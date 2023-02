"Debió preverse la evolución del fuego de Bejís": la investigación señala al Gobierno de Ximo Puig

La maquinista del tren afectado por el incendio de Bejís, en Castellón, desconocía la presencia de fuego en el trayecto que realizó el 16 de agosto del año pasado porque no se previó que afectara a las vías. El convoy acabó rodeado por las llamas.

El incendio de Bejís, declarado un día antes, tenía una propagación superior a 500 hectáreas por hora, "pudiendo llegar en algún momento a superar las mil hectáreas por hora". Pero los trabajadores del control de tráfico centralizado y el puesto de mando de Adif tampoco conocían esta información, pues "nunca se contempló la posibilidad de que el incendio alcanzase la zona de vías afectadas".

"A nosotros no nos han avisado, ni Protección Civil ni nadie de bomberos, nadie, de que afecte a la vía, y lo que te digo, el [tren] regional que bajó hace una hora y media o así, me dijo que no había nada, que había humo y eso. Pero que no había nada, dame, dame tú teléfono para, ¿me oyes?", trasladó Adif al tren.

Así consta en un extenso informe elaborado por la Guardia Civil y entregado al juzgado que investiga el trágico suceso en el que señala al Gobierno del socialista Ximo Puig por la gestión de la emergencia y por no prever que la violencia del incendio podía hacer llevar las llamas a las vías del tren. "Debió preverse la posible afección de la misma precisamente atendiendo a la evolución explosiva del fuego", han concluido los investigadores.

El convoy quedó atrapado en el fuego sobre las 18:00 horas, pero durante la mañana se había alertado por escrito de que el incendio iba a tener una evolución "explosiva" que podría producirse en torno las 15:00 horas. El tren salió de la Estación del Norte de Valencia a las 16:30 horas, casi dos horas después de que el fuego se avivase, según constatan los informes incluidos en la causa y a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El juzgado número 1 de Segorbe investiga el suceso ocurrido el pasado mes de agosto en el que una veintena de pasajeros de un tren que cubría la línea Valencia-Zaragoza resultaron heridos tras abandonar el convoy por su proximidad al incendio de Bejís.

Los hechos sucedieron el pasado mes de agosto, cuando varios viajeros de un tren de Renfe que realizaba el trayecto entre la capital del Turia y Zaragoza sufrieron heridas, tres de ellos de carácter grave por quemaduras, al salir de los vagones. La proximidad del incendio produjo momentos de pánico.

En relación con el incidente, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, compareció para respaldar la actuación de la maquinista del tren, que se vio atrapada en el incendio.

Por su parte, la consejera de Justicia, la socialista Gabriela Bravo, expuso en las Cortes Valencianas el informe del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, que descartó fallos de comunicación. El PP ha vuelto a pedir ahora su dimisión por poner en riesgo la vida de los pasajeros.

Retrasos

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) es el órgano superior de gestión en emergencias que se constituye cuando la situación de la emergencia lo justifique, como este incendio. Compuesto por diversos órganos autonómicos y estatales, con carácter general se constituye en las dependencias del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) Generalitat, "pudiendo constituirse en función de las circunstancias de forma Íntegra o parcialmente, en las proximidades de la zona de emergencia".

Del CECOPI forma parte la persona titular de la Consejería competente en materia de protección civil y gestión de emergencias, la consejera Gabriela Bravo. Y en este caso concreto, "se solicitó la fecha y hora correspondiente a la convocatoria de constitución unidad orgánica del CECOPI durante la tarde del día 16 de agosto".

Sin embargo, la Guardia Civil ha averiguado que "dicha convocatoria y única en un principio se estableció formalmente para las 13:30 horas del día 16 de agosto", en los locales del centro de Coordinación de Emergencias de la localidad valenciana de L'Eliana. Pero finalmente el CECOPI se retrasó a las 18:00 horas "con motivo de la comparecencia" del presidente Puig.

"Según se desprende del informe facilitado por el Consorcio de Bomberos de Castellón a estos investigadores, esta sobrevenida convocatoria del CECOPI motivó la reunión que dio comienzo después de las 18:00 horas del día 16 de agosto", afirma. A esa hora el fuego estaba ya absolutamente descontrolado y el tren rumbo a las llamas.

El president Ximo Puig visita la zona afectada por el incendio junto a la alcaldesa de Bejís María José Madrid. EFE / BIEL ALIÑO

En este sentido, "en el momento que da comienzo dicha reunión, por parte del Consorcio de Bomberos ya se tenía conocimiento de la existencia de un incidente donde se había visto involucrado un tren", recogen los investigadores tras tomar declaración a los dos directores del Puesto de Mando Avanzado (PMA) contra el fuego, ambos bomberos del Consorcio de la Diputación de Castellón.

