 2003.

No obstante, los socialistas apostaron, finalmente, por que el Pleno debatiese acerca de la situación de las mujeres en Irán. "Es normal", advierte el eurodiputado. En enero, cuando ya se conocía la imputación de Carmelo Ovono, Ruiz volvió a intentarlo. Su Grupo lo pospuso por segunda vez.

Pero, finalmente, el Pleno del próximo día 15, abordará el asunto. El debate sobre Guinea tendrá lugar antes de abordar la situación del opositor Alexei Navalny, contrario a Vladímir Putin y preso en una cárcel de Rusia. Al finalizar, se votará una resolución.

Ruiz Devesa, en una imagen reciente. Cedida

"Aunque no es vinculante jurídicamente, la experiencia nos demuestra que todo el mundo sigue los debates como éste con mucha atención, desde el punto de vista político", advierte Domènec. El texto sí podrá, no obstante, instar a la Comisión Europea o al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores —cargo que ostenta el exministro español Josep Borrell— a que tomen medidas concretas. "Ellos son los competentes para aplicar lo que sugiramos", comenta el europarlamentario a EL ESPAÑOL.

Para aprobarlo se necesita mayoría simple. Es decir, basta con tan sólo un sí más que un no. El diputado socialista confía en que su Grupo estará en sintonía con conservadores y liberales. Y que las tres agrupaciones mayoritarias votarán lo mismo. "Mi esperanza es que la resolución sea útil para prevenir un caso como el de Julio Obama en el futuro", subraya.

La muerte de Obama

Aunque nació en Guinea, el fallecido tenía nacionalidad española. Había sido cabo en la Legión. A través de una querella, el MLGE3R acusó de secuestro y torturas a Carmelo Ovono, lo que motivó la apertura de una investigación por parte de un Juzgado de la Audiencia Nacional. El hijo del dictador guineano está imputado a día de hoy.

Según la denuncia de la organización, Ovono, usando un avión gubernamental del país, capturó al exmilitar español en Sudán del Sur. También a Feliciano Efa, otro opositor nacionalizado español y que había sido paracaidista en el Ejército de nuestro país. Viajaban con ellos otros dos militantes del MLGE3R, guineanos, que también habrían sido retenidos y traslados a prisión en la aeronave oficial.

Un avión Falcon 900 del Gobierno de Guinea y la foto de Carmelo Ovono, hijo de Teodoro Obiang. Airliners.net / EL ESPAÑOL

Además de hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Ovono es el secretario de Estado para la Seguridad Exterior, encargado, por tanto, de las labores de Inteligencia en el extranjero.

Un reciente informe de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional incluido en el sumario de esta causa, al que EL ESPAÑOL tuvo acceso, confirma que Carmelo Ovono Obiang y los otros dos imputados —Nicolás Obama e Isaac Nguema— viajaron, "junto con los secuestrados, en el avión presidencial utilizado para (...) la operación".

Nicolás Obama es el ministro encargado de la Seguridad Nacional de Guinea Ecuatorial. Y Nguema, director adjunto de la Seguridad de la Presidencia. En resumen, los tres investigados son figuras relevantes en la cúspide del régimen de Teodoro Obiang.

Represión

La Policía Nacional acusa a Ovono de ejercer una "sistemática" represión contra los opositores al régimen de su padre en el extranjero. Incluso, la CGI asegura que creó una empresa en España para camuflar las vigilancias y seguimientos que coordinaba contra los disidentes políticos.

Teodor Obiang, en una imagen de archivo.

En un comunicado difundido tras la muerte de Obama, el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República exigió al Gobierno español que cesara las relaciones diplomáticas con la dictadura de Obiang.

Cuando Ovono fue localizado en Madrid, el juez Pedraz, instructor del caso, modificó su criterio previo —antes, había ordenado a la Policía que le detuviese— y optó únicamente por notificarle la querella del MLGE3R.

Por el momento, el Ministerio de Exteriores ha solicitado información a las autoridades ecuatoguineanas. Y Pedraz ha ordenado repatriar el cadáver para practicarle la autopsia. El cuerpo aún no ha llegado a España.

"Desde el Movimiento, ya advertimos que el regreso a Guinea Ecuatorial de Carmelo Ovono Obiang, en total impunidad, conllevaría una represalia contra nuestros militantes, ciudadanos españoles, habiendo advertido este punto a todas las autoridades, judiciales y del Ministerio de Asuntos Exteriores, sin que se haya producido ningún pronunciamiento contra el régimen de Obiang que se pudiera anticipar a una venganza que, a todas luces, se produciría", rezaba el escrito difundido por el MLGE3R tras el fallecimiento. "El compañero Julio Obama no habría soportado esos tormentos", añadía la nota.

Embargos

Tal y como informó EL ESPAÑOL, la Audiencia Nacional ordenó recientemente embargar todos los activos —varias viviendas, coches y cuentas bancarias— que Ovono Obiang posee en España.

El listado de bienes incluye un piso en Barcelona, un apartamento en Marbella (Málaga) y un chalé en el residencial Señorío de Illescas (Toledo), situado junto a un campo de golf.

Vista de la fachada del residencial marbellí donde posee una vivienda Carmelo Ovono Obiang. EL ESPAÑOL

Atendiendo la petición de la Fiscalía, el juez también ordenó a la Policía bloquear todos los activos que posea en España la sociedad Dereck Edita y Hermanos S. L., que tiene su sede en Málaga.

Esta sociedad fue constituida hace un año y medio, el 14 de mayo de 2021, con un capital social de 3.000 euros y el propio Carmelo Obiang consta como administrador único.

[El paracaidista español que acusa de torturas al hijo de Obiang: "La sangre salía por todas partes"]

El pasado 2 de junio, designó apoderada a su madre, Sonia Shaw Champion, una de las cinco esposas del dictador Teodoro Obiang. La empresa tiene como objeto social el "alquiler de bienes inmuebles".

No obstante, según la Policía, se trata de la mercantil usada por Carmelo Ovono para encubrir los seguimientos, espionaje y vigilancias que formarían parte de la continua represión contra los disidentes políticos que coordina en nuestro país, al que, hasta su imputación, eran frecuentes sus visitas.

Archivado en Audiencia Nacional, Guinea Ecuatorial, Secuestros, Secuestros aéreos, Teodoro Obiang Nguema, Torturas

Javier Corbacho Periodista de Tribunales en EL ESPAÑOL. Graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid. He pasado por las redacciones de Cadena SER y El Confidencial.

Sigue los temas que te interesan