El fuego se descontroló durante ese intervalo de horas. "Sobre las 14:40 horas se produce una evolución explosiva del incendio con una velocidad de propagación extremadamente alta, con unas intensidades de viento extremas y direcciones erráticas que lo ponen fuera del alcance para cualquier medio de extinción", detalla la Guardia Civil.

Esta especial evolución del incendio, se dispuso la evacuación en primer lugar de la población de Bejís que comienza sobre las 14:51 horas y, más tarde, se "adoptó idéntica medida respecto de la población de Torás, cuya evacuación comenzó sobre las 15:48 horas".

Igualmente, "se vio en la necesidad de tener que cambiar la ubicación del Puesto de Mando Avanzado ya que el lugar donde se encontraba no era apropiado atendiendo a la evolución del fuego".

Sobre las 16:30 horas, "una vez desmontado como tal, comenzó el traslado del Puesto de Mando Avanzado hasta el parque de Bomberos de Jérica". No volvió a estar operativo "hasta una hora después".

En ese intervalo de tiempo, el servicio valenciano de Emergencias tampoco gestionó la información que obtuvo de llamadas al 112 alertando de la cercanía de las llamas a las vías del tren.

Una de ellas se produjo sobre las 17.31 horas, media hora antes del suceso, y en ella se alertaba de que "el fuego estaba en ese momento en la zona conocida como Los Quemados, del término municipal del Toro", una zona que se encuentra "entre 500 y 600 metros en línea recta de las vías del tren". La llamada "no dio lugar a la adopción de algún tipo de medida para garantizar la seguridad de las vías".

Sectores afectados

Por la mañana se habían establecido "tres sectores con el fin de garantizar la operatividad de los medios empleados durante la extinción". Según los testimonios de los bomberos incluidos en el sumario, estos sectores pueden cambiar "dependiendo de la evolución del incendio y las dimensiones del perímetro del mismo".

"Si bien, el tramo de las vías férreas que se vio afectado por el incendio y que motivó la parada del tren de pasajeros con destino a Zaragoza, no formaba parte de ninguno de los sectores establecidos ya que cuando se establecieron estos la mañana del día 16 de agosto, las vías del tren se encontraban a cinco kilómetros del perímetro del incendio, por lo que en ningún momento formaron parte del escenario de intervención del incendio", destaca el informe.

La "evolución explosiva" que experimentó el incendio "provocó que el mismo quedara fuera de las capacidades de extinción, debido a la velocidad de propagación". En dos o tres horas, se pasó de una superficie quemada de ochocientas hectáreas a más de tres mil setecientas.

Vista general de la zona calcinada por el incendio forestal de Bejís (Castellón). EFE / BIEL ALIÑO

En ese breve intervalo de tiempo, el perímetro inicial del incendio desapareció, pues "el fuego se propagó descontroladamente por varios frentes". Las vías férreas, añade el informe, se vieron afectadas a consecuencia "del inusual desarrollo y evolución del incendio, fuera de toda capacidad de extinción".

"Ese fenómeno sorpresivo que se originó, está fuera de todas las capacidades para predecir el comportamiento del fuego", subrayan los agentes.

A continuación, puntualizan al juzgado que "indudablemente el PMA, durante el tiempo empleado en el desmontaje, traslado y posterior montaje en su nueva ubicación, no pudo funcionar al cien por cien de sus posibilidades, pese a que el director del mismo permaneciera en todo momento en comunicación con el resto de unidades que intervenían en la emergencia".

La Guardia Civil recuerda que se acordó la evacuación de las poblaciones de Bejís, Torás y Teresa acertadamente "ya que las consecuencias del incendio afectaban gravemente a estas poblaciones". "Por el contrario, en función de cuantas variables influyeron esa tarde en la evolución y propagación del incendio, no se adoptaron medidas de protección con las que garantizar la seguridad de las vías férreas", confirma.

"Teniendo en cuenta que por la mañana se encontraban a cinco kilómetros de distancia del perímetro del incendio, esta instrucción tiene a bien señalar que debió preverse la posible afección de la misma precisamente atendiendo a la evolución explosiva del fuego", explica el informe.

La consejera valenciana Gabriela Bravo. EFE

Según la Guardia Civil, "acordar este tipo de medidas de protección es práctica habitual en caso de resultar afectadas las vías o cualquier otra infraestructura de interés". Así ocurrió unas semanas antes, el 17 de junio de 2022, tras originarse un incendio en Caudiel. "En este caso por parte del técnico al frente en ese momento del incendio, se solicitó el corte del tráfico ferroviario", según la Guardia Civil.

El caso está abierto inicialmente por los delitos de lesiones y daños, sin perjuicio de ulterior calificación. En este momento, no hay ninguna persona investigada en la causa. Tampoco hay nadie citado para declarar.

